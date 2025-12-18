Perú

Accidente en ‘Vía Expresa’ Sur: autos chocan en cruce con semáforo y embisten a inspectora en Surco

El siniestro, ocurrido en la intersección de Paseo de la República y la avenida Surco, evidenciaría las deficiencias de señalización y el caos persistente en la zona, a pesar de los reiterados pedidos de vecinos y autoridades para mejorar la seguridad vial

Guardar

Un accidente en la nueva Vía Expresa Sur de Lima volvió a poner en el centro del debate la seguridad vial y la organización del tránsito en uno de los corredores más transitados de la ciudad. La mañana del miércoles, dos autos colisionaron violentamente en el cruce de Paseo de la República con la avenida Surco y embistieron a una inspectora de tránsito, quien resultó herida mientras intentaba controlar la circulación en la zona.

Confusión y falta de señalización agravan la situación

La colisión ocurrió en la mañana, en una intersección que, según testigos, carecía de semáforos visibles. En este punto convergen múltiples carriles y la ausencia de señalización clara obliga a los inspectores de tránsito a asumir el control directo de la circulación. Según se observó en imágenes, los inspectores se encontraban en plena faena tratando de organizar el flujo vehicular cuando la tragedia ocurrió.

La secuencia se desencadenó cuando un vehículo oscuro no acató la señal de alto que le indicó la inspectora. Simultáneamente, un auto amarillo, conducido con premura, intentó aprovechar el momento para cruzar la vía. El resultado fue un impacto entre ambos vehículos en plena intersección, que derivó en el atropello de la agente de tránsito y el caos inmediato entre conductores y peatones.

El accidente provocó momentáneo descontrol
El accidente provocó momentáneo descontrol vehicular, poniendo en evidencia la necesidad urgente de medidas para prevenir nuevos incidentes en uno de los puntos más transitados de la ciudad.- Buenos Días Perú

La inspectora, visiblemente adolorida, recibió auxilio de testigos y de quienes descendieron de los autos involucrados. En cambio, no se observó que el taxista del auto amarillo auxiliara a la lesionada.

El problema estructural de la nueva Vía Expresa Sur

Este accidente no es un hecho aislado. Los vecinos de Surco han manifestado reiteradamente su preocupación por la deficiente señalización y la improvisada organización del tránsito en la obra inaugurada meses atrás por la gestión municipal. Las quejas se enfocan en la falta de puentes peatonales operativos y en el insuficiente número de inspectores en horas críticas, aspectos que han intensificado la percepción de inseguridad vial.

La zona en torno a la Vía Expresa Sur tiene características particulares: allí se ubican varios colegios y viviendas, lo que incrementa el tránsito peatonal y vehicular durante toda la jornada. A pesar de las reiteradas solicitudes de mejor señalización y de la presencia de autoridades, los accidentes y el desorden continúan. “Muchas veces hemos regresado a pedido de los vecinos por el tema de la señalización y porque no habían inspectores. Hoy los hay, pero el caos sigue siendo el mismo”, señaló otro comunicador desde el lugar del accidente.

La lesionada fue auxiliada por
La lesionada fue auxiliada por testigos y los propios ocupantes de los vehículos involucrados, ante la ausencia de un protocolo claro por parte de la municipalidad. - Buenos Días Perú

La urgencia de respuestas y medidas correctivas

Tras el incidente, la atención no solo se centró en la atención médica de la inspectora lesionada, sino también en la falta de un comunicado inmediato por parte de la Municipalidad de Surco. La incertidumbre respecto al estado de salud de la agente y la ausencia de información oficial aumentaron la indignación de quienes transitan a diario por el sector y temen nuevos episodios similares.

La instalación de semáforos operativos y la culminación de los puentes peatonales anunciados son pasos urgentes para disminuir el riesgo de siniestros.

La mañana del accidente, el tránsito quedó descontrolado durante varios minutos, con conductores confundidos sobre el sentido de circulación y sobre quién tenía prioridad de paso. Ante este panorama, la comunidad espera medidas concretas de las autoridades para devolver la seguridad y el orden a la nueva Vía Expresa Sur, que nació como proyecto de modernización pero hoy es sinónimo de preocupación para miles de limeños.

Temas Relacionados

Vía Expresa SurSurcoaccidente de tránsitoperu-noticias

Más Noticias

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Lo más preocupante de esta condición es que puede causar ceguera permanente e irreversible, a pesar de que, con un tamizaje adecuado y oportuno, puede prevenirse o tratarse eficazmente en etapas tempranas

La retinopatía diabética: Una amenaza

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Los ‘churres’ recibirán a ‘pedacito de cielo’ en el compromiso por el boleto a la etapa de grupos del certamen Conmebol

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso:

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Los ‘rimenses’ pudieron conocer el adversario que tendrá en la etapa previa 2 del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Se jugarán cotejos de ida y vuelta

Rival de Sporting Cristal en

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Habrá clásico del sur en el certamen internacional. Solo uno avanzará a la etapa de grupos de esta competición de Conmebol

Cienciano vs Melgar: fecha del

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Tras el sorteo que realizó la Conmebol, los ‘blanquiazules’ conocieron a quién enfrentarán en la fase 1 del torneo internacional. Conoce todos los detalles

Rival de Alianza Lima en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE incorpora la

Elecciones 2026: JNE incorpora la lucha contra la desinformación y la IA en el nuevo Pacto Ético Electoral

Rafael López Aliaga se salva: Retroceden en pedido para que el JNE anule internas de Renovación Popular

Coroneles Víctor Revoredo y Franco Moreno ascienden a generales PNP: sus trayectorias y tensiones con el Ejecutivo de Dina Boluarte

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firman hoy el Pacto Ético Electoral

Gobierno designó a Paola Lobatón como nueva jefa de Pronabec, luego de polémica por falta de presupuesto para becas

ENTRETENIMIENTO

Edwin Guerrero revela que Corazón

Edwin Guerrero revela que Corazón Serrano fue discriminado por su nombre: “Nos juzgaron mucho”

Sofía Franco iniciará su proceso legal contra Rodrigo González tras calificarla de interesada: “Yo solo me estoy defendiendo”

Magaly Medina responde a usuarios que critican su receta de chocolate caliente: “Es para conocedores”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

DEPORTES

Rival de Alianza Lima en

Rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la primera fase del torneo

Cienciano vs Melgar: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa del torneo

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso: fecha del partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026