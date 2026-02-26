Perú

Lima soporta calor extremo que no se registraba desde hace casi 30 años: temperaturas alcanzaron casi los 35 °C

La entidad meteorológica atribuyó el repunte térmico al incremento de la temperatura del mar, debilitamiento de los vientos del sur y escasa nubosidad en la costa central

Lima alcanzó 34.5 °C en La Molina, el valor más alto del verano 2026 y el más elevado desde 1998. Visual IA

El termómetro marcó cifras que Lima no registraba desde finales del siglo pasado. El aire se volvió pesado desde las primeras horas del día y el asfalto liberó calor acumulado antes del mediodía. En varios distritos, caminar bajo el sol implicó buscar sombra cada pocos metros y consumir agua de forma constante. La capital atravesó una jornada que quedará anotada entre las más cálidas de las últimas tres décadas.

Durante la madrugada, la ciudad tampoco encontró alivio. En zonas de Lima norte y Lima este, los equipos de medición reportaron hasta 27 grados centígrados, con una sensación térmica que elevó el malestar. La noche resultó corta para quienes intentaron dormir con ventiladores encendidos y ventanas abiertas sin éxito.

El enómeno no se limitó a un punto específico. Se extendió por amplios sectores de Lima Metropolitana y alcanzó niveles que el propio organismo técnico calificó como inusuales para este verano. La explicación oficial apuntó a factores atmosféricos y oceánicos que coincidieron en la costa central del país.

Temperaturas que no se registraban desde 1998

Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital. Foto: Composición Infobae Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que su estación en el distrito de La Molina registró el martes una temperatura máxima de 34.5 °C. Según la entidad, se trató de “la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998, año marcado por un evento El Niño extraordinario”.

A través de su cuenta en X, el organismo precisó: “En Lima, la estación meteorológica de La Molina registró una temperatura máxima de 34.5 °C, la más alta en lo que va del verano 2026 y un valor que no se alcanzaba desde 1998”. La referencia a ese año remite a uno de los periodos más cálidos asociados al fenómeno de El Niño en el país.

El reporte incluyó un recuento por distritos bajo el mensaje: “El día más caluroso del verano en Lima fue hoy (°C)”. Los registros fueron los siguientes:

  • La Molina: 34.5°C|
  • Carabayllo: 34 °C
  • San Borja: 33 °C
  • San Juan de Lurigancho: 32.5 °C
  • Ate: 32.5 °C
  • Santiago de Surco: 32.5 °C
  • Jesús María: 32 °C
  • Santa Anita: 32 °C
  • Villa María del Triunfo: 31 °C
  • San Martín de Porres: 31 °C
  • Lurigancho-Chosica: 30.5 °C
  • Chaclacayo: 30.5 °C
  • Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 30 °C
  • Ancón: 29.5 °C

La entidad recordó que mantiene activa hasta el jueves una alerta en Lima y en gran parte de la costa peruana por temperaturas “de moderada a extrema intensidad”.

Noches con bochorno y sensación térmica elevada

Lima y Callao soportaron la noche más caliente del verano 2024. (Foto: Composición)

El episodio no se limitó a las horas de mayor radiación solar. En distritos como Carabayllo y San Juan de Lurigancho, las temperaturas nocturnas superaron los 26 °C. La sensación térmica llegó hasta 36 °C en algunos sectores durante el día, de acuerdo con el reporte oficial.

El Senamhi explicó que la mayor nubosidad nocturna, sumada a menor ventilación, favorece el aumento de las temperaturas nocturnas y “una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en los distritos más alejados del litoral”. Esta combinación impidió el descenso habitual de la temperatura durante la madrugada.

El aviso meteorológico indicó que desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de febrero se presentará el incremento de temperaturas diurnas y nocturnas en la costa peruana. Para Lima Metropolitana, se prevén valores entre 27 °C y 30 °C en Lima oeste y Lima centro, y alrededor de 32 °C en Lima este y Lima norte.

El reporte confirma que febrero cerró con registros por encima de lo habitual en varios distritos de la capital. Carabayllo, San Borja, San Martín de Porres y Santa Anita superaron los 30 °C al mediodía. Las cifras sitúan a este verano entre los más cálidos de los últimos años en Lima, con un valor máximo que remite a 1998 como antecedente más cercano.

