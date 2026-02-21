Ayacucho y Huancavelica: Pobladores de Lucanas y Huaytará continúan aislados tras cinco días de emergencia por lluvias intensas

Pobladores de Lucanas y Huaytará permanecen aislados tras cinco días de emergencia.

El aislamiento de cientos de residentes en las provincias de Lucanas, en Ayacucho, y Huaytará, en Huancavelica, ha puesto en evidencia la fragilidad de las vías de comunicación en esta parte del país.

Desde la madrugada del martes 17 de febrero, el desborde de los ríos Palpa y Grande destruyó la principal carretera de acceso, dejando a varias localidades separadas del resto de la región, según informó la Agencia Andina.

En el kilómetro 17 de la vía que conecta la provincia de Palpa con Ayacucho, el caudal socavó la base y subbase en un tramo de tres kilómetros. El sector de Tambo, epicentro del daño, se convirtió en una barrera infranqueable para los habitantes de Huac-Huas, Llauta, Laramate y Ocaña.

Las consecuencias se extendieron a otras rutas: la carretera departamental quedó destruida en los sectores de Salitral y Jabonería, agravando la situación y aumentando el número de comunidades incomunicadas.

El alcalde de Huac-Huas, Fredy Intimayta Sayritupac, señaló a la Agencia Andina que la caída de parte de un cerro en el sector Presa Los Loros complicó aún más los esfuerzos de recuperación.

“En los sectores de Pampablanca y Palmar, bajo la jurisdicción del distrito de Río Grande, el agua destruyó parte de la carretera, impidiendo totalmente el tránsito vehicular”, explicó la autoridad local.

El impacto afectó también a los distritos de Santiago de Quirahuara y Ocoyo, en la provincia de Huaytará, donde la incomunicación ha generado preocupación por el acceso a servicios básicos, alimentos y atención médica.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a la población implementar sistemas de alerta temprana, reforzar techos y ventanas, y reportar cualquier riesgo en la vía pública.

Lluvias extremas y advertencias meteorológicas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja para varias regiones, entre ellas Ayacucho, Piura y Tumbes, advirtiendo sobre lluvias de extrema intensidad que podrían prolongar o agravar el aislamiento de comunidades.

El reporte oficial indica que las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nevadas en zonas de mayor altitud.

En Ayacucho, las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara figuran entre las más expuestas a acumulados significativos de lluvia.

El fenómeno, según el Senamhi, podría alcanzar niveles inéditos, comprometiendo aún más la infraestructura vial y aumentando el riesgo de deslizamientos o desprendimientos de cerros.

El Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades a mantener despejadas las rutas de evacuación y asegurar la operatividad de centros de salud, estaciones de bomberos y comisarías.

La necesidad de contar con un Plan Familiar de Emergencias cobra especial relevancia en este contexto, donde los habitantes dependen de la coordinación y la prevención para reducir el impacto de posibles nuevas emergencias.

La municipalidad de Huac-Huas y la de Llauta han suministrado combustible para la maquinaria de Provías Nacional, que trabaja en el encauzamiento del río Palpa y en la rehabilitación provisional de las carreteras.

Sin embargo, el alcalde Intimayta advirtió que los esfuerzos actuales resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños. “Solicito al Gobierno el envío de maquinaria pesada adicional para encauzar el río y así poder rehabilitar temporalmente la carretera”, expresó la autoridad a la Agencia Andina.