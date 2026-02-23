Katy Prado denunció a Chikiplum por pensión de alimentos: “Solo busco el bienestar de mi hija”

La actriz argumenta que el monto propuesto no cubre los gastos básicos de su hija y explica que busca garantizarle una vida digna y sin carencias a través de una resolución judicial (Instagram/katypradoartista)

La actriz cómica Katy Prado recurrió al Poder Judicial con una denuncia por pensión de alimentos contra su expareja, el humorista José Luis Ríos, Chikiplum, motivada por su preocupación por garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo y bienestar de su hija de cinco años.

Tras reiterados intentos de alcanzar un acuerdo extrajudicial que cubriera las necesidades básicas de la menor, la actriz decidió iniciar el proceso legal, en espera de una resolución que asegure estabilidad y cobertura médica, alimentaria y educativa para la niña.

En una declaración a Trome, la intérprete resaltó que se encuentra a la espera de una respuesta de las autoridades. La medida adoptada, explicó, nunca estuvo motivada por un interés personal, sino que responde a la responsabilidad que siente como madre para proteger los derechos de su hija. Prado insistió en que cada decisión tomada busca crear un entorno seguro para la menor y que en todo momento prioriza su integridad y su bienestar emocional.

Ya en meses anteriores, la protagonista había hecho público su desacuerdo con la cifra ofrecida por José Luis Ríos, nombre real de Chikiplum, quien propuso una pensión de 600 soles mensuales. Según Prado, ese monto resulta insuficiente para cubrir la alimentación, salud y demás requerimientos que demanda una hija en edad preescolar. Por ese motivo, la actriz rechazó la oferta y optó por llevar el caso ante la justicia, convencida de que el fallo garantizará una atención adecuada.

Katy Prado: por qué no aceptó el acuerdo inicial con ‘Chikiplum’

Katy Prado rechazó la propuesta de 600 soles mensuales al considerar que no cubre salud, educación ni alimentación de su hija, y optó por acudir al Poder Judicial. (Instagram/katypradoartista)

La actriz detalló que la propuesta de 600 soles ofrecida por Chikiplum no garantiza una cobertura mínima para gastos médicos, educativos y de manutención de la niña. Señaló que intentó negociar un monto que reflejara las necesidades reales de una menor de cinco años, pero no logró consenso. Prado subrayó que su objetivo nunca fue perjudicar económicamente al humorista, sino velar por el acceso de su hija a una vida digna y sin carencias.

Frente a la negativa de su expareja para aumentar la cifra, la intérprete decidió elevar el caso al Poder Judicial, convencida de que la intervención de la justicia permitiría fijar parámetros claros y obligatorios para ambas partes. “No se trata de un capricho, es una necesidad básica para nuestra hija”, expresó la actriz, remarcando que busca garantizar el interés superior de la menor.

Katy Prado y Chikiplum enfrentados por manutención de su hija

La disputa entre la actriz y el humorista se intensificó tras versiones cruzadas sobre la pensión y el régimen de visitas de su hija menor. (Instagram/katypradoartista)

Por su parte, el humorista Chikiplum declaró al medio Trome que se ha ocupado de cubrir las necesidades de su hija desde su nacimiento, sin requerir sentencias judiciales que lo obligaran a aportar económicamente. “Desde el nacimiento de mi hija me he hecho cargo como padre, no he necesitado de una sentencia judicial para pasar la manutención o lo que le corresponde a mi hija”, afirmó.

El artista comentó además que cada vez que su hija necesita vestimenta o alguna matrícula escolar, él participa en los gastos, a pesar de que, según su versión, enfrenta constantes reclamos. Reconoció que existen ciertas limitaciones para visitar a la niña, pero aseguró que no busca crear problemas y respeta los límites que le imponen, aunque en ocasiones la situación llega a ser insostenible.

La polémica entre ambos escaló a partir de las declaraciones públicas de Chikiplum, quien sostuvo que Prado no le permite mantener relación directa con la menor. Ante esas afirmaciones, la actriz respondió sin ambigüedades: difundió videos a través de sus redes sociales que, según explicó, prueban que el humorista ha llegado en estado de ebriedad a su domicilio en repetidas oportunidades para ver a la niña.

“Como ustedes se pueden dar cuenta en el primer video el señor está ebrio. No es la primera vez que él llega así a mi domicilio. Eso ha sido en muchas oportunidades. Lo único que te voy a pedir es respeto en todos los sentidos, porque si yo estoy acá es para defender a mí y también defender los derechos de mi hija… acá lo que interesa es el interés superior de nuestra hija”, expresó la actriz.

Katy Prado acusa a Chikiplum de visitar ebrio a su hija

Katy Prado negó impedir el vínculo paterno y aseguró que las limitaciones buscan proteger la integridad y estabilidad emocional de su hija. (Instagram/katypradoartista)

En una transmisión a través de Instagram, Katy Prado se mostró visiblemente afectada al relatar episodios en los que, según sus palabras, Chikiplum llegó en estado inconveniente a su hogar. La actriz pidió públicamente respeto, no solo para ella, sino especialmente para su hija, y reiteró que las restricciones en el régimen de visitas responden a la necesidad de salvaguardar la integridad y el bienestar de la menor.

La artista subrayó que nunca ha impedido el vínculo entre padre e hija, pero que debe primar un entorno seguro y libre de alteraciones perjudiciales para el desarrollo emocional de la niña. “Lo único que te voy a pedir es respeto en todos los sentidos, porque si yo estoy acá es para defender los derechos de mi hija”, insistió, recibiendo muestras de apoyo y respaldo de sus seguidores en redes sociales.

La situación judicial sigue abierta, mientras el Poder Judicial evalúa los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes. Katy Prado mantiene su postura de priorizar el interés de su hija en cada decisión, mientras que Chikiplum defiende su derecho a participar activamente en la vida de la menor.