Perú

Alcalde de Punta Negra denuncia que extorsionadores envían mensajes al celular de su hijo de 8 años

El alcalde Eulogio Huyhua Ccaccya indicó que los criminales exigen un pago superior a 300 mil soles y no cuenta con medidas de seguridad para él o su familia

Guardar
Extorsionadores amenazan al alcalde de
Extorsionadores amenazan al alcalde de Punta Negra y envían mensajes al celular de su hijo de 8 años. (Foto: Composición - Infobae)

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció que extorsionadores han enviado amenazas hacia él por medio del teléfono celular de su hijo de ocho años. Según el burgomaestre, los criminales exigen el pago de un cupo por el desarrollo de obras en el bulevar del distrito.

Según relató el funcionario, desde el 18 de febrero, personas desconocidas llamaron al menor y exigieron dinero con mensajes intimidatorios. “Imagínese todas las cosas que el delincuente le decía al niño de ocho años”, indicó Huyhua, quien señaló el impacto psicológico que estos hechos han generado en su entorno familiar.

El alcalde explicó que el viernes, cerca de las cinco de la mañana, su esposa atendió una llamada dirigida al menor. “Mi esposa contestó el teléfono y ahí le dijeron de todo; después comenzaron a llegar mensajes que decían: ‘hoy pagas por la obra del bulevar’”. Huyhua precisó que la exigencia estaría vinculada a una supuesta deuda por una obra pública ejecutada durante la gestión municipal anterior.

“La obra se hizo en la gestión 2019-2022”, indicó el alcalde. “Cuando asumí en enero de 2023, no encontramos solicitud alguna de pago por parte de la empresa. Estuvimos todo el año esperando ese reclamo que nunca llegó. Finalmente, tuvimos que realizar una liquidación de oficio y el mantenimiento lo hicimos con personal municipal”, indicó a América Noticias.

Extorsionadores amenazan al alcalde de
Extorsionadores amenazan al alcalde de Punta Negra y envían mensajes al celular de su hijo de 8 años. (Foto: América TV)

Sobre el modus operandi, el alcalde detalló que los extorsionadores se presentan como exempleados de la obra para exigirle dinero. “Dinero no podemos dar. Lo que existe en la municipalidad no es de mi propiedad ni puedo disponer de ello para pagarle a quien sea. Todo tiene su procedimiento administrativo”, afirmó. Huyhua expresó dudas sobre la legitimidad de los supuestos acreedores, al considerar que, de ser trabajadores reales, el reclamo debería dirigirse a la empresa constructora y no a la municipalidad.

La presión psicológica alcanzó a su familia y colaboradores. “En la llamada a mi esposa le dijeron: ‘te tengo ubicada a ti, a tu familia y a tus trabajadores. Ahora te toca pagar, el que va a pagar eres tú’”, relató el alcalde. Los mensajes incluyeron audios y otros elementos probatorios, que fueron entregados a las autoridades al presentar la denuncia.

Huyhua acudió a la unidad de investigaciones de extorsiones en Rímac para formalizar la denuncia y pedir garantías. Actualmente, el caso está en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, organismos especializados en delitos de extorsión.

Extorsionadores amenazan al alcalde de
Extorsionadores amenazan al alcalde de Punta Negra y envían mensajes al celular de su hijo de 8 años. (Foto: América TV)

El funcionario también indicó que aún no cuenta con medidas de protección personal pese a las constantes amenazas. “Solo cuento con el personal de serenazgo municipal, y eso únicamente durante el día, cuando estoy en la municipalidad. En mi domicilio, mi familia y yo estamos completamente desprotegidos”.

En general, los recursos destinados a seguridad ciudadana son limitados, según el alcalde Ccaccya. “El personal de serenazgo apenas alcanza para cubrir lo básico, mucho menos en temporada alta cuando los visitantes al distrito se han triplicado. Es imposible sentirse seguro en estas condiciones”.

Consultado sobre el monto exigido, Huyhua indicó que los extorsionadores exigen que la supuesta “deuda” que tendría que asumir la gestión de Ccaccya es de aproximadamente 300 mil soles. “Ellos no dicen una cifra concreta en los mensajes, solo afirman que debo pagar la deuda del bulevar. Tras revisar los documentos municipales, estimamos que se refieren a un monto de más de 300.000 soles, pero nunca lo mencionan directamente”.

Temas Relacionados

Punta NegraExtorsiónInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

La narcolancha de la droga: un hallazgo de cocaína en altamar peruano estaría ligado a cárteles como el CJNG de ‘El Mencho’

La embarcación navegaba sin implementos de pesca y con compartimentos ocultos diseñados para transportar droga a gran velocidad hacia rutas internacionales del narcotráfico

La narcolancha de la droga:

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La convocatoria de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de 3.7 millones de dólares

AdP convoca Concurso Público Internacional

Un nuevo huaico bloquea la Panamericana Sur y detiene el tránsito por decenas de kilómetros

La interrupción del paso vehicular afecta este 23 de febrero a cientos de usuarios y transportistas en ambos sentidos de la vía, mientras la presencia policial resulta insuficiente ante la magnitud de la congestión y las condiciones climáticas adversas

Un nuevo huaico bloquea la

“No han caído bien”, la postura del plantel de Universitario por explosivas declaraciones de Javier Rabanal tras empate ante Sporting Cristal

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer el sentir de los jugadores de la ‘U’ por el mensaje del DT español luego de la igualdad con los ‘celestes’

“No han caído bien”, la

Fátima Segovia muestra la lujosa casa que se compró gracias a OnlyFans: tiene piscina, sala de juegos y cine privado

La popular ‘Chuecona’ y exintegrante de JB se mostró emocionada por compartir los lujos en los que ahora vive, después de alejarse completamente de la televisión

Fátima Segovia muestra la lujosa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Municipalidad de Lima pidió al

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Keiko Fujimori 2026: Hoja de vida, estudios, experiencia y patrimonio de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau empatan en tercer lugar detrás de Keiko Fujimori y López Aliaga, según Datum

ENTRETENIMIENTO

Fátima Segovia muestra la lujosa

Fátima Segovia muestra la lujosa casa que se compró gracias a OnlyFans: tiene piscina, sala de juegos y cine privado

Alejandro Sanz llegó a Perú para sus dos esperados conciertos: así fue recibido por sus fans

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

Katy Prado denunció a Chikiplum por pensión de alimentos: “Solo busco el bienestar de mi hija”

DEPORTES

“No han caído bien”, la

“No han caído bien”, la postura del plantel de Universitario por explosivas declaraciones de Javier Rabanal tras empate ante Sporting Cristal

Paolo Guerrero hizo crucial confesión de por qué cedió su penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: “Todo lo hago en pro de Alianza Lima”

¿Vuelve Binacional a la Liga 1? Lo que se sabe de este polémico caso a raíz de una publicación que fue desmentida

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio