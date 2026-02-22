José María Balcázar y la firme advertencia de los gremios empresariales del país

Los gremios insisten en la necesidad de claridad normativa y equipos técnicos robustos para consolidar el desarrollo y la formalidad laboral en el Perú. | Presidencia

Diversos gremios empresariales del país han demadado a las autoridades peruanas que el proceso de transición presidencial, a cargo de José María Balcázar, asegure gobernabilidad, estabilidad jurídica y transparencia electoral.

Uno de ellos fue la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que resaltó que el principal desafío del Ejecutivo es garantizar una transición ordenada que mantenga la confianza en las instituciones y respete el voto ciudadano.

Requerimientos económicos y colaboración institucional

El comunicado enfatizó que la administración actual debe asumir el rol de garante en un proceso electoral transparente, actuando con prudencia y responsabilidad, y evitando cualquier desviación de la legalidad.

“Es fundamental que el gobierno lidere con decisión la estrategia para garantizar la seguridad ciudadana y envíe señales claras sobre la continuidad en la reactivación económica y el equilibrio fiscal, alejándose de medidas populistas”, señaló el gremio minero-energético.

La SNMPE remarca que la seguridad ciudadana y señales claras sobre la reactivación económica son esenciales para afianzar la confianza e inversión en el país.

En su mensaje, subrayó que la estabilidad jurídica constituye el pilar para la sostenibilidad de la inversión privada y el fortalecimiento de los equipos técnicos en las instituciones públicas. La organización insistió en que el sector necesita reglas claras y un entorno social de paz para sostener la generación de recursos económicos y empleos formales.

“El Perú tiene las condiciones para impulsar su desarrollo junto a la inversión privada, no permitamos que la inestabilidad política lo detenga”, advirtió el gremio.

El comunicado de la SNMPE también incluyó un llamado directo a los congresistas, a quienes solicitó ejercer su función con responsabilidad, contribuyendo a la gobernabilidad y a un proceso electoral transparente en un momento crítico para el país.

¿Continuidad del MEF en el gobierno de José María Balcázar?

Por su parte, Comex Perú recalcó la necesidad de que el país reciba señales claras de estabilidad y continuidad para sostener la confianza de los ciudadanos y evitar mayores costos económicos.

El comunicado destacó la relevancia de la colaboración entre el presidente Balcázar, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú para mantener la orientación económica que ha permitido la resiliencia del país en un contexto político complejo.

Comex Perú aboga porque las decisiones de gasto público respeten la sostenibilidad financiera y la transparencia, evitando presiones fiscales a mediano plazo. - Crédito Presidencia

Comex Perú advirtió sobre la importancia de que las decisiones de gasto público sean sostenibles y focalizadas, especialmente en un periodo de transición y ante la proximidad del proceso electoral.

El gremio pidió que cualquier medida presupuestaria se evalúe con rigor técnico, priorizando la sostenibilidad, la focalización y la transparencia. “La estabilidad económica no se protege con anuncios, sino con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”, precisó la organización.

Los gremios y la situación de Petroperú

De otro lado, ambos gremios privados coincidieron en la necesidad de continuar con la reestructuración de Petroperú sin recurrir a nuevos rescates con recursos estatales.

Las organizaciones señalaron que no resulta viable que el Estado siga destinando fondos públicos a rescates recurrentes y demandaron que la reestructuración de la empresa avance bajo criterios de eficiencia, disciplina, transparencia y rendición de cuentas.

Tanto la SNMPE como Comex Perú ratificaron su disposición a colaborar con propuestas técnicas que contribuyan a proteger la estabilidad económica, resguardar la caja fiscal y asegurar que las decisiones estatales generen resultados efectivos para el país.