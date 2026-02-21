Perú

Empleo formal creció en 4,1%, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El avance estuvo respaldado por el dinamismo del sector privado y por la mayor contratación en servicios, agro y comercio, que concentraron la mayor generación de puestos formales durante diciembre

Los datos de la planilla
Los datos de la planilla electrónica evidencian que el empleo formal encadenó 21 meses seguidos de expansión frente a iguales periodos del año previo. Foto: ecommerce

El empleo formal en el país mantuvo su ritmo de expansión al cierre de 2025, según el más reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En diciembre, el número de trabajadores en planilla avanzó 4,1% frente al mismo mes del año previo, consolidando casi dos años de incrementos continuos.

La información proveniente de la planilla electrónica muestra que el mercado laboral formal sumó 21 meses consecutivos de crecimiento interanual. Solo en el último mes del año se añadieron 249 mil empleos formales a nivel nacional, reflejando un cierre dinámico para el 2025.

Impulso del sector privado y actividades con mayor aporte

El dinamismo estuvo liderado por el ámbito privado, donde el empleo formal se expandió 5,4% en comparación con diciembre del 2024. Este avance se tradujo en la incorporación de 238 mil nuevos trabajadores en empresas privadas.

Por actividades económicas, el mayor aporte provino de servicios, que generó 93 mil puestos adicionales. Le siguieron el sector agropecuario, con 59 mil nuevas plazas, y el comercio, que sumó 40 mil empleos formales. En conjunto, estas ramas explicaron la mayor parte del crecimiento registrado en el último tramo del año, afianzando la tendencia positiva del mercado laboral formal.

Por ramas de actividad, el sector servicios fue el que más contribuyó al resultado, al incorporar 93 mil nuevos empleos formales. Foto: difusión

Pagos digitales se han multiplicado por cinco, de acuerdo al BCRP

El empleo de pagos digitales en el Perú se ha incrementado siete veces en el último quinquenio, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este avance evidencia una transformación en los patrones de consumo y en los mecanismos de cobro utilizados por diversos rubros económicos.

A diferencia de etapas previas, el repunte no responde a movimientos puntuales ni a montos elevados, sino a operaciones de bajo valor que se repiten varias veces al día. Esta dinámica viene redefiniendo la gestión de cobros en comercios minoristas, empresas de servicios y trabajadores independientes.

Los pagos digitales ya forman parte de gastos habituales como comida, movilidad y distintos servicios, lo que ha disminuido el uso de efectivo en importes pequeños y elevado la cantidad de transacciones que los negocios procesan diariamente.

Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay, señala que este cambio modifica la lógica del cobro. “Hoy el crecimiento de los pagos digitales no se explica por compras grandes, sino por su uso cotidiano. El foco ya no está en el ticket promedio, sino en la frecuencia de las transacciones, y eso cambia cómo los negocios deben pensar sus puntos de cobro”, comentó.

Este crecimiento da cuenta de una transformación en las pautas de consumo y en los mecanismos de cobro utilizados por diversos sectores económicos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

BCRP prepara la implementación de un sistema de pagos inmediatos

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) trabaja en la creación de una infraestructura de pagos inmediatos que prevé iniciar pilotos en diciembre de 2026. La propuesta apunta a que los envíos de dinero y cobros a través del celular se concreten en segundos y con una dinámica similar a la de las aplicaciones de mensajería.

La medida surge ante las restricciones del ecosistema actual, donde no siempre existe interoperabilidad directa entre bancos y billeteras digitales. Para enfrentar esa situación, el BCRP impulsa una red común que estandarice la tecnología y promueva un uso más extendido del dinero digital en transacciones diarias.

Como referencia, la autoridad monetaria considera esquemas internacionales como la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) de la India, que habilita transferencias instantáneas mediante el número de teléfono o códigos QR. En el caso local, la plataforma del banco central servirá de base para que entidades financieras y billeteras operen bajo reglas compartidas.

Con ello se busca reducir la fragmentación del sistema de pagos, facilitando la conexión entre distintas instituciones sin obstáculos técnicos. Así, los usuarios podrán transferir fondos sin necesidad de identificar el banco del receptor, privilegiando la inmediatez y la simplicidad del servicio.

