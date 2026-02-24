Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunear a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

Durante una llamada en vivo, le preguntan a Magaly Medina por Flavia López y su respuesta deja a todos en el set con la boca abierta: "Yo no hablo con intrascendentes... gente que ni conozco". TikTok @riclatorrez / QTV

La polémica entre Magaly Medina y Flavia López alcanzó un nuevo nivel tras la reciente emisión del pódcast Sin Más Qué Decir, donde la ‘Urraca’ aprovechó un enlace en vivo para despachar sin rodeos a la joven modelo e influencer, a quien se refirió como “intrascendente”. El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos, generó diversos comentarios.

El ninguneo en vivo: “Estamos resolviendo problemas más importantes que hablar con gente que ni conozco”

Todo ocurrió durante un segmento del pódcast de María Pía Copello, en el que la salsera Daniela Darcourt fue retada a llamar en vivo a Magaly Medina para preguntarle sobre Flavia López. La conversación, que comenzó con risas y anécdotas del fin de semana, cambió de tono cuando la periodista fue consultada por la modelo.

“Amiga querida, ¿cómo estás? (trabajando, en una reu), lo que pasa es que estamos en vivo y aquí me han retado a ver si me contestabas, la señorita Flavia siempre nos da contenido ¿no?, para ti y para mí”, dijo Darcourt. Su mensaje obtuvo una respuesta tajante: “No, no, yo no hablo con intrascendentes, mi amor. Estamos resolviendo problemas más importantes que hablar con gente que ni conozco”, comentó Medina en vivo

La reacción fue inmediata: gritos de sorpresa, risas nerviosas y, sobre todo, la incredulidad de Flavia López, quien presenciaba la transmisión. “¿Cómo va a decir que no me conoce?, si en su programa ha hablado”, replicó la modelo, dejando claro que lejos de sentirse intimidada, está dispuesta a seguir en el centro de la controversia. La periodista se despidió cálidamente de Darcourt, dejando el set en shock y marcando su posición.

Dimes y diretes: Flavia López desafía a Magaly y la acusa de usar su “contenido”

El cruce entre ambas no es nuevo. Días antes, Flavia López había arremetido contra Magaly Medina en el mismo pódcast, lanzando un reto en vivo: “Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca, fúname. Sobones todos.” La frase fue interpretada como un dardo directo en medio de las burlas y cuestionamientos que distintas figuras del espectáculo han dirigido al programa de la ‘Urraca’ por los bajos ratings en las últimas semanas.

El comentario de Flavia se sumó a una serie de puyas cruzadas. En una edición anterior del pódcast, la modelo bromeó sobre el aspecto de Magaly antes de sus operaciones, provocando silencio en el estudio y dejando claro que no tiene reparos en confrontar a la conductora.

Lejos de retractarse, Flavia ha defendido su postura y ha insistido en que la presión mediática no la amilana: “No nos hemos besado fuera del reto de actuación. Somos amigos y, aparte, ahí no se ve un beso. Y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el ampay”, dijo en referencia a los rumores de romance con Patricio Parodi.

“¿Por qué tendría que saber la diferencia entre ampay e imágenes? Yo no estoy en un programa de espectáculos para saber qué es ampay o qué es imagen de un beso. Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea una… Yo no me hago acá la santa”, añadió, cuestionando el constante escrutinio sobre su vida personal.

Daniela Darcourt intentó calmar la tensión tras las declaraciones de Flavia López, que dejaron en shock a los conductores de ‘Sin Más Qué Decir’. YouTube/ Sin más que decir.

La fugacidad de la fama y el debate sobre la “intrascendencia”

La respuesta de Magaly Medina abrió un debate más amplio sobre la naturaleza de la fama en la era digital. Ric La Torre fue uno de los que intervino en la discusión, advirtiendo a Flavia López sobre el riesgo de basar su popularidad en la viralidad que es pasajera.

“Hoy eres viral, mañana puedes aburrir. Hay personajes que funcionan como invitados, dan contenido… pero para llegar al siguiente estatus, para poder mantener una conversación sin necesidad de un in-ear y puedas llevar un programa, toma tiempo.”

El cruce mediático puso sobre la mesa la dificultad de mantenerse vigente en un entorno donde la popularidad puede ser efímera y la presión por generar titulares es constante. Para Ric, el reto está en construir una carrera sólida, mientras que Flavia defiende su derecho a manejar su exposición bajo sus propios términos.