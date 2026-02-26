Perú

Darinka Ramírez responde con firmeza a las críticas y a quienes señalan que su pareja es “mantenido” por Jefferson Farfán

Ante comentarios de usuarios sobre la manutención de su hogar, la joven aclaró con firmeza su situación actual, defendiendo su convivencia con Sebastián González y dejando claro el apoyo recibido de él y de su familia

Darinka Ramírez defiende firmemente a su pareja de las acusaciones de ser "mantenido" por Jefferson Farfán.

La vida personal de Darinka Ramírez ha regresado al centro de la conversación mediática tras la reaparición pública de la influencer, quien recientemente oficializó su relación con el empresario Sebastián González Guevara, padre del bebé que espera. La joven, conocida por ser la madre de la última hija de Jefferson Farfán, ha optado por mantener un perfil bajo respecto a su nueva pareja, pero los comentarios en redes sociales y la cobertura de programas de espectáculos han puesto en el foco tanto su convivencia como su independencia económica.

La polémica surgió a partir de un video compartido en TikTok en el que Darinka aparece junto a González Guevara. Entre las reacciones, una usuaria insinuó que el exfutbolista Farfán sería quien asumiría los gastos del nuevo hogar de la influencer. “Ahora la ‘Foquita’ tiene más bocas que mantener. ¿Qué cosas no?”, escribió la internauta, sugiriendo que el vínculo entre Darinka y su expareja se extendía más allá de la manutención de su hija en común.

Ramírez no esquivó el comentario y no dudó en responder: “Si la boca principal, que es la hija, le pesa, ¿crees que nosotros comeremos?”. Su contestación fue interpretada como una defensa de su autonomía y un mensaje sobre su relación actual. La respuesta dividió opiniones en redes sociales: mientras algunos usuarios aplaudieron su postura al poner límites a los mensajes ofensivos, otros consideraron innecesaria la referencia al exjugador de Alianza Lima.

Rumores y versiones sobre la independencia económica de Darinka Ramírez

El romance entre Darinka Ramírez y Sebastián González Guevara se ha desarrollado bajo bajo perfil, aunque programas como Amor y Fuego y Magaly TV La Firme han seguido de cerca sus pasos. Tras dejar el departamento que alquilaba en Jesús María —y que estaba asociado a la pensión de Farfán—, la influencer se mudó a San Isidro junto a su hija y su actual pareja, en lo que fue presentado por la televisión como el inicio de una convivencia estable y alejada de la exposición mediática.

Darinka Ramírez responde públicamente sobre la autonomía financiera ante cuestionamientos por la nueva convivencia y la figura de su expareja.

González Guevara es un empresario de 29 años, natural de Iquitos y titular de la compañía SEBALIF S.A.C., dedicada a servicios generales. De acuerdo con la cobertura de programas de espectáculos, tanto el departamento como el vehículo que utiliza Darinka están asociados a la empresa de su pareja, reforzando la imagen de independencia económica que la influencer sostiene en público.

En entrevistas en Magaly TV La Firme, Darinka ha destacado el papel de González Guevara tanto en su vida como en la de su hija mayor. Durante una de sus apariciones relató entre lágrimas el apoyo recibido por su pareja tras conocer la demanda de tenencia compartida presentada por Jefferson Farfán.

“Cuando me enteré, entré en shock y terminé llorando del miedo. él me dijo: ‘Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y él quiere mover dinero como siempre, lo vamos a tener que hacer porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor’”, contó.

Nueva convivencia y apoyo de su pareja

La defensa pública de su relación y la autonomía financiera que reivindica Darinka Ramírez no solo responde a los comentarios sobre la pensión de Farfán, sino que también busca proteger la imagen y el rol de su actual pareja en la dinámica familiar. Ante los cuestionamientos sobre la manutención, la influencer aclaró: “¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre”, resaltando que para ella el compromiso y el afecto en la crianza pesan más que el aspecto económico directo.

El empresario vinculado a servicios generales pasó varios meses en Colombia, país al que también viajó Darinka el año pasado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La exposición mediática de su nueva convivencia ha sido inevitable, sobre todo tras la difusión de imágenes en las que se la ve junto a González en su nuevo hogar. Aunque el empresario prefiere mantenerse alejado de la cámara, su presencia ha quedado registrada en momentos cotidianos, desde la mudanza hasta la compra de alimentos y la organización doméstica.

El cambio de residencia, sumado al avance del embarazo y el proceso judicial con Farfán, marcan una etapa de transición para la influencer, quien afirma sentirse más segura y respaldada.

El proceso legal por la tenencia compartida de su hija mayor continúa en trámite judicial. Darinka Ramírez ha manifestado su preocupación por el bienestar emocional de la menor y por el impacto que una eventual decisión judicial podría tener en la rutina familiar. Su principal inquietud no es el aspecto económico, sino la posibilidad de que se establezcan periodos prolongados de permanencia con el padre, algo que, según ha expresado, le genera temor.

Mientras tanto, la influencer insiste en que su prioridad es ofrecer un entorno estable y amoroso para sus hijos. El respaldo de su pareja, la mudanza a un nuevo hogar y la defensa pública de su autonomía configuran el presente familiar de Darinka Ramírez, quien opta por responder a la controversia marcando distancia de los rumores y reafirmando su independencia y la de su entorno.

Darinka RamírezJefferson Farfánperu-entretenimiento

