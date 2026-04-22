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Qué se celebra el 22 de abril en el Perú: héroes, resiliencia y legado

Los personajes y hechos evocados este día ofrecen lecturas sobre el sentido nacional, el sacrificio y la influencia cultural en la trayectoria republicana y democrática peruana

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Las efemérides de este día abarcan ascensos institucionales, gestas militares, nacimientos de referentes culturales y operaciones de rescate, reflejando la diversidad de acontecimientos que han marcado el devenir nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 22 de abril reúne hechos relevantes en la historia del Perú. En 1857, el Callao fue elevado a Provincia Constitucional por su defensa del orden republicano.

En 1882, los Héroes de Sicaya fueron fusilados tras resistir durante la Guerra del Pacífico. En 1914 nació José Abelardo Quiñones, símbolo de la aviación peruana. En 1935 nació Lucho Barrios, referente del bolero.

En 1997 se ejecutó la Operación Chavín de Huántar, que rescató rehenes del MRTA. En 1999 falleció Félix Pasache, compositor criollo de gran influencia, cuyo legado musical permanece vigente.

22 de abril de 1857 – Callao es elevado a Provincia Constitucional tras defensa del orden republicano

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El Callao obtuvo en 1857 el estatus de Provincia Constitucional, reconocimiento único en el país que destacó su papel clave en la defensa del orden republicano. (Andina)

El 22 de abril de 1857, durante el gobierno de Ramón Castilla, el Callao fue elevado al rango de Provincia Constitucional, una distinción única en el Perú que reconoció su autonomía política.

Esta decisión respondió al papel decisivo de sus habitantes en la defensa del orden constitucional frente a una rebelión armada, consolidando su identidad histórica como bastión republicano.

Desde entonces, el primer puerto del país mantiene un estatus especial dentro de la organización territorial peruana, reflejo de su importancia estratégica, comercial y política a lo largo del tiempo.

22 de abril de 1882 – Héroes de Sicaya son fusilados tras resistir en la Guerra del Pacífico

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Los Héroes de Sicaya fueron ejecutados en 1882 tras resistir la invasión chilena, convirtiéndose en símbolo de valentía y sacrificio durante la Guerra del Pacífico. (Andina)

El 22 de abril de 1882, Vicente Samaniego Vivas, Enrique Rosado Zárate y Tomás Gutarra Solís, conocidos como los Héroes de Sicaya, fueron fusilados por tropas chilenas durante la Campaña de la Breña en la Guerra del Pacífico.

Los tres combatientes participaron en la resistencia andina organizada contra la invasión, intentando frenar el avance enemigo en el valle del Mantaro.

Capturados tras una emboscada, fueron sometidos a torturas para revelar información militar, pero se negaron. Su ejecución se convirtió en símbolo de sacrificio y patriotismo en la defensa de la soberanía peruana.

22 de abril de 1914 – Nace José Abelardo Quiñones, héroe nacional de la aviación peruana

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José Abelardo Quiñones, nacido en 1914, se convirtió en un referente del patriotismo peruano tras su acción decisiva durante la guerra con Ecuador. (Andina)

José Abelardo Quiñones nació el 22 de abril de 1914 en Pimentel, Lambayeque, y se convirtió en uno de los aviadores más destacados del Perú. Ingresó a la Escuela de Aviación Jorge Chávez en 1935, donde sobresalió como piloto de caza.

Durante la guerra con Ecuador en 1941, protagonizó un acto decisivo al dirigir su avión dañado contra posiciones enemigas, sacrificando su vida. Este hecho lo convirtió en símbolo de valor y patriotismo.

En 1966 fue declarado Héroe Nacional y su figura es recordada como emblema de la Fuerza Aérea del Perú.

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Lucho Barrios, nacido en 1935, se consolidó como referente del bolero con un estilo emotivo que marcó a generaciones en el ámbito musical latinoamericano. (Andina)

Lucho Barrios nació el 22 de abril de 1935 en el Callao y se convirtió en una de las voces más representativas del bolero en el Perú y América Latina.

Inició su carrera en la década de 1950 y alcanzó notoriedad con interpretaciones cargadas de sentimiento, que conectaron con el público popular. Su estilo melancólico y su capacidad interpretativa lo posicionaron como referente del género.

Grabó numerosos discos y realizó giras internacionales, consolidando su prestigio artístico. Falleció en 2010, dejando un legado musical que continúa vigente en la memoria colectiva.

22 de abril de 1997 – Operación Chavín de Huántar rescata rehenes y marca hito militar peruano

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El operativo Chavín de Huántar de 1997 logró recuperar el control tras la toma de rehenes, convirtiéndose en símbolo de la lucha peruana contra el terrorismo. (Andina)

El 22 de abril de 1997 se ejecutó la Operación Chavín de Huántar, una acción militar que permitió rescatar a 72 rehenes retenidos por el grupo armado MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima.

La intervención fue planificada durante meses por las Fuerzas Armadas del Perú, que construyeron túneles para ingresar al lugar. El operativo culminó con la liberación de los cautivos y la muerte de los catorce miembros del comando subversivo.

La operación es considerada una de las más exitosas a nivel mundial y símbolo de la lucha contra el terrorismo en el país.

22 de abril de 1999 – Fallece Félix Pasache, compositor clave de la música criolla peruana

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La muerte de Félix Pasache en 1999 marcó la partida de un destacado compositor criollo cuya obra dejó huella en la música peruana. (BNP)

El 22 de abril de 1999 falleció en Nueva York Félix Pasache, destacado compositor peruano de música criolla y autor de reconocidos valses y boleros. Nacido en La Victoria, desarrolló una prolífica carrera desde joven, logrando que agrupaciones como Los Embajadores Criollos popularizaran sus primeras obras.

Entre sus composiciones más recordadas figuran “Nuestro secreto”, “Déjalos” y “Mi amiga la tristeza”, interpretadas por artistas como Óscar Avilés y Arturo “Zambo” Cavero.

Su obra destacó por su sensibilidad y arraigo popular, consolidándolo como una figura representativa del criollismo peruano del siglo XX.

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