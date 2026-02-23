Fernando Sosa, el “Cerati peruano” que pasó del rechazo al fenómeno internacional en Yo Soy

El joven imitador sorprendió al jurado con interpretaciones llenas de energía y emoción, ganándose un lugar entre los favoritos del reality e inspirando a fans de Soda Stereo dentro y fuera del país (YouTube / Yo Soy Perú)

Fernando Sosa y su imitación del cantante argentino Gustavo Cerati tenían una misión clara en el escenario de Yo Soy de Latina: demostrar que su eliminación en la primera temporada no definía su destino. El programa que mostró su nuevo casting fue emitido el viernes 26 de diciembre de 2025, y marcó un punto de quiebre en su historia dentro del formato.

A diferencia de su primera aparición, el joven de 27 años y de Villa El Salvador llegó esta vez más preparado, con mayor seguridad escénica y un trabajo vocal más pulido.

En su retorno, el jurado destacó no solo la calidad de la imitación, sino también su actitud. Lejos de alimentar polémicas tras su anterior eliminación, Sosa asumió el aprendizaje y defendió la competencia sana. “Las cosas pasan por algo”, expresó, citando a Cerati, en un momento que evidenció madurez artística y personal. Esa combinación de talento y templanza terminó jugando a su favor.

El casting de Fernando

Con un “Gracias totales” y una presencia más madura, Fernando Sosa transformó su revancha en una actuación que recibió tres votos firmes del jurado. (Facebook/yosoyperupaginaoficial)

El segundo casting mostró una evolución evidente. Desde su saludo inicial —un guiño directo al universo de Gustavo Cerati con el clásico “Gracias totales”— dejó en claro que no solo imitaba la voz, sino también la presencia y los códigos del artista argentino.

Ricardo Morán fue el primero en confirmar su aprobación con un “sí definitivo”, resaltando el timbre vocal, la naturalidad en los movimientos y la organicidad de la interpretación. Jely Reátegui también votó a favor, aunque le señaló detalles mínimos en el manejo del acento que debía corregir para mantener la fidelidad absoluta. Carlos Alcántara, por su parte, confesó que desde la segunda frase ya tenía decidido su voto positivo.

El intercambio con el jurado tuvo momentos distendidos, como las bromas en torno a su madre Margarita —quien, según contó, fue una de las más afectadas por su eliminación anterior— y referencias al distrito de Ventanilla. Sin embargo, más allá del humor, lo que quedó fue la validación técnica: control vocal, actuación convincente y capacidad para sostener el personaje sin exageraciones.

Su clasificación a la siguiente ronda no solo significó una revancha personal, sino también la consolidación de un perfil competitivo dentro del programa. En una temporada con múltiples estilos y géneros, su Cerati comenzaba a perfilarse como uno de los actos más sólidos del bloque rock en español.

Así apareció ‘Gustavo Cerati’

Cada presentación consolidó su ascenso: potencia en escena, control vocal y una construcción integral del personaje que lo acercó al favoritismo. (YouTube/ Yo Soy Perú)

La primera gran prueba en la etapa de conciertos llegó el jueves 12 de febrero de 2026 con “En la ciudad de la furia”. Allí, Sosa mostró una versión más potente y desenvuelta. El jurado reaccionó con entusiasmo ante un show que combinó energía, matices vocales y presencia escénica. Fue una presentación que, según los comentarios, aún tenía margen para crecer en desenfado, pero que ya dejaba claro su potencial.

El miércoles 18 de febrero dio un paso más con “Prófugos”. La elección no fue casual: es un tema que exige precisión técnica y manejo de dinámicas. Sosa respondió con una interpretación segura, afinada y emocionalmente calibrada. Jely Reátegui destacó que había incorporado las observaciones previas, señal de que escuchaba y trabajaba cada devolución. Carlos Alcántara habló de una “avalancha de felicitaciones nacionales e internacionales”, mientras Ricardo Morán afirmó que todo lo pedido había sido ejecutado.

El tercer concierto, y último hasta el momento, fue emitido el viernes 21 de febrero y terminó de consolidarlo como favorito. Con “Cuando pase el temblor”, desató gritos incluso desde el backstage. A sus 27 años, Sosa mostró una performance madura, sólida y sin fisuras visibles. El jurado intentó encontrar algún detalle técnico para ajustar, pero prácticamente no lo hubo. La narrativa de superación —“hace tres años nadie apostaba por él”— reforzó la conexión con el público.

Un elemento clave en su crecimiento fue el trabajo integral del personaje: cabello, vestuario, postura corporal y acento argentino. Sosa no se limitó a cantar; construyó una figura escénica coherente, entendiendo que en un formato de imitación la verosimilitud es tan importante como la afinación.

La prensa internacional ya habla de ‘Gus’

Lo que empezó como revancha televisiva se convirtió en fenómeno digital, con titulares extranjeros que lo bautizaron como el “Cerati Inca”. (YouTube/ Yo Soy Perú)

El impacto de sus presentaciones trascendió la pantalla local. Portales internacionales, como fmrockandpop.com o tiempodesanjuan.com, comenzaron a destacar al imitador peruano que parecía “revivir” la voz de Gustavo Cerati. Titulares como “La voz de Gustavo Cerati revive en el imitador peruano Fernando Sosa” o referencias al “Cerati Inca” circularon en medios digitales, ampliando su alcance más allá de Perú.

La prensa subrayó especialmente su interpretación de “En la ciudad de la furia”, señalando cómo logró capturar el estilo vocal del músico argentino fallecido en 2014. También se mencionó su clasificación previa con “Persiana americana”, donde convenció incluso sin el respaldo completo de banda y efectos.

El fenómeno digital acompañó esta expansión mediática. Los videos de sus presentaciones se compartieron en múltiples plataformas y generaron comentarios como “era imitarlo, no resucitarlo”, una frase que sintetiza la percepción de fidelidad alcanzada. Sosa, por su parte, reaccionó con humildad, agradeciendo a sus seguidores y prometiendo seguir perfeccionando su trabajo.

Además, se resaltó que desde 2023 ya venía interpretando el repertorio de Soda Stereo en escenarios peruanos como parte de la agrupación Soda CRK, lo que explica la base sólida sobre la que construyó su paso por el reality. La participación en Yo Soy no fue un punto de partida, sino un amplificador de una trayectoria previa.

Hoy, Fernando Sosa no solo compite en un programa de talento; representa uno de los casos más claros de perseverancia y evolución dentro del formato. De un “no” inicial a convertirse en uno de los nombres más comentados de la temporada, su historia confirma que en la televisión —como en el rock— el timing y la constancia pueden cambiarlo todo.