¿Cinestar perderá su nombre? Cadena sigue atendiendo y explica el remate de su marca en Sunat

La marca de Cinestar Multicines, el nombre comercial, será subastado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con un precio base de S/ 877 mil 891,76.

Como se sabe, Sunat informó que la marca fue embargada a la empresa Top Rank Publicidad S.A.C., mediante resolución N° 2 de fecha 23 de septiembre de 2024 ordenado por el 2° Juzgado Civil con sub especialidad Comercial de Lima. Cinestar Multicines ya se pronuncio sobre esto.

“Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcario. Nuestro complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios. Agradecemos la confianza de nuestros clientes”, aclararon en sus redes sociales.

