Joven lleva desaparecida más de un mes: familia acusa a pareja y denuncia eliminación de sus redes sociales

Familiares de María Liz denuncian su desaparición desde el 15 de enero en Surco. La última vez que se comunicaron, ella les confesó que tenía problemas con su pareja, Peter Carvajal, y que planeaba dejarlo. Ahora, él también se encuentra inubicable.| Latina Noticias

La desaparición de Marializ Elizabeth Duende Malafaya, joven de 19 años, mantiene en alerta a su familia. El caso, que ocurrió el pasado 15 de enero, expone la denuncia de la familia, que acusa a su expareja Peter Carvajal de estar involucrado en la desaparición y reclama inacción policial.

La última comunicación que tuvo Duende Malafaya con sus allegados fue una llamada telefónica la noche del 14 de enero. Su hermana, Vanesa Duende, relató a Latina Noticias que la joven expresó su intención de dejar la vivienda que compartía con Carvajal debido a situaciones de control y restricción.

“La única palabra que le dijo mi hermana es: ‘Yo me voy a separar, ya no aguanto más, ya no quiero estar con esta persona’. Me prometió contarme todo cuando estuviera en su nuevo cuarto”, detalló Vanessa, quien también aseguró que la joven mantenía un vínculo constante con su madre.

Marializ Duende, 19 años: su familia responsabiliza a expareja y exige avances en la investigación| Latina Noticias

Familia pide detención de pareja

A partir del 15 de enero, la familia perdió todo contacto con Marializ, quien solía mantener comunicación diaria con su entorno. El caso tomó un giro inesperado cuando, días después, Peter Carvajal y toda su familia abandonaron su domicilio sin dejar rastro.

“Fuimos a buscarlos y no están. Justo casualmente, se mudan después de que yo presenté la denuncia”, indicó.

Las redes sociales de Marializ Duende Malafaya también fueron eliminadas, situación que refuerza las sospechas de la familia. La madre de la joven solicitó a Carvajal un video o una imagen que demostrara que su hija había salido en buenas condiciones de la vivienda, como ocurrió en ocasiones anteriores.

Según el testimonio de Vanessa, desde ese momento el joven dejó de responder mensajes y llamadas. “Le pedí que me ayudara, le supliqué, te di un montón de días para ayudarme a buscar a mi hermana”, denunció la hermana.

La familia de Carvajal Villacís también desapareció del entorno y, de acuerdo con la denuncia de los allegados de Marializ, dejaron su trabajo y su vivienda.

Desaparición de Marializ Duende: preocupación por ausencia de respuestas tras más de un mes| Foto: Latina Noticias

Piden apoyo de las autoridades

La familia ha solicitado a las autoridades acciones concretas, como el rastreo de teléfonos, revisión de cámaras de seguridad y pruebas forenses en el domicilio donde vivía la pareja.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asignó asesoría legal y brinda acompañamiento a la familia, que exige una investigación y respuestas por parte de las autoridades. Según detalla la hermana, la Fiscalía habría ordenado verificar los domicilios y cámaras de seguridad, pero la familia asegura que no ha recibido documentos ni información sobre los procedimientos en curso.

Vanessa Duende responsabilizó públicamente a Peter Carvajal y a su entorno por la desaparición de su hermana y alertó sobre la falta de colaboración de esa familia. “Yo hago responsable a esta familia, que no me da la cara, no me da la cara a mi familia. Si a mí me llega a pasar algo, esta persona es el único responsable”, aseguró.

Ha pasado más de un mes de la desaparición de la joven y hasta la fecha no se tiene conocimiento de su paradero.