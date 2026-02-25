Perú

Existen 368 puntos críticos por peligros geológicos en Lima y Callao: Estas son las zonas más expuestas

El instituto identificó puntos de alto riesgo que afectan a la población, viviendas e infraestructura en plena temporada de lluvias intensas

Los huaicos generan fuertes consecuencias
Los huaicos generan fuertes consecuencias materiales en la población afectada, además de exponer la vida de los ciudadanos.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 368 zonas críticas por peligros geológicos en Lima y Callao, según investigaciones y trabajos de campo realizados durante la presente temporada de lluvias.

El informe detalla que estas áreas representan un riesgo para la población, la infraestructura y las actividades económicas, especialmente en los meses de precipitaciones intensas. De acuerdo con el organismo, la provincia de Lima concentra 178 registros, Huaura 60, Oyón 32, Canta 26, Huaral 16 y Callao 7.

La presencia de caída de rocas, deslizamientos y flujos de detritos (huaicos) se repite en las laderas de fuerte pendiente, zonas de roca fracturada y suelos poco consolidados, condiciones habituales en la geografía de la región.

Los procesos de erosión fluvial activados por lluvias afectan sobre todo a sectores próximos a las márgenes de los ríos. El análisis del Ingemmet resalta que la ubicación de asentamientos en laderas inestables, cauces de quebradas o planicies inundables, sin planificación territorial adecuada, incrementa el nivel de vulnerabilidad de la población y su entorno construido.

“El riesgo se eleva cuando las viviendas se encuentran en áreas de alto peligro”, señala el organismo, que ha formulado recomendaciones orientadas a la prevención y a la reducción del riesgo.

Entre las propuestas se encuentran la realización de estudios geotécnicos detallados, la evaluación de taludes, la restricción del uso del suelo en zonas peligrosas y la aplicación de medidas de mitigación. El objetivo es que la información técnica sirva de base para la toma de decisiones y la gestión del riesgo por parte de las autoridades locales.

Gráfico del Ingemmet.
Gráfico del Ingemmet.

Estrategias y herramientas para la gestión del riesgo

El impacto de las lluvias intensas de las últimas semanas activó quebradas y peligros geológicos en al menos cinco regiones, incluida Lima.

El exministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, se reunió con representantes del Ingemmet para evaluar la situación y coordinar acciones con entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Durante la jornada se revisó la plataforma digital Perú en Alerta, que facilita el acceso a datos sobre peligros geológicos para autoridades y ciudadanos.

“El trabajo articulado asegura que la información técnica se traduzca en decisiones concretas para proteger a la población”, expresó Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo encargado del Ingemmet.

La colaboración permanente entre el instituto y organismos como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) busca fortalecer la integración de datos geocientíficos en la gestión del riesgo.

El acceso ágil a información validada resulta decisivo tanto en situaciones de crisis como en la planificación territorial. Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o zonas inundadas, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos, limpiar techos y desagües, identificar rutas de evacuación y mantenerse informados a través de canales oficiales.

