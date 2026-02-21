Colapso en la Panamericana Sur: huaicos interrumpen el tránsito en Ocucaje y dejan cientos de vehículos varados

El río que atraviesa el valle de Ocucaje se está desbordando y erosionando varios tramos de la carretera, poniendo en riesgo los campos de cultivo y agravando la crisis en la zona - Créditos: Captura de pantalla de @MarcoAn42551200.

El tránsito vehicular permanece interrumpido en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, provincia y región Ica, debido al colapso de ambos carriles tras la caída de huaicos.

La alcaldesa de la localidad, Laura Peña, informó a RPP que, durante la mañana, un camión volcó al ceder parte de la capa asfáltica por la fuerza del agua y ahora permanece atravesado en la vía. La autoridad precisó que la situación ha generado una extensa hilera de vehículos varados y solicitó la declaración de emergencia para su distrito ante la gravedad del evento.

Además, la burgoamestre de Ocucaje explicó que “no hay pase vehicular, la capa asfáltica está terminando por caerse y hay un tráiler atravesado sobre la carretera”. Añadió que ha remitido videos y fotografías a las autoridades para evidenciar la magnitud del daño y la necesidad urgente de atención.

La alcaldesa advirtió que “la declaratoria de emergencia es necesaria porque el río que atraviesa el valle de Ocucaje se está quebrando por varios puntos y perjudica los campos de cultivo”.

El tránsito vehicular se encuentra completamente interrumpido en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en Ocucaje, Ica, tras el colapso de ambos carriles provocado por huaicos y la erosión de la capa asfáltica - Créditos: @MarcoAn42551200.

La representante municipal hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que brinde apoyo inmediato y envíe maquinaria pesada que permita rehabilitar la Panamericana Sur, ya que el asfalto continúa deteriorándose y la circulación permanece cerrada.

Peña remarcó que los viajeros que recorren esta ruta, tanto de norte a sur como en sentido inverso —incluyendo quienes se trasladan entre Lima, Cusco, Arequipa y Tacna— se ven obligados a cruzar el río a pie, cargando sus pertenencias sobre los hombros o con ayuda de los residentes locales. Después, deben caminar varios kilómetros para realizar trasbordo y continuar con su desplazamiento.

En la red social X, el usuario @MarcoAn42551200 compartió imágenes que muestran la magnitud del embotellamiento: una larga fila de automóviles, camiones de carga y autobuses permanece detenida en el sector afectado, mientras cientos de personas esperan la reapertura de la vía para poder avanzar hacia su destino.

Fenómeno El Niño es inminente en Perú

El Fenómeno El Niño ha sido declarado inminente en Perú por la Comisión Multisectorial Enfen. Se prevé que inicie en marzo y se prolongue hasta noviembre de 2026, trayendo lluvias intensas, calor anómalo y riesgos para millones de personas. El evento impactará especialmente la costa norte—Tumbes, Piura y Lambayeque— con precipitaciones fuertes en marzo y abril, y temperaturas superiores a lo habitual en la costa, sierra sur oriental y selva.

El Senamhi y la ANA advirtieron sobre posibles crecidas y desbordes de ríos en la vertiente del Pacífico. El Cenepred identificó 2.177 zonas críticas para deslizamientos y huaicos, y 1.628 puntos de alto riesgo de inundación, con Lima, Cajamarca, Arequipa y Áncash entre las regiones más vulnerables. Más de 1,6 millones de personas,791.000 viviendas y tres millones de hectáreas agrícolas están en riesgo muy alto. El fenómeno también podría afectar la pesca y la producción agrícola en todo el país.