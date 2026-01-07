Perú

Verano 2026: Lista completa de las piscinas saludables del Cono Norte en Lima, según el Minsa

Según el análisis hecho por Digesa, el Cono Norte de Lima registra 71 piscinas en condiciones de salubridad adecuadas para recibir a visitantes




Con el inicio de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa actualizaron el estado sanitario de las piscinas en toda Lima Metropolitana y, según la información de la plataforma oficial Verano Saludable, solo en el Cono Norte se registran 71 piscinas consideradas como aptas y saludables para que los ciudadanos puedan disfrutar del mar, mientras que el resto no reúne los requisitos mínimos para su uso recreativo.

Al 7 de enero, solo 71 piscinas del Cono Norte cuentan con la calificación de aptas y saludables para el verano 2026, según la información de la plataforma Verano Saludable. Esta lista se actualiza de manera constante y permite verificar el detalle de cada balneario con autorización sanitaria vigente.




Entre las que pasaron la evaluación de Digesa se encuentran las siguientes playas por distrito:

Ancón

  1. Piscina Yatch Club

Carabayllo

  • Piscina El Edén de Trapiche
  • Piscina Club Resort El Tumi
  • Piscina I.E.P. La Católica de Carabayllo
  • Piscina Recreo Campestre Los Frutales
  • Piscina Villa Club V
  • Piscina Villa Club I
  • Piscina El Chaparral
  • Comas
  • Piscina C.E.P. Liceo Santo Domingo
  • Piscina Eventos Sol y Mar
  • Piscina I.E.P. Mariscal Andrés Avelino Cáceres
  • Piscina I.E.P. San Vicente / Asociación Educativa Damag
  • Piscina Barremar Alimentos Rancho Grande
  • Piscina Yaku Park
  • Piscina Club Virgen de Chapi
  • Piscina Las Palmeras
  • Piscina I.E. Luis Braille
  • Piscina Moss Kanter
  • Piscina I.E.P Señor de los Milagros El Pinar
  • Piscina La Hacienda
  • Piscina El Cortijo
  • Piscina El Remanso
  • Piscina Kochawasi
  • Piscina La Pradera del Inka
  • Piscina I.E. Científico del Norte
  • Piscina Los Parques de Comas - Club Residencial Los Nogales

Independencia

  • Piscina Sol de América
  • Piscina Sol Naciente
  • Piscina Centro Recreativo Laguna Azul
  • Piscina Life Sport Fitness
  • Piscina Complejo Deportivo Sandro Baylon (Activa Club)

Los Olivos

  • Piscina C.N. Nuestra Señora de Guadalupe
  • Piscina Municipal Santa Rosa
  • Piscina Parque Zonal Lloque Yupanqui
  • Piscina San Martín
  • Piscina I.E.P. Diocesano El Buen Pastor
  • Piscina Centro de Esparcimiento Mercurio
  • Piscina Centro Recreacional Apupal
  • Piscina Palacio de la Juventud
  • Piscina La Bombonera - Polideportivo Federico Geldres

Puente Piedra

  • Piscina Esparcimiento Torito Perú
  • Piscina Villa Cabo Linares
  • Piscina Villa Chepita Royal
  • Piscina Villa El Carmen
  • Piscina Villa La Mansión
  • Piscina Villa Mercedes
  • Piscina Villa Paraíso
  • Piscina Villa Punto Verde
  • Piscina Sol del Norte
  • Piscina Casa Rosada
  • Piscina Restaurant Tres Ruedas
  • Piscina Maria Emilia Cavera de Polo - Ex Péndulo
  • Piscina Las Américas
  • Piscina Encanto Shangrila
  • Piscina Restaurant Turístico Sabor Campestre
  • Piscina Centro de Esparcimiento Villa 24
  • Piscina El Tigre
  • Piscina Los Cisnes de Famesa
  • Piscina Club Campestre Campo y Sol

San Martín de Porres

  • Piscina I.EP. Vanguard School
  • Piscina Centro Recreacional California
  • Piscina Complejo Ecológico de San Martín de Porres
  • Piscina Huerto Azul
  • Piscina I.E.P. Pablo Picaso
  • Piscina Santo Domingo El Predicador
  • Piscina I.E.P. Frederick Taylor
  • Piscina Colegio Santa Ana de Los Jardines
  • Piscina Centro Recreacional Villa Carmencita

Santa Rosa

  • Piscina Club de la Unión Sede de Playa Los Corales
  • Piscina Inca College

¿Cómo se evalúan las piscinas saludables?

El proceso de evaluación, realizado por Digesa y el Minsa, revisa cuatro aspectos principales: la calidad microbiológica, el equipamiento e instalaciones, la calidad de la limpieza, y el ordenamiento documentario.. La revisión de estos factores es periódica y cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación de una playa en la plataforma Verano Saludable.




Un comunicado reciente del Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre el aumento de infecciones oculares en el Perú durante la temporada de verano, haciendo especial énfasis en la importancia de la prevención ante casos de conjuntivitis. La institución destaca que esta afección constituye una de las principales preocupaciones sanitarias del periodo estival, sobre todo para niños y adultos mayores.

Entre las causas más frecuentes se encuentran el contacto con agua de piscinas sin adecuada higiene, la exposición al agua de mar y el acto de frotarse los ojos con las manos sin lavar. Cáceres detalló que la conjuntivitis corresponde a una inflamación de la conjuntiva, una fina membrana que recubre la parte blanca del ojo y funciona como barrera protectora frente a agentes externos.
















