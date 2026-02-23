Alcalde de Punta Negra denuncia que extorsionadores envían mensajes al celular de su hijo de 8 años

Extorsionadores amenazan al alcalde de Punta Negra y envían mensajes al celular de su hijo de 8 años. (Foto: Composición - Infobae)

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció que extorsionadores han enviado amenazas hacia él por medio del teléfono celular de su hijo de ocho años. Según el burgomaestre, los criminales exigen el pago de un cupo por el desarrollo de obras en el bulevar del distrito.

Según relató el funcionario, desde el 18 de febrero, personas desconocidas llamaron al menor y exigieron dinero con mensajes intimidatorios. “Imagínese todas las cosas que el delincuente le decía al niño de ocho años”, indicó Huyhua, quien señaló el impacto psicológico que estos hechos han generado en su entorno familiar.

El alcalde explicó que el viernes, cerca de las cinco de la mañana, su esposa atendió una llamada dirigida al menor. “Mi esposa contestó el teléfono y ahí le dijeron de todo; después comenzaron a llegar mensajes que decían: ‘hoy pagas por la obra del bulevar’”. Huyhua precisó que la exigencia estaría vinculada a una supuesta deuda por una obra pública ejecutada durante la gestión municipal anterior.

“La obra se hizo en la gestión 2019-2022”, indicó el alcalde. “Cuando asumí en enero de 2023, no encontramos solicitud alguna de pago por parte de la empresa. Estuvimos todo el año esperando ese reclamo que nunca llegó. Finalmente, tuvimos que realizar una liquidación de oficio y el mantenimiento lo hicimos con personal municipal”, indicó a América Noticias.

Sobre el modus operandi, el alcalde detalló que los extorsionadores se presentan como exempleados de la obra para exigirle dinero. “Dinero no podemos dar. Lo que existe en la municipalidad no es de mi propiedad ni puedo disponer de ello para pagarle a quien sea. Todo tiene su procedimiento administrativo”, afirmó. Huyhua expresó dudas sobre la legitimidad de los supuestos acreedores, al considerar que, de ser trabajadores reales, el reclamo debería dirigirse a la empresa constructora y no a la municipalidad.

La presión psicológica alcanzó a su familia y colaboradores. “En la llamada a mi esposa le dijeron: ‘te tengo ubicada a ti, a tu familia y a tus trabajadores. Ahora te toca pagar, el que va a pagar eres tú’”, relató el alcalde. Los mensajes incluyeron audios y otros elementos probatorios, que fueron entregados a las autoridades al presentar la denuncia.

Huyhua acudió a la unidad de investigaciones de extorsiones en Rímac para formalizar la denuncia y pedir garantías. Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, organismos especializados en delitos de extorsión.

El funcionario también indicó que aún no cuenta con medidas de protección personal pese a las constantes amenazas. “Solo cuento con el personal de serenazgo municipal, y eso únicamente durante el día, cuando estoy en la municipalidad. En mi domicilio, mi familia y yo estamos completamente desprotegidos”.

En general, los recursos destinados a seguridad ciudadana son limitados, según el alcalde Ccaccya. “El personal de serenazgo apenas alcanza para cubrir lo básico, mucho menos en temporada alta cuando los visitantes al distrito se han triplicado. Es imposible sentirse seguro en estas condiciones”.

Consultado sobre el monto exigido, Huyhua indicó que los extorsionadores exigen que la supuesta “deuda” que tendría que asumir la gestión de Ccaccya es de aproximadamente 300 mil soles. “Ellos no dicen una cifra concreta en los mensajes, solo afirman que debo pagar la deuda del bulevar. Tras revisar los documentos municipales, estimamos que se refieren a un monto de más de 300.000 soles, pero nunca lo mencionan directamente”.