Los verdaderos Amistades Peligrosas sorprenden a sus imitadores de Yo Soy: “los queremos en el escenario con nosotros”

El icónico dúo español emocionó a los participantes del programa peruano al proponerles compartir el escenario durante su próxima visita a Lima, generando una ola de alegría tanto en el público como en el jurado local (Latina / Yo Soy Perú)

La noche de ayer 24 de febrero en el set de Yo Soy tomó un giro inesperado cuando los imitadores peruanos de Amistades Peligrosas recibieron un mensaje directo de los verdaderos integrantes del grupo español.

A través de una conexión virtual, Cristina del Valle y Alberto Comesaña no solo agradecieron el homenaje, sino que además extendieron una invitación para compartir juntos el escenario en una futura presentación en Lima.

Este gesto, celebrado tanto por el público como por el jurado, selló una velada marcada por la emoción, el reconocimiento mutuo y la promesa de un reencuentro musical.

La videollamada sorpresa de Amistades Peligrosas

Tras su presentación, Alberto y Joy recibieron un saludo inesperado desde España que desató aplausos y lágrimas en el estudio. (Latina / Yo Soy Perú)

La sorpresa se desató tras la actuación de Alberto y Joy, quienes encarnan a Amistades Peligrosas en el programa Yo Soy, cuando el conductor Franco Cabrera anunció la comunicación directa con los artistas originales. La videollamada permitió que la audiencia peruana escuchara, en tiempo real, la respuesta de Cristina del Valle: “Estamos emocionados, gracias por este regalo, por la generosidad, por el amor, por el respeto. Sois maravillosos”, expresó la vocalista, visiblemente conmovida por la interpretación de sus imitadores.

Alberto Comesaña, su compañero en el dúo, reconoció la dedicación de los participantes: “Se nota que han trabajado muchísimo los personajes, en la ropa, se han estudiado los vídeos, hay movimientos que yo hago y los han replicado”. Destacó además su sorpresa por la interpretación de temas que hacía mucho tiempo no interpretaban en sus propios conciertos, como “Díselo a mi corazón”, y compartió su cariño por el público local: “El amor que sentimos por Perú y por todo el pueblo peruano es inmenso. Os prometo una cosa, la próxima vez que volvamos a Perú, os quiero en el escenario con nosotros”.

Los imitadores responden entre lágrimas y recuerdos

La sorpresa llevó a los participantes a confesar cuánto marcaron sus vidas las canciones del grupo español. (Latina / Yo Soy Perú)

La reacción de Alberto y Joy fue inmediata y emotiva. Tomando el micrófono, Alberto confesó: “Me cuesta mucho llorar siempre, y no sé ahora si me salen lágrimas, estoy emocionadísimo”, relató, recordando sus años de infancia vinculados a la música del grupo: “Crecí escuchando sus canciones en las discotecas cerca de la casa de mi madre, bailando ‘Muy peligroso’, ‘Me haces tanto bien’, ‘Sacrifícate’”. Joy, por su parte, no ocultó su admiración: “Decirles que los admiro mucho y que los amo mucho”.

El jurado, testigo de la conexión generada entre artistas y fans, intervino para resaltar el valor del tributo. Jely Reátegui subrayó la importancia del respaldo de los músicos originales: “Es muy hermoso que los mismos artistas apoyen y tengan tanto cariño a las personas que están haciendo esto con tanto respeto. Habla de la calidad de artistas que son y de su generosidad”.

El productor Ricardo Morán agregó: “La imitación es la mejor forma de homenaje, y ellos los están homenajeando a ustedes. Estamos agradecidos de que se hayan tomado un tiempo para darles este espaldarazo”.

Amistades Peligrosas en el recuerdo

La invitación a compartir escenario en Perú selló un momento que unió a artistas y seguidores a ambos lados del océano. (Latina / Yo Soy Perú)

El momento vivido en Yo Soy fue más allá del reconocimiento mediático. Para los participantes, la aparición de sus referentes supuso un aliciente y una validación a su trabajo.

El agradecimiento fue compartido también por el jurado y el público. Carlos Alcántara, miembro del jurado, evocó recuerdos personales: “Grandes canciones, grandes hits, que me traen tantos recuerdos de la época en la que andaba en discotecas bailando su música”.

Cristina del Valle cerró la comunicación con una reflexión sobre el poder de la música para unir fronteras: “Yo creo que lo más hermoso es que la música es capaz de unir corazones, de unir países, de romper las diferencias y de hacernos vivir, emocionarnos y sentir”. La noche finalizó con la promesa de un próximo reencuentro sobre el escenario limeño, una cita esperada por los fans de ambos lados del océano.