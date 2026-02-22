Vivian Olivos exige a José Balcázar la permanencia de Luis Quiroz en el Minsa: “No aceptaremos que se ponga en riesgo la salud por pagar favores”

Parlamentaria invocó al flamante mandatario garantizar la permanencia del titular del Minsa. | Infobae Perú

La congresista Vivian Olivos (No Agrupada) se pronunció de manera enfática ante los rumores sobre posibles cambios en el Gabinete Ministerial que devolverían el control del Ministerio de Salud (Minsa) a Perú Libre, el partido fundado por Vladimir Cerrón. Desde el Congreso, la legisladora calificó como una amenaza seria para la gestión pública la posibilidad de que el sector salud sea entregado bajo criterios de “cuotas partidarias”, advirtiendo que esta maniobra pondría en riesgo la vida de los ciudadanos.

“No podemos permitir que el Ministerio de Salud vuelva a ser el botín de un partido. Aquí hay un presupuesto para el 2026 ya sustentado y un equipo técnico que sabe cómo ejecutarlo. Si sacan a Quiroz, se van los viceministros y directores generales, dejando expedientes y obras hospitalarias en el limbo. ¡La gestión pública no puede parar por caprichos políticos!”, expresó la parlamentaria en declaraciones a Infobae.

La exfujimorista insistió en que “ceder este sector por ‘cuotas partidarias’ sería un atentado contra la gestión pública y la vida de los ciudadanos”, subrayando que la continuidad de Luis Quiroz al frente del Minsa es vista con buenos ojos por gran parte del Congreso. Remarcó la importancia de la experiencia acumulada por el equipo actual, así como la planificación presupuestaria ya asegurada para el próximo año.

“Un ministro nuevo demora meses en armar sus cuadros. En salud, significan hospitales sin construir y desabastecimiento de medicamentos. El ministro Quiroz ya tiene canales abiertos con los sindicatos y con el propio Congreso; cambiarlo ahora es buscarse protestas innecesarias”, afirmó la legisladora.

Advirtió que el Congreso estará vigilante frente a cualquier intento de interferir en la conducción técnica del Ministerio de Salud por motivaciones políticas. “No aceptaremos que se ponga en riesgo la salud pública por pagar favores; repito, el Minsa no puede ser un botín político para Perú Libre”, concluyó.

Vale mencionar que la preocupación de Olivos es compartida por otros miembros del Parlamento, incluso por quienes respaldaron la candidatura de José María Balcázar a la presidencia. La congresista Ana Zegarra (Somos Perú) alertó que un cambio estructural en el Minsa implicaría detener proyectos clave en curso, lo que agravaría los problemas de infraestructura y abastecimiento en el sistema de salud.

El parlamentario José Arriola Tueros (Podemos Perú) subrayó la necesidad de preservar la continuidad en las políticas sanitarias del país y destacó que la permanencia de Quiroz al frente del ministerio enviaría una señal clara sobre la preocupación real del Ejecutivo por la salud pública. “Eso permitiría dar seguimiento a proyectos claves en diversas regiones y que no se paralicen. El sector salud no puede detenerse ante los cambios políticos, ya que la experiencia del actual ministro es fundamental para enfrentar los desafíos en infraestructura hospitalaria y el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional”, sostuvo Arriola.

Por su parte, Marleny Portero (Acción Popular) consideró que mantener al actual ministro de Salud demostraría madurez política, evitando así la politización de un sector clave para los ciudadanos. “La realidad es que un nuevo ministro tarda entre 3 y 6 meses en entender los procesos internos de un sector tan importante como el Minsa, sumado al tema de ejecución presupuestaria y destrabe de obras. Luego, tiene que armar sus propios cuadros técnicos, que demora. Creo que la permanencia de Quiroz evitará la parálisis administrativa y asegurará que los servicios al ciudadano no se detengan”, detalló.