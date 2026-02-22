Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: adolescente de 13 años es atropellada por motocicleta frente a colegio en Surco

El accidente ocurrió a las 9:43 a. m., frente al colegio Santa Teresita. La menor fue trasladada con fracturas y politraumatismo mientras la Policía investiga responsabilidades. Facebook

A las 9:43 a.m., la rutina del tránsito en la Vía Expresa Sur se interrumpió por un nuevo atropello. En el cruce con la avenida Surco, frente al colegio mixto Santa Teresita, una adolescente de 13 años fue embestida por una motocicleta cuando intentaba cruzar la pista.

El impacto ocurrió en plena hora de la mañana, en un punto que concentra flujo vehicular y tránsito peatonal. La escena quedó registrada en video y muestra el momento exacto en que la menor avanza por la calzada y el vehículo la golpea, lo que provoca que salga proyectada varios metros.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia de inmediato. La adolescente permaneció en la vía hasta la llegada del personal de rescate.

Lesiones y traslado

Según el reporte médico, la menor presenta fractura en el húmero y politraumatismo. Paramédicos de la Unidad de Rescate de la Municipalidad de Surco realizaron la evaluación inicial y brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Minutos después, una unidad del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) efectuó el traslado hacia la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores, para continuar con la atención especializada.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Ray Valencia, de acuerdo con la información preliminar.

Investigación en curso

La Comisaría de Surco asumió las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades. Las autoridades revisan los registros de cámaras de seguridad del sector como parte de la investigación.

El hecho vuelve a poner atención sobre este cruce. El 18 de diciembre, a las 7:38 a.m., la inspectora municipal Ingrid Contreras fue embestida mientras dirigía el tránsito en la misma intersección. Según las imágenes de seguridad, un taxi amarillo cruzó hacia la avenida Surco tras colisionar con otro vehículo e impactó a la trabajadora. Fue trasladada a la clínica San Pablo con diversas contusiones.

Una mujer perdió la vida trágicamente al ser atropellada por un vehículo en la Vía Expresa Sur. El video muestra la desgarradora escena con los servicios de emergencia y familiares en el lugar del accidente, que ocurrió en un cruce peatonal informal. Twitter Epicentro

Antes de ese caso, Eulogia Quihui Suica, de 66 años, murió tras ser atropellada por el vehículo de placa BKH-277, conducido por Andrys Daniel Brito, en el cruce del pasaje San Gotardo con la Vía Expresa Sur. De acuerdo con la información difundida, la mujer falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto.

Tras ese accidente, la Municipalidad de Santiago de Surco y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) emitieron comunicados sobre señalización y medidas de seguridad en la zona. El conductor quedó detenido mientras se desarrollaban las investigaciones.

Vecinos cuestionan a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la comuna de Surco por el diseño de la vía y advierten que se trata de un punto crítico, sobre todo ante el próximo inicio del año escolar.

¿Qué hacer en caso de un accidente vehicular?

Si somos víctimas o testigos de un accidente de tránsito

Es importante conocer nuestros derechos.

Si somos víctimas:

Debemos ser atendidos inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado, aún si el vehículo no tiene SOAT.

Los gastos de la atención serán cubiertos por el fondo de compensación del SOAT.

Realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaría más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso.

Si somos testigos:

Debemos colaborar con las autoridades aportando elementos de prueba para la investigación y conseguir sanciones para los responsables.

En caso haya heridos, llamar a los números de emergencia:

110 Policía de Carreteras.

116 Compañía de Bomberos.

106 Sistema Atención Médica Urgencia-SAMU.