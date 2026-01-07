Verano 2026: Lista completa de las piscinas saludables del Cono Norte en Lima, según el Minsa

Verifica qué playas y piscinas son aptas para los bañistas. (Foto: Andina)

Con el inicio de la temporada de verano 2026, el Ministerio de Salud y Digesa actualizaron el estado sanitario de las piscinas en toda Lima Metropolitana y, según la información de la plataforma oficial Verano Saludable, solo en el Cono Norte se registran 71 piscinas consideradas como aptas y saludables para que los ciudadanos puedan disfrutar del mar, mientras que el resto no reúne los requisitos mínimos para su uso recreativo.

Al 7 de enero, solo 71 piscinas del Cono Norte cuentan con la calificación de aptas y saludables para el verano 2026, según la información de la plataforma Verano Saludable. Esta lista se actualiza de manera constante y permite verificar el detalle de cada balneario con autorización sanitaria vigente.

Un grupo de niños se alista para ingresar a una de las piscinas de un club metropolitano en Lima. (Serpar)

Entre las que pasaron la evaluación de Digesa se encuentran las siguientes playas por distrito:

Ancón

Piscina Yatch Club

Carabayllo

Piscina El Edén de Trapiche

Piscina Club Resort El Tumi

Piscina I.E.P. La Católica de Carabayllo

Piscina Recreo Campestre Los Frutales

Piscina Villa Club V

Piscina Villa Club I

Piscina El Chaparral

Comas

Piscina C.E.P. Liceo Santo Domingo

Piscina Eventos Sol y Mar

Piscina I.E.P. Mariscal Andrés Avelino Cáceres

Piscina I.E.P. San Vicente / Asociación Educativa Damag

Piscina Barremar Alimentos Rancho Grande

Piscina Yaku Park

Piscina Club Virgen de Chapi

Piscina Las Palmeras

Piscina I.E. Luis Braille

Piscina Moss Kanter

Piscina I.E.P Señor de los Milagros El Pinar

Piscina La Hacienda

Piscina El Cortijo

Piscina El Remanso

Piscina Kochawasi

Piscina La Pradera del Inka

Piscina I.E. Científico del Norte

Piscina Los Parques de Comas - Club Residencial Los Nogales

Independencia

Piscina Sol de América

Piscina Sol Naciente

Piscina Centro Recreativo Laguna Azul

Piscina Life Sport Fitness

Piscina Complejo Deportivo Sandro Baylon (Activa Club)

Los Olivos

Piscina C.N. Nuestra Señora de Guadalupe

Piscina Municipal Santa Rosa

Piscina Parque Zonal Lloque Yupanqui

Piscina San Martín

Piscina I.E.P. Diocesano El Buen Pastor

Piscina Centro de Esparcimiento Mercurio

Piscina Centro Recreacional Apupal

Piscina Palacio de la Juventud

Piscina La Bombonera - Polideportivo Federico Geldres

Puente Piedra

Piscina Esparcimiento Torito Perú

Piscina Villa Cabo Linares

Piscina Villa Chepita Royal

Piscina Villa El Carmen

Piscina Villa La Mansión

Piscina Villa Mercedes

Piscina Villa Paraíso

Piscina Villa Punto Verde

Piscina Sol del Norte

Piscina Casa Rosada

Piscina Restaurant Tres Ruedas

Piscina Maria Emilia Cavera de Polo - Ex Péndulo

Piscina Las Américas

Piscina Encanto Shangrila

Piscina Restaurant Turístico Sabor Campestre

Piscina Centro de Esparcimiento Villa 24

Piscina El Tigre

Piscina Los Cisnes de Famesa

Piscina Club Campestre Campo y Sol

San Martín de Porres

Piscina I.EP. Vanguard School

Piscina Centro Recreacional California

Piscina Complejo Ecológico de San Martín de Porres

Piscina Huerto Azul

Piscina I.E.P. Pablo Picaso

Piscina Santo Domingo El Predicador

Piscina I.E.P. Frederick Taylor

Piscina Colegio Santa Ana de Los Jardines

Piscina Centro Recreacional Villa Carmencita

Santa Rosa

Piscina Club de la Unión Sede de Playa Los Corales

Piscina Inca College

¿Cómo se evalúan las piscinas saludables?

El proceso de evaluación, realizado por Digesa y el Minsa, revisa cuatro aspectos principales: la calidad microbiológica, el equipamiento e instalaciones, la calidad de la limpieza, y el ordenamiento documentario.. La revisión de estos factores es periódica y cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación de una playa en la plataforma Verano Saludable.

¿Cómo se evalúan las piscinas saludables?. (Foto: gob.pe)

Un comunicado reciente del Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre el aumento de infecciones oculares en el Perú durante la temporada de verano, haciendo especial énfasis en la importancia de la prevención ante casos de conjuntivitis. La institución destaca que esta afección constituye una de las principales preocupaciones sanitarias del periodo estival, sobre todo para niños y adultos mayores.

Entre las causas más frecuentes se encuentran el contacto con agua de piscinas sin adecuada higiene, la exposición al agua de mar y el acto de frotarse los ojos con las manos sin lavar. Cáceres detalló que la conjuntivitis corresponde a una inflamación de la conjuntiva, una fina membrana que recubre la parte blanca del ojo y funciona como barrera protectora frente a agentes externos.