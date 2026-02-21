Familiar de policía rescatista desaparecido en el río Rímac: “Su papá piensa que todavía puede haber esperanzas”

En medio del dolor, familiares del joven policía desaparecido claman por encontrar su cuerpo. Este informe muestra el despliegue de los equipos de bomberos y policías, y recoge el conmovedor testimonio de su tía, quien lo recuerda con cariño | Video: Latina Noticias

Las labores de búsqueda de Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, suboficial de la PNP y rescatista del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú(CGBVP), quien desapareció el 20 de febrero tras ingresar al río Rímac para salvar a un perrito continúan este viernes 21 en medio de la angustia de sus familiares, quienes permanecen en la zona siguiendo de cerca el operativo.

La tía del joven, visiblemente afectada, expresó en Latina el dolor que atraviesa la familia y la esperanza de que el cuerpo pueda ser encontrado en las próximas horas. “Esperamos que hoy día podamos rescatar el cuerpo de mi sobrino. Mi hermano está allí, está acongojado, está triste. A veces no quiere hablar porque él no sabe qué decir (...) Está dolido, todavía no lo puede creer. Él piensa que todavía puede haber esperanzas (de hallarlo con vida)”, declaró angustiada.

La familiar recordó a Patrick como el nieto mayor de la familia Ospina e hijo de Henry, a quien describió como un joven cariñoso y muy unido a su madre. “Era un sobrino muy bueno, amable, siempre estaba con nosotros. Adoraba a su mamá. Para su mamá es su único hijo”, relató. Precisó además que la madre del joven se encuentra muy afectada y por esa razón no ha podido acercarse nuevamente al lugar de la búsqueda.

Una familiar del policía rescatista Patrick Ospina se pronuncia mientras continúan las labores de búsqueda en el río Rímac tras su desaparición.

Mientras tanto, los equipos de rescate reanudaron los trabajos de búsqueda esta mañana, identificando puntos estratégicos donde el caudal podría haber retenido el cuerpo. Las operaciones demandan precisión para evitar poner en riesgo a más rescatistas, por lo que la familia permanece a la espera de noticias con la fe puesta en que este viernes pueda darse el hallazgo.

El instante de la tragedia

Momentos de angustia y desesperación se vivieron durante el intento de rescate de un perrito. Un valiente rescatista lucha contra la corriente, pero el desenlace es desgarrador cuando ambos son vencidos por la fuerza del agua. | Redes Sociales

El suboficial de la Policía Nacional y rescatista del Cuerpo General de Bomberos, Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, desapareció la mañana del viernes 20 de febrero tras ser arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba salvar a un perrito atrapado en un islote de tierra.

La emergencia se originó luego de que se reportara en redes sociales que un can permanecía varado sobre una llanta, en medio del fuerte caudal producto de las fuertes lluvias, a la altura del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima. Ante la situación, el joven ingresó al río equipado con casco, chaleco salvavidas y arnés, con el objetivo de poner a salvo al animal.

Según los reportes, el rescatista logró acercarse y tener contacto con el perro; sin embargo, el animal se asustó y se soltó en medio del operativo. En ese momento, la fuerza del caudal —incrementada por las lluvias— terminó arrastrando tanto al can como al joven, quien no estaba sujeto a una línea de vida al instante en que ocurrió el incidente.

Desde entonces, unidades de rescate de la Policía y los bomberos desplegaron un amplio operativo de búsqueda a lo largo del río Rímac, mientras familiares y compañeros permanecen en la zona a la espera de noticias.