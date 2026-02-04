Perú

Marca Cinestar Multicines fue embargada por Sunat y será subastada a S/ 877 mil de precio base

La marca de la conocida cadena de cines está en lista del último remate de Sunat, además de 61 inmuebles valorizados en S/ 38 millones

Cinestar Multicines será subastado, pero
Cinestar Multicines será subastado, pero solo la marca comercial. Sunat la rematará casi a fines de febrero. - Crédito La Razón

La marca de la cadena de cines Cinestar Multicines será subastada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Si bien esto no significa que la empresa haya quebrado, sino que solo ha perdido su marca, como se recuerda, hace unos meses su icónico local en Benavides en Santiago de Surco dejó de operar. La cadena aún tiene más de 15 locales a nivel nacional.

Sunat resalta que el bien identificado como marca comercial Cinestar Multicines está valorizado en S/ 1 millón 316 mil 838, aunque en la lista de bienes de la subasta aparece con un valor de S/ 877 mil 891,76.

La subasta se realizará este martes 24 y jueves 26 de febrero en Lima, y será el primer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron su situación. “En esta oportunidad se subastarán 61 bienes inmuebles valorizados en S/ 38.104.956 y un bien identificado como marca Cinestar Multicines por S/ 1.316.838″, aclaran desde la entidad.

La Sunat embargo los bienes
La Sunat embargo los bienes por falta de regularización de compromisos tributarios. - Crédito El Peruano

La situación de Cinestar

Como se recuerda, hace unos meses ocurrió una situación similar en que la Sunat subastó la marca de frazadas Tigre. Ahora ha ocurrido una situación similtar con la marca de Cinestar Multicines.

Sin embargo, esto no significa que la empresa esté en quiebra o se venda la empresa. Solo el nombre comercial por el que opera es el que será subastado, tras un embargo de este ‘bien’ dado una no regularización de situación tributaria. Esto tampoco evita que la misma empresa de Cinestar Multicines compre su propia marca.

Pero este no será el único bien a subastar. También habrán 61 otros bienes, como inmuebles, que se rematarán los días detallados por la entidad.

El CineStar de Benavides ha
El CineStar de Benavides ha cerrado. Se ofrecían entradas a precios más cómodos y hasta tres veces menos que en otros cines. - Crédito Cortesía

Sunat subastará 61 inmuebles

“Entre los bienes a rematar destacan cuatro casas ubicadas en los distritos de Chorrillos, y dos en San Juan de Miraflores, tres departamentos en Jesús Maria, Cercado de Lima y Miraflores; así como seis oficinas, dos ubicadas en San Martin de Porres, dos en San Borja, una en Jesus María y una en San Miguel; trece estacionamientos de los cuales 4 se ubican en Miraflores, uno en Jesus María, uno en Surquillo y seis en Barranco”, acota la Sunat.

Asiismo, se subastarán seis locales comerciales, de los cuales uno se ubica en San Juan de Miraflores y cinco en Cercado de Lima; dos oficinas en La Victoria y el Cercado de Lima; dieciséis terrenos agrícolas, de los cuales 12 se encuentran en Ica, tres en Chincha y uno en Cañete. Finalmente, tenemos 1 terreno industrial en Ventanilla y siete terrenos ubicados en Paracas (Ica), San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra y Lurín.

¿Cómo participar?

La Sunat resalta que para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica.

“Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en https://rematestributarios.sunat.gob.pe/ o llamar a los celulares 970-589308 y 964-408217. La inscripción y participación en los remates es totalmente gratuita", añade la entidad.

