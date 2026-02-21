Perú

Nueva Carretera Central: José María Balcázar afirma que “si no hay plata, veremos algún crédito internacional”

El presidente anunció reuniones técnicas para definir el esquema financiero del proyecto, mientras el Ejecutivo gestiona recursos para iniciar en junio las primeras intervenciones del Túnel Pariachi y sus accesos, en medio de protestas en la zona centro del país

Guardar
Antes, Denisse Miralles advirtió que
Antes, Denisse Miralles advirtió que la obra, valorizada en más de S/ 24.000 millones, no es sostenible solo con financiamiento público. Foto: Business Empresarial

El presidente del Perú, José María Balcázar, tendrá como uno de sus primeros desafíos el conflicto social que se desarrolla en la zona centro del país, donde autoridades locales, gremios y ciudadanos demandan la asignación de recursos para poner en marcha la Nueva Carretera Central.

En medio de este escenario, el mandatario sostuvo que la vía constituye una “línea fundamental” para el país y adelantó que sostendrá reuniones técnicas para definir alternativas que permitan asegurar su financiamiento y evitar mayores retrasos en el inicio de las obras.

Búsqueda de financiamiento

Durante una entrevista con RPP, el jefe de Estado fue enfático al señalar que la ejecución del proyecto no puede seguir postergándose por falta de recursos. “Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya, porque créditos suplementarios no son suficientes a veces”, declaró.

Días antes, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, había advertido que la construcción de la Nueva Carretera Central —con un costo superior a S/ 24.000 millones— no resulta viable únicamente con fondos públicos. En ese contexto, el Ejecutivo analiza nuevos esquemas que permitan estructurar su financiamiento.

Alternativas y acuerdos pendientes

Balcázar también planteó la posibilidad de recurrir a un convenio de Gobierno a Gobierno como mecanismo para acelerar la ejecución. Según indicó, este modelo podría facilitar la suscripción de contratos y acuerdos que garanticen la continuidad del proyecto, incluso si su implementación queda en manos de la siguiente administración.

Balcázar señaló además que se
Balcázar señaló además que se evalúa un esquema de Gobierno a Gobierno como alternativa para destrabar y dinamizar la ejecución del proyecto. Foto: Presidencia del Perú

La intención, explicó, es dejar encaminados los compromisos necesarios para que la obra no vuelva a quedar paralizada por cambios de gestión o limitaciones presupuestarias.

Situación actual del proyecto

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que, tras la resolución del contrato con PMO Vías por parte de Provías Nacional, se realizó una sesión de trabajo interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas para gestionar los recursos que permitan activar el proyecto.

El presupuesto optimizado del componente Túnel Pariachi y sus accesos asciende a S/ 2.537 millones. Además, para el año fiscal 2026 se solicitó una asignación adicional de S/ 400 millones destinada a labores preliminares. “Esto permitirá que las labores preliminares, incluyendo trabajos de demolición, comiencen en junio próximo, marcando un hito real en el avance de la obra”, señaló el MTC en comunicado de prensa.

Autoridades de Junín demandan acelerar la ejecución de la Nueva Carretera Central

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se presentó junto a alcaldes provinciales y distritales ante el Ejecutivo para pedir que se acelere la ejecución de la carretera central.

En declaraciones a Canal N, explicó que la movilización tiene carácter preventivo tras la reciente transición presidencial y precisó que, como parte de un comité multisectorial integrado por autoridades y organizaciones civiles, entregaron un documento para solicitar una audiencia con el mandatario José María Balcázar.

El gobernador de Junín, Zósimo
El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, acudió con alcaldes provinciales y distritales al Ejecutivo para exigir mayor celeridad en la ejecución de la carretera central. Foto: Flickr

Cárdenas indicó que durante la gestión anterior, encabezada por José Jerí, no obtuvieron respuesta sobre la resolución contractual ni sobre la asignación de recursos para el proyecto.

No obstante, destacó que el actual Gobierno haya accedido a sostener una reunión y manifestó su expectativa de que se logren acuerdos que permitan poner en marcha la obra en el corto plazo.

El gobernador también informó que los días 18 y 19 se desarrolló un paro que describió como pacífico, con concentraciones en el Valle del Mantaro, Huancayo y La Oroya, las cuales —según afirmó— se realizaron dentro del marco legal y con presencia policial.

Finalmente, subrayó que la macro región centro contribuye con más del 14% al PBI nacional y remarcó que la carretera central resulta estratégica para impulsar su crecimiento económico.

Temas Relacionados

Nueva Carretera CentralJosé María Balcázarpresdiente del Perúperu-economia

Más Noticias

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ enfrentarán al invicto equipo brasileño Saude de Brasil en una semifinal decisiva del Sudamericano de Clubes de vóley, donde ambos equipos buscarán el pase a la final y uno de los cupos al próximo Mundial de Clubes

San Martín vs Osasco EN

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Una genialidad de ‘Licha’, luego de una habilitación de Caín Fara, devino en la gran anotación saldada por el lateral-volante ecuatoriano. Hubo una intervención más que inteligente de Jairo Concha

Golazo de José Carabalí, con

Ayacucho y Huancavelica: Pobladores de Lucanas y Huaytará continúan aislados tras cinco días de emergencia por lluvias intensas

El acceso a varias comunidades permanece interrumpido luego de la destrucción de carreteras, mientras autoridades locales piden apoyo para restablecer la comunicación y prevenir nuevos riesgos

Ayacucho y Huancavelica: Pobladores de

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a la congresista

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

DEPORTES

San Martín vs Osasco EN

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Universitario 2-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con particular celebración para 2-0 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura