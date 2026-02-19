¿Cómo votó el presidente interino José María Balcázar en las leyes procrimen?

¿Cómo votó José María Balcázar en el paquete de leyes procrimen aprobadas por el Congreso? Composición Infobae Perú.

En medio del debate nacional por el avance del crimen organizado y las decisiones del Congreso en materia de seguridad y justicia, Infobae Perú revisó cómo votó José María Balcázar, actual presidente interino del Perú, en ocho leyes que han sido calificadas como “procrimen” por especialistas, el Ministerio Público y organismos internacionales como Human Rights Watch.

El balance es el siguiente: Balcázar votó a favor en cinco de estas normas, votó en contra en una y no participó en dos debido a ausencias o licencias oficiales. Este comportamiento legislativo cobra especial relevancia tras su reciente elección como jefe de Estado transitorio, en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia el Parlamento.

Cinco votos a favor de normas cuestionadas

Entre las leyes que contaron con el respaldo de Balcázar se encuentran algunas de las más criticadas por debilitar herramientas importantes del sistema de justicia.

Ley 32108: redefinición de organización criminal

Publicada en agosto de 2024, esta norma modificó la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Penal. Exige ahora que una organización criminal tenga una estructura compleja y capacidad para controlar toda una cadena de valor ilegal, lo que —según el Ministerio Público— deja fuera a muchas bandas dedicadas a extorsión o sicariato.

Voto de Balcázar: a favor (primera votación).

Ley 31751: límites a la prescripción penal

Conocida como la “Ley Soto”, restringe la suspensión de la prescripción a un máximo de un año, incluso en delitos complejos como corrupción o lavado de activos. La norma ha sido calificada como una “ley de impunidad” por acelerar el archivo de procesos.

Voto de Balcázar: licencia oficial en la primera votación y a favor en la segunda.

Ley 31989: beneficios a la minería ilegal

Esta ley derogó disposiciones que permitían a la Policía actuar contra mineros ilegales con explosivos o inscripción suspendida en el REINFO. Especialistas advierten que favorece directamente a la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Voto de Balcázar: a favor en ambas votaciones.

Redes criminales avanzan en la Amazonía: minería ilegal movió más de US$ 3 355 millones en 2025. Foto: FZS Perú

Ley 32130: cambios en la investigación penal

Promulgada desde octubre de 2024, esta norma modificó el Nuevo Código Procesal Penal y trasladó a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar, dejando al Ministerio Público con un rol de dirección jurídica y control posterior. Especialistas advierten que el cambio debilita la autonomía fiscal y altera el modelo acusatorio del sistema penal.

Voto de Balcázar: licencia por enfermedad en la primera votación y a favor en la segunda.

Ley 32326: restricciones a la extinción de dominio

Aprobada en mayo de 2025, exige —como regla general— una sentencia penal firme para extinguir bienes obtenidos ilícitamente. El Ministerio Público la considera un grave retroceso, pues dificulta confiscar patrimonios de narcos, corruptos y mineros ilegales.

Voto de Balcázar: a favor en la primera votación; licencia por enfermedad en la segunda.

Cuadro resumen de las votaciones a favor de leyes procrimen del ahora presidente interino del Perú José María Balcázar. Elaboración: Olenka Pizarro / Infobae Perú.

El único voto en contra

La única vez que José María Balcázar votó en contra fue durante la aprobación de la Ley 31990, promulgada en marzo de 2024.

Ley 31990: colaboración eficaz bajo plazos rígidos

La norma impuso plazos estrictos al proceso de colaboración eficaz y limitó la forma de corroborar testimonios, debilitando una de las herramientas más efectivas contra el crimen organizado y la corrupción.

Voto de Balcázar: en contra en la primera votación.

Esta ley fue incluida por Human Rights Watch y analistas nacionales dentro del paquete de normas que representan retrocesos en la lucha anticorrupción.

Ausencias y licencias en votaciones clave

Balcázar no participó en dos leyes adicionales que también han sido duramente cuestionadas.

Ley 32181: Elimina detención preliminar en casos de no flagrancia

Aprobada en diciembre de 2024 por el Congreso de la República, esta norma eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia y modificó el Nuevo Código Procesal Penal, limitando la capacidad del Ministerio Público para detener a investigados por crimen organizado y corrupción. Fiscalías y especialistas advirtieron que la ley favorece la impunidad al dificultar capturas oportunas y permitir fugas o destrucción de pruebas.

Inseguridad ciudadana - G4S

Voto de Balcázar: ausente en ambas votaciones.

Ley 32054: blindaje a partidos políticos

Excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal y administrativa por delitos cometidos en su nombre, dejando la sanción solo a personas naturales. Especialistas sostienen que protege a organizaciones con investigaciones abiertas por corrupción.

Voto de Balcázar: licencia por enfermedad.

Un paquete legislativo bajo severas críticas

Estas ocho leyes han sido agrupadas como “procrimen” por el Ministerio Público, analistas jurídicos, medios de comunicación y organizaciones civiles porque, en conjunto, limitan la definición de organización criminal, debilitan la colaboración eficaz, restringen la extinción de dominio, facilitan la prescripción de delitos y reducen la capacidad del Estado frente a economías ilegales.

De acuerdo con esta revisión, José María Balcázar votó a favor en cinco de las ocho normas analizadas, en contra solo una vez y no votó en dos, un récord legislativo que hoy vuelve a ser examinado a la luz de su rol como presidente interino del país.

José María Balcázar votó a favor en cinco de las ocho normas analizadas. - Crédito Presidencia

Como se recuerda, el Congreso eligió a José María Balcázar como presidente interino tras la destitución de José Jerí, en una sesión marcada por tensiones, abstenciones estratégicas y denuncias de un “pacto mafioso”, según declaraciones recogidas por Infobae Perú.

Balcázar asumirá el cargo de manera provisional hasta el 28 de julio, con la misión de conducir la transición y garantizar el proceso electoral. Sin embargo, su historial de votaciones en el Congreso plantea interrogantes sobre qué tan comprometido está con una agenda real de lucha contra el crimen y la corrupción, en un país golpeado por la violencia, la impunidad y la desconfianza ciudadana.