Chikiplum enfrenta una inesperada batalla legal por un auto con orden de embargo

El comediante José Luis Ríos, conocido como Chikiplum, se vio sorprendido por una intervención policial que destapó problemas legales con su vehículo, obligándolo a asumir gastos y sanciones que no le corresponden

Cecilia Arias

Cecilia Arias

Chikiplum enfrenta una inesperada batalla legal por un auto con orden de embargo.

El comediante José Luis Ríos, conocido artísticamente como Chikiplum, y quien fuera parte del elenco de ‘JB en ATV’, enfrenta actualmente una situación legal inesperada tras descubrir que el automóvil que adquirió en febrero de este año contaba con orden de captura y embargo debido a papeletas acumuladas desde 2024.

El cómico revela que se enteró del problema durante una intervención policial: “Me intervinieron y llevaron al depósito porque el auto tiene orden de captura y embargo desde el año pasado”, explicó a Trome, visiblemente indignado.

Chikiplum aseguró que la compra del vehículo se realizó con normalidad y sin señales de advertencia. Todo parecía estar en regla hasta el momento en que fue abordado por las autoridades, quienes le informaron los antecedentes negativos asociados al automóvil.

Ahora, el artista debe asumir gastos y sanciones que no le corresponden: “Ahora tengo que pagar por faltas que no cometí”, lamentó el cómico respecto a la inesperada carga financiera y legal que enfrenta.

Este contratiempo lo ha colocado en medio de un proceso judicial que nunca buscó y que ahora ocupa gran parte de su atención, pues busca solucionar el problema y retomar la tranquilidad necesaria para continuar con sus actividades profesionales.

'Chikiplum' no estará en el elenco de 'JB en ATV'. (Foto: Captura de IG)

Chikiplum señala su deseo de regresar a ser parte de ‘JB en ATV’

Además de afrontar la estafa, Chikiplum habló sobre la posibilidad de regresar al programa humorístico ‘JB en ATV’. Aunque en la actualidad se encuentra enfocado en su temporada de circo, relató: “La semana pasada me invitaron y yo feliz de ir”, refiriéndose a su reciente visita al set y el reencuentro con sus excompañeros.

El humorista aclaró que, hasta el momento, no existe una propuesta formal para reincorporarse al elenco de Jorge Benavides.

“No hemos hablado nada sobre regresar, pero si se da, yo agradecido porque todo trabajo es bien recibido, y en el programa me siento como en casa”, admitió. Sobre su anterior salida del programa, rememoró que se debió a desacuerdos laborales, aunque destacó el buen ambiente y compañerismo vividos durante su paso por el equipo.

Mientras espera resolver de forma satisfactoria el tema legal relacionado con el auto, Chikiplum continúa llevando entretenimiento a su público a través de sus presentaciones circenses y no descarta retomar proyectos televisivos a futuro.

Chikiplum reveló que este año no formaría parte del elenco de ‘JB en ATV’

José Luis Ríos, conocido como ‘Chikiplum’, anunció a inicios de año que este 2025 no formará parte del elenco de ‘JB en ATV’ debido a que “no llegamos a un acuerdo”, según declaró en una entrevista que brindó a Trome en aquel entonces.

'Chikiplum' no estará en el elenco de 'JB en ATV'. (Foto: Captura de IG)

El humorista expresó su agradecimiento a Jorge Benavides por la oportunidad, pero aclaró que centrará sus esfuerzos en su canal de YouTube y en nuevas propuestas, ampliando su actividad profesional más allá del formato televisivo que lo consolidó en los últimos años.

El artista compartió que, pese a alejarse del programa humorístico, continuará realizando presentaciones en Lima y provincias, manteniendo así el contacto directo con su audiencia.

Además, ‘Chikiplum’ reveló que tiene en marcha un proyecto musical: “Estoy dándole duro al trabajo, quiero también hacer otras cosas, como un proyecto musical”, explicó. Con esta decisión, el comediante apostó por diversificar sus actividades, tanto en la música como en las plataformas digitales, mientras sigue recorriendo el país con su humor en shows presenciales.

Más allá de su trayectoria en la pantalla, Ríos repasó los retos y sacrificios que marcaron su camino antes de alcanzar la popularidad. Recordó su infancia en La Libertad y la influencia temprana de la música, una pasión que inicialmente no fue respaldada por su familia.

'Chikiplum' anuncia su salida de 'JB en ATV'. (Foto: Captura de IG)

“Mi papá quería que estudie una carrera, que sea ingeniero. Me preparé, pero lo dejé, y mi papá me quitó el apoyo”, relató. Para sostenerse económicamente, trabajó como cobrador de combi y datero durante sus vacaciones, reuniendo 30 soles diarios que le permitieron solventar sus gastos mientras estudiaba en la Escuela de Folclore José María Arguedas, donde obtuvo el grado de bachiller y llegó a enseñar música en un colegio.

El giro en su vida llegó por iniciativa de Katherine Prado, madre de su hija, quien lo animó a acompañarla al circo de la Chola Chabuca. Aunque al principio dudó, temiendo ser percibido como oportunista, decidió colaborar en la venta de paletas, acción que le valió una propuesta laboral dentro del circo. “Prácticamente todo lo que soy se lo debo a ella”, afirmó Ríos, reconociendo el papel fundamental de Prado en su desarrollo profesional.

