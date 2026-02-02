Balacera entre presuntos barristas de Universitario y Alianza Lima deja tres heridos en Puente Piedra

El enfrentamiento ocurrió cerca al paradero Rosa Luz y provocó temor entre los vecinos, quienes se refugiaron en sus viviendas; los heridos fueron trasladados al hospital Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Infobae Perú / Captura: X.

Un violento episodio alteró la tranquilidad de los vecinos del distrito limeño de Puente Piedra, luego de que una balacera protagonizada por presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima dejara como saldo tres personas heridas, además de daños materiales en viviendas y vehículos, cerca del conocido paradero Rosa Luz.

El hecho ocurrió en horas recientes del 1 de febrero y generó momentos de temor y confusión entre los residentes de la zona, quienes se vieron obligados a refugiarse en sus casas ante el sonido de los disparos.

De acuerdo con la información brindada por vecinos del sector, un grupo de personas llegó hasta el lugar vistiendo polos de ambos equipos deportivos, lo que hizo presumir que se trataría de integrantes o simpatizantes de barras rivales. Según estos testimonios, los sujetos no solo portaban piedras, sino también armas de fuego, lo que incrementó el nivel de peligro del enfrentamiento y provocó una rápida reacción de miedo entre quienes se encontraban en la vía pública.

“Según información de los vecinos, estas personas llegaron vistiendo polos de ambos equipos deportivos, portando piedras y armas de fuego”, se indicó en el reporte inicial, resaltando que la presencia de armas agravó la situación y convirtió la zona en un escenario de alto riesgo en cuestión de minutos. La violencia se desató de forma repentina, sin que los residentes tuvieran oportunidad de ponerse a salvo antes de escuchar las primeras detonaciones.

Los testigos relataron que los presuntos barristas realizaron varios disparos al aire, lo que generó pánico colectivo. “Bueno, de nunca acabar, sin duda alguna. De esta manera realizaron varios disparos al aire, causando temor entre los residentes que buscaron resguardo en sus viviendas”, se escuchó en una de las declaraciones recogidas tras el incidente. Ante esta situación, familias enteras optaron por encerrarse en sus casas, cerrar puertas y ventanas, y alejarse de cualquier punto expuesto hacia la calle.

El sonido de los disparos, sumado a los gritos y al caos que se vivía en el lugar, provocó que algunos vecinos intentaran auxiliar a las personas que resultaron heridas durante el enfrentamiento. Producto de la balacera, tres personas terminaron con lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para brindarles atención inmediata.

“Los heridos han sido trasladados al hospital Carlos Lanfranco La Hoz para ser evaluados de emergencia”, se informó posteriormente en RPP, confirmando que los afectados recibieron atención médica oportuna tras el violento episodio. Hasta el momento, no se han precisado detalles sobre la gravedad de las lesiones, pero se indicó que fueron llevados de urgencia para descartar complicaciones mayores.

El enfrentamiento no solo dejó personas heridas, sino también importantes daños materiales en la zona. Varias viviendas resultaron afectadas por el impacto de piedras y, presuntamente, por proyectiles de arma de fuego. “Eso no es todo, amigos, porque varios inmuebles han resultado afectados, principalmente con las lunas rotas, al igual que algunos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar”, se señaló en otro de los testimonios difundidos tras los hechos.

Los vecinos mostraron su preocupación por la inseguridad que se vive en el distrito y expresaron su indignación ante este tipo de actos violentos, que ponen en riesgo a personas ajenas a cualquier enfrentamiento. Para muchos residentes, la situación se ha vuelto insostenible, ya que temen que episodios similares puedan repetirse, especialmente cuando se trata de rivalidades entre barras deportivas.

