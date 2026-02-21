Perú

El Niño Costero ya está activo en Perú, según la NASA: Advierten que fenómeno se agravará con escenarios similares al del 2017

El calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana confirma un evento moderado que podría intensificarse en las próximas semanas, señala especialista Eduardo Parodi

El Niño Costero traerá fuertes
El Niño Costero traerá fuertes lluvias y calor sofocante en las próximas semanas

El fenómeno de El Niño Costero ya se encuentra en fase activa frente a las costas del Perú, según los reportes satelitales más recientes de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), afirmó Eduardo Parodi González Prada, ingeniero y especialista en gestión de riesgos de la Universidad La Católica. Parodi indicó que el calentamiento anómalo del océano activará quebradas, huaicos y generará desbordes en las ciudades costeras del norte, centro y sur del país.

En diálogo con RPP, el ingeniero detalló que desde hace varias semanas la temperatura superficial del mar en los sectores norte y sur del litoral peruano muestra un incremento sostenido, un comportamiento inusual por afectar de forma simultánea diferentes regiones del país. 

“Estoy en contacto permanente con la NASA, y el día de hoy me llegó el último reporte que confirma que ya estamos afrontando un Niño costero”, aseguró, y como evidencia citó lo registrado en la zona costera de Arequipa, donde el aumento de temperatura en el mar está asociado a las fuertes lluvias que han sumido en una emergencia a su población.

Añadió que el calentamiento registrado es más de cinco grados por encima del promedio anual en algunos puntos, lo que favorece la formación de tormentas y la activación de quebradas incluso en la costa central y sur, como ya ocurrió en Lima durante los eventos de 2017 y 2023. Recordó además que el mar peruano, regulado habitualmente por la corriente fría de Humboldt, se encuentra en un “equilibrio precario” que, al debilitarse, permite el ingreso de aguas cálidas y la tropicalización de la franja costera, condición que convierte al Perú en el país “más afectado a nivel global por el fenómeno de El Niño”.

El especialista puntualizó que este episodio de El Niño Costero podría prolongarse durante varias semanas o meses, y generaría escenarios similares a los de años previos. “Debemos asumir que este fenómeno puede agravarse y empeorar durante las próximas dos o tres semanas, con consecuencias de similar gravedad a las que ya afrontamos en el 2023 y en el 2017”, alertó Parodi. Detalló que, de intensificarse, el fenómeno podría extenderse hasta dos años, como sucedió en 1982-83 y 1997-98.

El fenómeno del Niño de
El fenómeno del Niño de 2017 tuvo un impacto muy significativo en Perú, causando graves daños materiales y humanos en diversas regiones del país. (Andina)

Sobre monitoreo y prevención, Parodi remarcó la importancia de la información proporcionada por la NASA, la NOAA (Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) y el ENFEN (Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño), para anticipar impactos y orientar la toma de decisiones.

Las declaraciones de Parodi se suma a la advertencia dada por Abraham Levy, especialista en meteorología y conocido como ‘el hombre del tiempo’, quien recomendó al gobierno de José María Alcázar, así como a las autoridades regionales y distritales, evitar repetir las improvisadas gestiones climáticas de autoridades anteriores y activar un plan de prevención para evitar mayores costos humanos y económicos.

Vías restringidas por lluvias intensas

A su vez, el vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), Ronald Power, informó que actualmente existen 16 alertas de vías restringidas en la red vial nacional, principalmente en las regiones sur y norte, debido a activación de quebradas y huaicos. Power recomendó a la ciudadanía consultar el mapa interactivo de alertas disponible en el portal de SUTRAN o llamar al número 999 382 606 antes de iniciar un viaje, para evitar exponerse a situaciones de riesgo ante cortes o restricciones en las carreteras.

Mientras persista el calentamiento anómalo del mar, el país debe prepararse para lluvias extremas y sus consecuencias, incluyendo riesgos epidemiológicos como brotes de dengue o chikunguña, manifestaron los especialistas.

