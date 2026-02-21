Nueva Carretera Central: José María Balcázar afirma que “si no hay plata, veremos algún crédito internacional”

Antes, Denisse Miralles advirtió que la obra, valorizada en más de S/ 24.000 millones, no es sostenible solo con financiamiento público. Foto: Business Empresarial

El presidente del Perú, José María Balcázar, tendrá como uno de sus primeros desafíos el conflicto social que se desarrolla en la zona centro del país, donde autoridades locales, gremios y ciudadanos demandan la asignación de recursos para poner en marcha la Nueva Carretera Central.

En medio de este escenario, el mandatario sostuvo que la vía constituye una “línea fundamental” para el país y adelantó que sostendrá reuniones técnicas para definir alternativas que permitan asegurar su financiamiento y evitar mayores retrasos en el inicio de las obras.

Búsqueda de financiamiento

Durante una entrevista con RPP, el jefe de Estado fue enfático al señalar que la ejecución del proyecto no puede seguir postergándose por falta de recursos. “Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya, porque créditos suplementarios no son suficientes a veces”, declaró.

Días antes, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, había advertido que la construcción de la Nueva Carretera Central —con un costo superior a S/ 24.000 millones— no resulta viable únicamente con fondos públicos. En ese contexto, el Ejecutivo analiza nuevos esquemas que permitan estructurar su financiamiento.

Alternativas y acuerdos pendientes

Balcázar también planteó la posibilidad de recurrir a un convenio de Gobierno a Gobierno como mecanismo para acelerar la ejecución. Según indicó, este modelo podría facilitar la suscripción de contratos y acuerdos que garanticen la continuidad del proyecto, incluso si su implementación queda en manos de la siguiente administración.

Balcázar señaló además que se evalúa un esquema de Gobierno a Gobierno como alternativa para destrabar y dinamizar la ejecución del proyecto. Foto: Presidencia del Perú

La intención, explicó, es dejar encaminados los compromisos necesarios para que la obra no vuelva a quedar paralizada por cambios de gestión o limitaciones presupuestarias.

Situación actual del proyecto

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que, tras la resolución del contrato con PMO Vías por parte de Provías Nacional, se realizó una sesión de trabajo interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas para gestionar los recursos que permitan activar el proyecto.

El presupuesto optimizado del componente Túnel Pariachi y sus accesos asciende a S/ 2.537 millones. Además, para el año fiscal 2026 se solicitó una asignación adicional de S/ 400 millones destinada a labores preliminares. “Esto permitirá que las labores preliminares, incluyendo trabajos de demolición, comiencen en junio próximo, marcando un hito real en el avance de la obra”, señaló el MTC en comunicado de prensa.

Autoridades de Junín demandan acelerar la ejecución de la Nueva Carretera Central

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se presentó junto a alcaldes provinciales y distritales ante el Ejecutivo para pedir que se acelere la ejecución de la carretera central.

En declaraciones a Canal N, explicó que la movilización tiene carácter preventivo tras la reciente transición presidencial y precisó que, como parte de un comité multisectorial integrado por autoridades y organizaciones civiles, entregaron un documento para solicitar una audiencia con el mandatario José María Balcázar.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, acudió con alcaldes provinciales y distritales al Ejecutivo para exigir mayor celeridad en la ejecución de la carretera central. Foto: Flickr

Cárdenas indicó que durante la gestión anterior, encabezada por José Jerí, no obtuvieron respuesta sobre la resolución contractual ni sobre la asignación de recursos para el proyecto.

No obstante, destacó que el actual Gobierno haya accedido a sostener una reunión y manifestó su expectativa de que se logren acuerdos que permitan poner en marcha la obra en el corto plazo.

El gobernador también informó que los días 18 y 19 se desarrolló un paro que describió como pacífico, con concentraciones en el Valle del Mantaro, Huancayo y La Oroya, las cuales —según afirmó— se realizaron dentro del marco legal y con presencia policial.

Finalmente, subrayó que la macro región centro contribuye con más del 14% al PBI nacional y remarcó que la carretera central resulta estratégica para impulsar su crecimiento económico.