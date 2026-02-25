Existen 368 puntos críticos por peligros geológicos en Lima y Callao: Estas son las zonas más expuestas

Los huaicos generan fuertes consecuencias materiales en la población afectada, además de exponer la vida de los ciudadanos. (Composición: Infobae Perú)

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 368 zonas críticas por peligros geológicos en Lima y Callao, según investigaciones y trabajos de campo realizados durante la presente temporada de lluvias.

El informe detalla que estas áreas representan un riesgo para la población, la infraestructura y las actividades económicas, especialmente en los meses de precipitaciones intensas. De acuerdo con el organismo, la provincia de Lima concentra 178 registros, Huaura 60, Oyón 32, Canta 26, Huaral 16 y Callao 7.

La presencia de caída de rocas, deslizamientos y flujos de detritos (huaicos) se repite en las laderas de fuerte pendiente, zonas de roca fracturada y suelos poco consolidados, condiciones habituales en la geografía de la región.

Los procesos de erosión fluvial activados por lluvias afectan sobre todo a sectores próximos a las márgenes de los ríos. El análisis del Ingemmet resalta que la ubicación de asentamientos en laderas inestables, cauces de quebradas o planicies inundables, sin planificación territorial adecuada, incrementa el nivel de vulnerabilidad de la población y su entorno construido.

“El riesgo se eleva cuando las viviendas se encuentran en áreas de alto peligro”, señala el organismo, que ha formulado recomendaciones orientadas a la prevención y a la reducción del riesgo.

Entre las propuestas se encuentran la realización de estudios geotécnicos detallados, la evaluación de taludes, la restricción del uso del suelo en zonas peligrosas y la aplicación de medidas de mitigación. El objetivo es que la información técnica sirva de base para la toma de decisiones y la gestión del riesgo por parte de las autoridades locales.

Gráfico del Ingemmet.

Estrategias y herramientas para la gestión del riesgo

El impacto de las lluvias intensas de las últimas semanas activó quebradas y peligros geológicos en al menos cinco regiones, incluida Lima.

El exministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, se reunió con representantes del Ingemmet para evaluar la situación y coordinar acciones con entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Durante la jornada se revisó la plataforma digital Perú en Alerta, que facilita el acceso a datos sobre peligros geológicos para autoridades y ciudadanos.

“El trabajo articulado asegura que la información técnica se traduzca en decisiones concretas para proteger a la población”, expresó Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo encargado del Ingemmet.

La colaboración permanente entre el instituto y organismos como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) busca fortalecer la integración de datos geocientíficos en la gestión del riesgo.

El acceso ágil a información validada resulta decisivo tanto en situaciones de crisis como en la planificación territorial. Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o zonas inundadas, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos, limpiar techos y desagües, identificar rutas de evacuación y mantenerse informados a través de canales oficiales.