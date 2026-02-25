Perú

Sunat subasta marca de Cinestar mañana 26 de febrero con este monto base

La cadena de multicines ya informó anteriormente se trata de un activo en “proceso marcario” y que siguen atendiendo con normalidad

La marca de Cinestar Multicines
La marca de Cinestar Multicines será subastada en la Sunat, pero nada detiene a la empresa que la vuelve a obtener. - Crédito Composición Infobae/Sunat/Cinestar

Este jueves 26 de febrero se dará la anunciada subata de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que incluye la marca Cinestar, el nombre y logo de la conocida cadena de multicines con precios más baratos que las otras más grandes.

El remate se realizará a las 11:18 horas en la sala de usos multiples (SUM) sede Arenales de la Sunat, ubicada en la Av. Arenales N° 335–357, Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima.

Si bien el precio de tasación del producto, en lo que estaría valorizado, es de S/1 millón 316 mil 837,64, la subasta empezará en un valor base de S/877 mil 891,76.

Cinestar Multicines será subastado, pero
Cinestar Multicines será subastado, pero solo la marca comercial. Sunat la rematará casi a fines de febrero. - Crédito La Razón

Sunat subastará marca de Cinestar

Uno de los productos que la Sunat subasta el 26 de febrero es la la Multiclase Marca producto y/o servicio Cinestar Multicines, el cual es correspondiente a las clases N° 35, 37, 40, 41 y 43 de la Clasificación Internacional, con Certificado N°T00011427.

El titular actual de la marca es la empresa TOP RANK PUBLICIDAD S.A.C., a quien se embargó la marca mediante resolución N° 2 de fecha 23/09/2024 ordenado por el 2° Juzgado Civil con sub especialidad Comercial de Lima en el expediente 18253-2024-541828-JR-CO-02 “sobre el expediente de medida cautelar fuera de proceso a favor del Banco de Crédito del Perú hasta por la suma de S/1 millón”. Luego, el 23/06/2025, el embargo fue expedido por la Sunat hasta por la suma de S/50 mil.

Además de este remate, sin embargo, Sunat también tiene una lista ampliada de bienes que se subastarán: “Entre los bienes a rematar destacan cuatro casas ubicadas en los distritos de Chorrillos, y dos en San Juan de Miraflores, tres departamentos en Jesús Maria, Cercado de Lima y Miraflores; así como seis oficinas, dos ubicadas en San Martin de Porres, dos en San Borja, una en Jesus María y una en San Miguel; trece estacionamientos de los cuales 4 se ubican en Miraflores, uno en Jesus María, uno en Surquillo y seis en Barranco”.

La cadena de cines Cinestar
La cadena de cines Cinestar seguirá atendiendo con normalidad. - Crédito Cinestar Multicines

De igual manera se subastarán seis locales comerciales, de los cuales uno se ubica en San Juan de Miraflores y cinco en Cercado de Lima; dos oficinas en La Victoria y el Cercado de Lima; dieciséis terrenos agrícolas, de los cuales 12 se encuentran en Ica, tres en Chincha y uno en Cañete. Finalmente, tenemos 1 terreno industrial en Ventanilla y siete terrenos ubicados en Paracas (Ica), San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra y Lurín.

Cinestar sigue atendiendo

Si bien la marca de Cinestar fue embargada a la empresa Top Rank Publicidad S.A.C., mediante resolución N° 2 de fecha 23 de septiembre de 2024 ordenado por el 2° Juzgado Civil con sub especialidad Comercial de Lima, Cinestar Multicines se pronunció y señaló que ellos seguirían atendiendo.

“Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcarioNuestro complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios. Agradecemos la confianza de nuestros clientes”, aclararon. Es decir, solo está siendo tramitada para su registro legal.

