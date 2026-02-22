Perú

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

El alcalde Renzo Reggiardo propuso la creación de una ‘Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana’ en un intento de controlar el avance de la criminalidad en la ciudad

La Municipalidad de Lima solicitó al presidente interino de Perú, José María Balcázar, restituir de manera urgente el estado de emergencia en la capital, ante el incremento del crimen organizado y la crisis de inseguridad que sigue azotando la ciudad.

El pedido, elevado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo al nuevo mandatario, se produjo luego de que se hiciera oficial el fin de la prórroga del estado de emergencia decretada por el expresidente José Jerí como parte de su estrategia para frenar la inseguridad en Lima y Callao.

En un comunicado emitido por la Municipalidad de Lima, la gestión actual afirmó que, a pesar de que la declaratoria de emergencia no es la única forma de enfrentar a la criminalidad, sí la considera una herramienta crucial para manejar la crisis y mantener el control de la ola de violencia.

El alcalde Renzo Reggiardo, enfatizó la necesidad de que la seguridad ciudadana sea una prioridad del gobierno nacional. “El presidente de la República debe preocuparse de manera urgente por la seguridad ciudadana. Es fundamental enfocar la agenda del Gobierno en combatir la criminalidad con decisiones integrales y articuladas”, afirmó.

Reggiardo también expresó la necesidad de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana liderada por una autoridad de alto nivel. Esta nueva entidad, de acuerdo con la propuesta municipal, tendría la función de coordinar las acciones estatales y garantizar un enfoque interinstitucional en la lucha contra la delincuencia.

El alcalde planteó que combatir la criminalidad requiere la participación conjunta de diversos sectores y no puede recaer únicamente en la Policía Nacional del Perú. Entre las instituciones clave, mencionó el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según la Municipalidad de Lima, solo una respuesta coordinada entre estos organismos permitirá enfrentar los delitos complejos y brindar protección a los habitantes de la capital. La gestión municipal insistió en que actuar con firmeza y proteger a la población “es una prioridad que no admite demoras”.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, insta a las autoridades del gobierno central y del Congreso a actuar con 'cordura y sensatez', enfocándose en la aprobación del plan de seguridad ciudadana y la ampliación del estado de emergencia. Advierte que medidas como posibles indultos son una distracción que daña al país. Fuente: Facebook / Municipalidad de Lima

Jerí dejó al país golpeado por la inseguridad ciudadana

La preocupación por la inseguridad se fundamenta en datos oficiales que muestran un incremento alarmante de la criminalidad. Durante la gestión de José Jerí, el país registró uno de los promedios más altos de homicidios de los últimos años.

Entre el 10 y el 21 de octubre de 2025, la Policía Nacional del Perú reportó 54 homicidios, equivalente a casi una muerte violenta cada cuatro horas. El balance anual de 2025 alcanzó los 2,451 asesinatos, con un promedio de 5.6 homicidios diarios, superando ampliamente periodos anteriores.

Las extorsiones también aumentaron. En 2025 se registraron más de 25,000 denuncias por este delito, un 18.9% más que el año anterior. Los gremios de transportistas y otros sectores denunciaron amenazas y pagos forzados a bandas criminales, mientras que los expertos advirtieron sobre un elevado subregistro por temor a represalias. En los primeros 21 días de 2026, se sumaron 589 denuncias adicionales por extorsión.

