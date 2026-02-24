Perú

El ‘Rey de las mariposas’: una vida dedicada a la naturaleza y un legado marcado por el crimen

En vida, Christian Simón convirtió su amor por las mariposas en un motor de cambio ambiental en dos regiones del país. Tras su trágica muerte, familiares y amigos buscan mantener vivo el legado de quien transformó su entorno con dedicación y generosidad

Un joven empresario ambientalista, conocido como el 'Rey de las Mariposas', fue brutalmente asesinado. Su amiga y socia lo recuerda entre lágrimas y promete continuar con su legado en el mariposario que construyeron juntos, un sueño truncado por la violencia.| América Televisión/Domingo Al Día

El asesinato de Christian Simón Aira, conocido como el 'Rey de las mariposas’, ha provocado una ola de indignación y pedidos de justicia en la región de Tingo María. El joven empresario y ambientalista de 27 años fue acribillado durante la madrugada del 14 de febrero. El crimen fue perpetrado por menores de edad de su entorno familiar, motivados por el robo de una importante suma de dinero.

Christian Simón Aira era reconocido por su trabajo en la conservación de mariposas y por impulsar proyectos ambientales en Tingo María y Lima. Su iniciativa más destacada, un mariposario en San Isidro, se convirtió en lugar de encuentro para familias y visitantes interesados en la biodiversidad.

El sueño interrumpido del ‘Rey
El sueño interrumpido del ‘Rey de las mariposas’: la misión de Christian Simón Ayra sigue viva pese a la violencia en Tingo María| América Noticias

De acuerdo con información de Domingo Al Día, Aira supervisaba cada detalle del recinto y promovía la creación de nuevos espacios similares en otras ciudades del país.

El legado fue resaltado por Yolanda Loayza, ingeniera y amiga cercana, quien afirmó que se continuará con la atención en Artrotheca.

“Vamos a seguir con su pasión, todo lo que nos enseñó lo vamos a replicar en cada proyecto que salga de las mariposas, y que esté tranquilo, que mariposas va a haber siempre”, manifestó.

Loayza subrayó el esfuerzo de su compañero de trabajo por acercar la naturaleza a niños y adultos, y su convicción de que la educación ambiental podía transformar comunidades.

La pasión por la naturaleza
La pasión por la naturaleza de Christian Simón Ayra: el ‘Rey de las mariposas’ y un legado forjado entre Lima y Tingo María, apagado por el crimen| América Noticias

Un asesinato planeado

La madrugada del crimen, Aira abrió la puerta de su casa tras reconocer la voz de su sobrino, acompañado de otros adolescentes. Según relató la esposa de la víctima, el joven empresario recibió un disparo mortal en presencia de su familia. Los atacantes, identificados y detenidos poco después, se apoderaron de alrededor de 30 mil soles antes de huir.

La policía halló la escopeta utilizada a pocos metros de la vivienda y detuvo a tres menores, mientras que un adulto apodado ‘El Profesor’ es señalado como presunto autor intelectual de la agresión.

La esposa de la víctima exigió que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. 

Empresario exportador de mariposas murió
Empresario exportador de mariposas murió tras ataque armado en Tingo María| América Noticias

“Yo quiero que sea investigado todo, hasta llegar al fondo, porque no me puedo quedar así. Me amenazaron, hasta a mi hijo de ocho años lo amenazaron”, denunció la viuda, quien ahora enfrenta la tarea de continuar el proyecto ambiental que compartía con su esposo.

En su faceta personal, el joven era descrito por sus allegados como un padre presente y un hombre generoso, dedicado a su familia y a su comunidad. Sus amigos y colaboradores lo recuerdan como un emprendedor entusiasta, que prefería invertir en su tierra natal y contribuir al desarrollo local antes que buscar oportunidades fuera de la región.

La comunidad de Tingo María se ha sumado al clamor por justicia y exige que se sancione a todos los responsables, mientras el legado del joven de 27 años continúa presente en cada uno de los espacios que ayudó a construir.

Esta vez, se apagó la vida de un empresario que buscaba surgir, mientras que los detenidos continuarán con prisión preventiva hasta que culminen con las investigaciones.

