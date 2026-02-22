Perú

Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: adolescente de 13 años es atropellada por motocicleta frente a colegio en Surco

El impacto fue registrado en video y ocurrió en un punto con alto tránsito vehicular y peatonal. Vecinos cuestionan el diseño de la vía y exigen medidas urgentes

Guardar
El accidente ocurrió a las 9:43 a. m., frente al colegio Santa Teresita. La menor fue trasladada con fracturas y politraumatismo mientras la Policía investiga responsabilidades. Facebook

A las 9:43 a.m., la rutina del tránsito en la Vía Expresa Sur se interrumpió por un nuevo atropello. En el cruce con la avenida Surco, frente al colegio mixto Santa Teresita, una adolescente de 13 años fue embestida por una motocicleta cuando intentaba cruzar la pista.

El impacto ocurrió en plena hora de la mañana, en un punto que concentra flujo vehicular y tránsito peatonal. La escena quedó registrada en video y muestra el momento exacto en que la menor avanza por la calzada y el vehículo la golpea, lo que provoca que salga proyectada varios metros.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia de inmediato. La adolescente permaneció en la vía hasta la llegada del personal de rescate.

Lesiones y traslado

A las 9:43 a. m.,
A las 9:43 a. m., una motocicleta atropelló a una adolescente de 13 años cuando cruzaba la Vía Expresa Sur, frente a un colegio y en plena actividad escolar. (Composició: Infobae)

Según el reporte médico, la menor presenta fractura en el húmero y politraumatismo. Paramédicos de la Unidad de Rescate de la Municipalidad de Surco realizaron la evaluación inicial y brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Minutos después, una unidad del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) efectuó el traslado hacia la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores, para continuar con la atención especializada.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Ray Valencia, de acuerdo con la información preliminar.

Investigación en curso

La Comisaría de Surco asumió las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades. Las autoridades revisan los registros de cámaras de seguridad del sector como parte de la investigación.

El hecho vuelve a poner atención sobre este cruce. El 18 de diciembre, a las 7:38 a.m., la inspectora municipal Ingrid Contreras fue embestida mientras dirigía el tránsito en la misma intersección. Según las imágenes de seguridad, un taxi amarillo cruzó hacia la avenida Surco tras colisionar con otro vehículo e impactó a la trabajadora. Fue trasladada a la clínica San Pablo con diversas contusiones.

Una mujer perdió la vida trágicamente al ser atropellada por un vehículo en la Vía Expresa Sur. El video muestra la desgarradora escena con los servicios de emergencia y familiares en el lugar del accidente, que ocurrió en un cruce peatonal informal. Twitter Epicentro

Antes de ese caso, Eulogia Quihui Suica, de 66 años, murió tras ser atropellada por el vehículo de placa BKH-277, conducido por Andrys Daniel Brito, en el cruce del pasaje San Gotardo con la Vía Expresa Sur. De acuerdo con la información difundida, la mujer falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto.

Tras ese accidente, la Municipalidad de Santiago de Surco y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) emitieron comunicados sobre señalización y medidas de seguridad en la zona. El conductor quedó detenido mientras se desarrollaban las investigaciones.

Vecinos cuestionan a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la comuna de Surco por el diseño de la vía y advierten que se trata de un punto crítico, sobre todo ante el próximo inicio del año escolar.

¿Qué hacer en caso de un accidente vehicular?

Si somos víctimas o testigos de un accidente de tránsito

Es importante conocer nuestros derechos.

Si somos víctimas:

  • Debemos ser atendidos inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado, aún si el vehículo no tiene SOAT.
  • Los gastos de la atención serán cubiertos por el fondo de compensación del SOAT.
  • Realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaría más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso.

Si somos testigos:

  • Debemos colaborar con las autoridades aportando elementos de prueba para la investigación y conseguir sanciones para los responsables.
  • En caso haya heridos, llamar a los números de emergencia:
  • 110 Policía de Carreteras.
  • 116 Compañía de Bomberos.
  • 106 Sistema Atención Médica Urgencia-SAMU.

Temas Relacionados

Vía Expresa SurSurcoaccidenteperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima 2-1 San Martín EN VIVO HOY: partido por tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

‘Blanquiazules’ y ‘santas’ se disputarán un lugar en el podio del certamen internacional en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes. Sigue las incidencias

Alianza Lima 2-1 San Martín

Designan a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del despacho presidencial

El abogado asume el cargo tras la destitución de José Jerí, cuestionado por reuniones con empresarios chinos y presuntas irregularidades en contrataciones en Palacio de Gobierno

Designan a José Luis Torrico

Examen de admisión Talentos del Callao 2026: link de resultados

Proceso de admisión reunió a más de 300 postulantes y seleccionó a los 100 mejores puntajes, consolidando el prestigio de esta institución pública de alto rendimiento

Examen de admisión Talentos del

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

A pesar de su fama de carácter fuerte, el sonero peruano destacó el corazón generoso y la creatividad desbordante de Colón, resaltando el respeto y la inspiración que transmitía a quienes lo rodeaban

Melcochita revela el lado más

Papa León XIV envía obsequio a Luciano Maza, flamante arzobispo de Piura que reemplaza al expulsado sodálite José Antonio Eguren

Luciano Maza Huamán asumió el cargo de arzobispo de Piura en una ceremonia presidida por el nuncio apostólico Paolo Rocco. En su primer mensaje, llamó a reconstruir la “confianza” en las autoridades y planteó una arquidiócesis “evangelizadora”

Papa León XIV envía obsequio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Designan a José Luis Torrico

Designan a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del despacho presidencial

Vivian Olivos exige a José Balcázar la permanencia de Luis Quiroz en el Minsa: “No aceptaremos que se ponga en riesgo la salud por pagar favores”

Piden a la Fiscalía acelerar las investigaciones contra Dina Boluarte por muertes en protestas y el ‘Caso Rolex’

¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral?

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

ENTRETENIMIENTO

Melcochita revela el lado más

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

Melcochita le pedirá el divorcio a Monserrat Seminario tras 17 años juntos: “Ya no hay amor”

Melissa Klug viajó al Vaticano y visitó la recién inaugurada estatua de Santa Rosa Lima

Familia de Lizeth Marzano denunciará a periodista Marisel Linares por encubrimiento

Murió Willie Colón: Susana Baca y Tony Succar se despiden del salsero

DEPORTES

Alianza Lima 2-1 San Martín

Alianza Lima 2-1 San Martín EN VIVO HOY: partido por tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Ignacio Buse cerró una gran semana en Río: ¿Qué torneo jugará ahora y cuándo vuelve a la cancha?

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Julieta Lazcano no piensa en el retiro tras embarazo y confesó su deseo de volver a Alianza Lima: “Superó mis expectativas”

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026