Qué se celebra el 25 de febrero en el Perú: una fecha que sintetiza luchas, identidad y lecciones de poder

Un repaso por los acontecimientos destacados de esta fecha revela nacimientos, fallecimientos y sucesos fundamentales para la política, la música y la cultura del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 25 de febrero en el Perú se recuerdan hechos y nacimientos relevantes para su historia política, militar y cultural. En 1778 nació José de San Martín, libertador clave en la independencia sudamericana.

En 1824 ocurrió el Combate Naval del Callao, acción decisiva rumbo a la emancipación. También nacieron los compositores criollos Eduardo Márquez Talledo en 1902 y Augusto Polo Campos en 1932, figuras centrales de la música peruana. En 1950 nació Yola Polastri, referente de la televisión infantil.

Además, en 1988 falleció el líder aprista Ramiro Prialé y en 2005 fue condenado el exministro Víctor Joy Way por corrupción.

25 de febrero de 1778 – nace José de San Martín, militar y libertador del Perú y de América

El nacimiento de José de San Martín marcó el inicio de la vida de uno de los grandes estrategas de la independencia sudamericana y proclamador de la libertad del Perú. (Daniel Hernández Morillo)

José Francisco de San Martín y Matorras fue un destacado militar y político argentino, nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, que jugó un papel crucial en las guerras de independencia de Sudamérica.

Tras formarse como oficial en España, regresó a América en 1812 para sumarse a la lucha por la emancipación del dominio español. Como estratega creó el Regimiento de Granaderos a Caballo y lideró el cruce de los Andes para liberar Chile, consiguiendo importantes victorias como las de Chacabuco y Maipú.

Posteriormente organizó una expedición que desembarcó en Perú y proclamó su independencia en 1821. Tras una reunión con Simón Bolívar, cedió el mando para seguir la causa libertadora y se retiró a vivir en Francia, donde murió en 1850.

25 de febrero de 1824 - Combate naval del Callao marca avance decisivo hacia la independencia

El Combate Naval del Callao consolidó la ofensiva patriota al debilitar a las fuerzas realistas y asegurar el control marítimo rumbo a la independencia. (BNP)

El 25 de febrero de 1824, la escuadra libertadora dirigida por el almirante Martín Guise enfrentó en el Callao a los buques que se habían sublevado en el Real Felipe tras el motín del 5 de febrero.

La operación respondió a la orden de Simón Bolívar de recuperar el control marítimo luego de que fuerzas grancolombianas, chilenas y peruanas se pasaran al bando español.

Durante el combate fueron incendiadas las fragatas realistas Guayas y Santa Rosa, lo que obligó a otras naves a retirarse. El enfrentamiento fortaleció la posición patriota y abrió paso a la fase final de la independencia.

25 de febrero de 1902 – nace Eduardo Márquez Talledo, compositor chalaco y figura clave del vals criollo

La vida de Márquez Talledo dio forma a clásicos como Nube Gris y al fortalecimiento institucional de los autores peruanos. (El Peruano)

Eduardo Márquez Talledo, nacido el 25 de febrero de 1902 en El Callao, fue uno de los más importantes compositores de música criolla peruana.

Desde joven trabajó en empleos diversos y aprendió a tocar guitarra, lo que lo llevó a integrar y dirigir grupos musicales como el “Conjunto Callao”. Su primer vals fue compuesto en 1927 y a lo largo de su vida creó más de 300 piezas, incluyendo el célebre “Nube Gris”.

Fue el primer presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, institución que fundó en 1952. Su obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y sigue siendo un referente del criollismo musical peruano.

25 de febrero de 1932 – nace Augusto Polo Campos, compositor peruano influyente del criollismo y la música popular

El compositor que marcó la música criolla y popular peruana vio la luz en 1932, iniciando un legado de letras evocadoras y melodías emblemáticas. (Andina)

Augusto Polo Campos (nacido el 25 de febrero de 1932) fue un compositor peruano cuya obra marcó profundamente la música criolla y popular del país. Autor de emblemáticas canciones que trascendieron generaciones, Polo Campos creó temas que se convirtieron en clásicos del repertorio nacional.

Su estilo unió letras evocadoras con melodías que reflejaron la identidad cultural peruana. A lo largo de su carrera colaboró con numerosos intérpretes y su producción abarcó diversos géneros, dejando un legado duradero en la escena musical.

Falleció en 2018, pero sus composiciones siguen siendo interpretadas y recordadas como parte esencial de la tradición musical del Perú.

25 de febrero de 1950 – Nace Yola Polastri, ícono de la televisión infantil peruana

La llegada de Yola Polastri abrió una etapa clave en la televisión infantil, combinando espectáculo, educación y canciones inolvidables. (Andina)

Yolanda Piedad Polastri Giribaldi nació el 25 de febrero de 1950 en Lima y se convirtió en la figura más representativa de la televisión infantil peruana. Con programas como Hola Yola y El mundo de los niños, marcó a varias generaciones durante más de dos décadas.

Fue cantante, actriz y productora, además de creadora de canciones infantiles que permanecen vigentes en celebraciones escolares y familiares.

Su estilo innovador combinó entretenimiento, música y formación en valores. Considerada pionera del género en el país, dejó una huella profunda en la cultura popular peruana.

25 de febrero de 1988 – Fallece Ramiro Prialé, líder aprista y figura clave del Senado peruano

Con su partida culminó la vida pública de un senador clave del aprismo, recordado por su defensa institucional y su legado político. (BNP)

Ramiro Prialé Prialé fue un abogado y político peruano vinculado al Partido Aprista Peruano, reconocido por su larga trayectoria parlamentaria y su influencia en la vida política del siglo XX.

Nacido en 1904, participó activamente en la defensa de la democracia y ocupó el cargo de senador en distintos periodos, además de presidir el Senado. Su labor estuvo asociada a la promoción de obras de infraestructura y al impulso de proyectos orientados al desarrollo nacional.

Tras su muerte el 25 de febrero de 1988, una de las principales autopistas que conecta Lima con la sierra central fue nombrada en su honor.

25 de febrero de 2005 – Condenan a Víctor Joy Way a ocho años de prisión por corrupción

La sentencia contra el ex ministro evidenció responsabilidades penales por cohecho y patrocinio ilegal durante el gobierno de los años noventa. (Andina)

Un tribunal penal peruano condenó a ocho años de prisión al ex premier y ex ministro de Economía Víctor Joy Way, figura del régimen de Alberto Fujimori, por los delitos de cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal en agravio del Estado.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que se apropió ilícitamente de millones de soles y le impuso el pago de diez millones como reparación civil, además de ordenar la repatriación de fondos en el extranjero.

Fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito. Joy Way, detenido desde 2001, debía cumplir condena hasta 2010.