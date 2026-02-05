Perú

¿Cinestar perderá su nombre? Cadena sigue atendiendo y explica el remate de su marca en Sunat

Cinestar Multicines no ha cerrado, pero su nombre se subasta por menos de un millón de soles. Su comunicado oficial revela a qué se debe

Guardar
La cadena de cines Cinestar
La cadena de cines Cinestar se ha pronunciado por el remate de Sunat, de su marca embargada. - Crédito Captura de Cinestar

La marca de Cinestar Multicines, el nombre comercial, será subastado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con un precio base de S/ 877 mil 891,76.

Como se sabe, Sunat informó que la marca fue embargada a la empresa Top Rank Publicidad S.A.C., mediante resolución N° 2 de fecha 23 de septiembre de 2024 ordenado por el 2° Juzgado Civil con sub especialidad Comercial de Lima. Cinestar Multicines ya se pronuncio sobre esto.

“Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcario. Nuestro complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios. Agradecemos la confianza de nuestros clientes”, aclararon en sus redes sociales.

En desarrollo...

Temas Relacionados

CinestarSunatCinesEmbargosperu-economia

Más Noticias

El contundente descargo de País para Todos ante denuncias por mal uso de franja electoral: “Nunca se ha recibido un sol”

El partido difundió el pronunciamiento luego de Carlos Álvarez, su candidato a las Elecciones 2026, advirtiera que dejaría la carrera presidencial si no se aclaraban las versiones sobre el uso de fondos públicos en campaña

El contundente descargo de País

Calor en Lima: ¿a cuánto llegará la temperatura máxima hoy 5 de febrero, según el Senamhi?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda prestar atención a las variaciones de temperatura y preparar medidas según el rango térmico previsto para este jueves

Calor en Lima: ¿a cuánto

Accidente de la Panamericana Sur: tráiler que transportaba frutas impacta contra poste y genera tráfico

El vehículo se desvió del carril en sentido norte a sur y terminó impactando la base de concreto de un poste de alumbrado público

Accidente de la Panamericana Sur:

Marca Cinestar Multicines será subastada desde S/ 877 mil: Fue embargada por Sunat

La marca de la conocida cadena de cines está en lista del último remate de Sunat, además de 61 inmuebles valorizados en S/ 38 millones

Marca Cinestar Multicines será subastada

Ataque con falso delivery sacude zona residencial de Barranco: Explosivo oculto en mochila detona en edificio multifamiliar

Poco después que los motociclistas se alejaron del lugar, el artefacto explotó, hizo estallar los vidrios y arrojó restos sobre la vereda, en un área frecuentada por transeúntes

Ataque con falso delivery sacude
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce llegan juntos a Lima: fecha, lugar y más detalles sobre su concierto

Rodrigo González acusa de mentiroso a periodista argentino por rumores sobre Milett Figueroa: “Hambriento de estelaridad”

Gustavo Bueno reaparece y emociona al contar su lucha tras alejarse de ‘Al fondo hay sitio’

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

DEPORTES

Pedro García lanzó insólita recomendación

Pedro García lanzó insólita recomendación a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima vs Club 2 de Mayo: “Que se haga un baño de ruda”

Claudia Palza rompe su silencio tras ser despedida de Rebaza Acosta por indisciplina: “No paramos”

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “Una verdadera fiesta”

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo