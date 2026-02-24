Rafitican a Luis Quiroz en el Ministerio de Salud: Perfil y antecedentes del encargado del Minsa

El doctor Luis Quiroz Avilés es juramentado por el presidente de la República para continuar su gestión al frente de la cartera de Salud en el Perú. El acto se realizó en el Palacio de Gobierno | Canal N

Luego de varias negociaciones, el presidente interino José María Balcázar presentó la tarde del martes 24 de febrero a su gabinete ministerial, con el objetivo de gobernar hasta el 28 de julio, fecha en la que transferirá el cargo al próximo titular del Poder Ejecutivo.

Inicialmente, el empresario Hernando de Soto había sido designado para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, la decisión se modificó en pocas horas y finalmente juró Denisse Miralles, quien fue ministra de Economía del exjefe de Estado, José Jerí.

Luis Quiroz fue ratificado al mando del Minsa. (Foto: Presidencia)

Luis Quiroz ratificado en el Minsa

Por decisión de Balcázar y Miralles, Luis Napoleón Quiroz Avilés continuará en la dirección del Ministerio de Salud (Minsa).

Es un médico con experiencia en la gestión pública y en el diseño de políticas sanitarias. Se espera que en su paso por el Seguro Integral de Salud (SIS), donde dirigió esfuerzos para garantizar la cobertura para millones de peruanos sin seguro, le haya permitido conocer de cerca las necesidades de los usuarios y las limitaciones del sistema.

Formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Quiroz Avilés suma estudios de posgrado en bioética, gestión en salud y medicina familiar.

Su desempeño profesional incluye la dirección de la Red de Salud Barranco – Chorrillos – Surco, cargos en la Gerencia Central de EsSalud para adultos mayores y personas con discapacidad, así como la supervisión operativa de servicios de salud en todo el país desde la Dirección General de Operaciones del Minsa.

En Lima Sur, ejerció funciones en la Dirección de Redes Integradas de Salud y en la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, impulsando propuestas orientadas a la atención integral. Su experiencia abarca tanto la administración de recursos como la coordinación de estrategias para mejorar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios.

Luis Quiroz fue ratificado al mando del Minsa. (Foto: Presidencia)

NOTICIA EN DESARROLLO...