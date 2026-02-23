Alejandro Sanz llegó a Perú para sus dos esperados conciertos: así fue recibido por sus fans

El cantante español se acercó a sus seguidores, quienes le dieron une amotiva bienvenida y se alistan para cantar sus temas este 25 y 26 de febrero | Masterlive

La llegada de Alejandro Sanz a Lima desató una ola de entusiasmo entre cientos de seguidores. El artista español aterrizó en la capital peruana el 22 de febrero de 2026, tres años después de su última presentación, y fue recibido por una multitud que esperaba su regreso. El cantante de 57 años se acercó a sus admiradores, quienes lo aguardaban con pancartas y fotografías, celebrando su retorno con cánticos y muestras de afecto.

El arribo de Sanz ocurrió a pocos días de los conciertos programados en el Estadio Nacional. Proveniente de Ecuador, el intérprete de ‘Corazón partío’ se mostró agradecido por la bienvenida y dedicó tiempo a firmar autógrafos y saludar a quienes habían esperado durante horas. El ambiente en las inmediaciones del aeropuerto reflejó la expectativa que genera cada visita del artista y el impacto que su música ha tenido en distintas generaciones.

Tras su llegada, Alejandro Sanz se dirigió al hotel JW Marriott, en el distrito de Miraflores. Decenas de seguidores y clubes de fans se congregaron desde la noche anterior, portando banderas y recuerdos alusivos a la trayectoria del cantante. La presencia de los fanáticos en el hotel fue constante, animando el lugar con canciones y mensajes para el artista.

Alejandro Sanz saluda y firma autógrafos a sus entusiastas seguidores a su llegada a Perú para sus conciertos. (Masterlive)

La visita de Sanz sigue la tendencia de otros artistas internacionales que llegan con antelación a sus compromisos en la ciudad. Aunque la agenda oficial del cantante no se ha hecho pública, existe interés sobre si aprovechará su estadía para recorrer lugares emblemáticos de Lima o para participar en actividades privadas antes de sus actuaciones. La llegada temprana ha generado especulaciones entre los seguidores, que permanecen atentos a cualquier aparición o novedad relacionada con el artista.

El recibimiento en Lima incluyó muestras de admiración por parte de quienes crecieron con sus canciones, así como de jóvenes que han descubierto su obra en los últimos años. La emoción por el regreso del cantante se refleja en la movilización de clubes de fans y en la presencia de seguidores que viajaron desde distintas regiones para presenciar uno de los dos conciertos planeados.

El reconocido cantante español Alejandro Sanz fue captado firmando autógrafos a sus seguidores en Perú, a su llegada para ofrecer dos conciertos muy esperados. (Masterlive)

La gira mundial ‘¿Y ahora qué?’ marca una nueva etapa en la carrera del artista, quien interpretará tanto sus éxitos más conocidos como los temas de su álbum más reciente. Las presentaciones en el Estadio Nacional de Lima prometen ser eventos multitudinarios, con localidades agotadas desde semanas antes del espectáculo. El repertorio incluirá piezas emblemáticas del romanticismo y nuevas composiciones que forman parte del recorrido internacional iniciado este año.

¿Aún hay entradas para el concierto de Alejandro Sanz?

La demanda para los conciertos de Alejandro Sanz en la capital peruana ha superado todas las expectativas. Ambos espectáculos, programados para los días 25 y 26 de febrero, registran entradas completamente agotadas. Las localidades se vendieron en tiempo récord, evidenciando la capacidad de convocatoria del artista y la fidelidad de su audiencia.

El Estadio Nacional se prepara para recibir a miles de asistentes en cada fecha, consolidando a Sanz como uno de los referentes de la música en español con mayor poder de convocatoria en la región. La noticia sobre el sold out circuló rápidamente entre los clubes de fans, que organizaron encuentros y actividades previas en distintos puntos de la ciudad.

Alejandro Sanz sonríe y saluda a sus seguidores en Perú, quienes lo recibieron con entusiasmo y pancartas al llegar al país para sus esperados conciertos. (Masterlive)

El regreso del cantante no solo representa una oportunidad para disfrutar de su música en directo, sino también la continuidad de una relación que se ha fortalecido a lo largo de los años entre el artista y el público peruano. La gira ‘¿Y ahora qué?’ se perfila como un nuevo capítulo en esa conexión, con dos noches que prometen reunir a admiradores de todas las edades.