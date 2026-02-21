Amigo de Laura Spoya, Sebastián Gálvez, rompe su silencio frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’: “No soy una persona mediática”

Las cámaras de 'Amor y Fuego' interceptan a Sebastián Gálvez, amigo cercano de Laura Spoya, quien se niega a responder sobre su presencia en el accidente de la modelo y los objetos que retiró del vehículo. TikTok @josepastord / @farandula.lorcha

El accidente vehicular de Laura Spoya sigue generando controversia y preguntas en la opinión pública. En las últimas horas, el foco se ha centrado en Sebastián Gálvez, el amigo de la conductora que fue captado por cámaras retirando objetos del auto siniestrado poco después del choque en Surco.

Ante la insistencia de los medios, Gálvez enfrentó a las cámaras de Amor y Fuego pero prefirió guardar silencio sobre su intervención, aumentando la curiosidad y los cuestionamientos sobre los procedimientos tras el accidente.

Sebastián Gálvez: “No necesito responder nada, no voy a declarar”

El accidente de Laura Spoya ocurrido hace poco más de una semana en Surco no solo dejó a la conductora hospitalizada y sometida a cirugía, sino que también abrió un debate sobre el manejo de la escena tras el choque. Imágenes y videos difundidos por diversos medios mostraron a Sebastián Gálvez llegando rápidamente al lugar del siniestro, abriendo el vehículo de Spoya y sacando varios objetos antes de que la Policía pudiera completar su labor pericial.

Consultado por una reportera de Amor y Fuego sobre qué retiró del carro y qué tipo de relación tiene con la exMiss Perú, Gálvez fue tajante: “No voy a declarar nada, así que por las puras están acá, perdiendo el tiempo, la verdad”. Cuando se le insistió sobre la naturaleza de su vínculo con Spoya y si fue la primera persona a la que llamó tras el accidente, respondió: “No soy una persona mediática. No necesito responder nada la verdad, así que no voy a decir nada”.

Sebastián Gálvez, amigo de Laura Spoya, rompió su silencio ante las cámaras de 'Amor y Fuego' sobre el accidente vehicular, afirmando no ser una persona mediática.

La reportera le indicó que sacar objetos del auto accidentado podría infringir las normas, pero él se mantuvo en su postura de no brindar detalles. “Con ustedes no voy a hablar, yo sé cómo se maneja esto. He estado en televisión cinco años, no soy una persona pública”, añadió, intentando zanjar la conversación.

Críticas, especulaciones y dudas sobre el procedimiento

El silencio de Sebastián Gálvez y su rápida intervención en la escena del choque han alimentado las sospechas en redes sociales y en los programas de espectáculos. Rodrigo González, “Peluchín”, conductor de Amor y Fuego, lanzó una serie de preguntas en vivo: “¿Qué estás queriendo decir?, ¿quieres decir que no eres quien retiró las cosas?, ¿que el parte policial dice una cosa y es otra cosa?”

“Pero estás con Laura, vas a un lugar donde ha ocurrido un hecho donde hay más preguntas que respuestas y luego la tomas contra nosotros y nos dices cómo hacer nuestro trabajo. Tamaña desubicación”, sentenció el presentador, resaltando que la presencia de Gálvez en el lugar y su negativa a explicar lo ocurrido solo suman incertidumbre al caso.

La polémica llegó también a otros programas. En Arriba Mi Gente, el reportero logró comunicarse con Gálvez, pero este cortó la llamada tras una breve presentación del periodista. “¿Quién habla?”, preguntó. “¿Cómo estás, Sebastián?... Te saluda Miguel de Latina (Ah...)”, respondió antes de colgar, dejando la explicación en el aire.

Testimonios, videos y declaraciones televisivas reconstruyen el momento en que un hombre ingresó al vehículo de Laura Spoya tras el accidente, mientras continúan las dudas. ATV / Magaly TV La Firme.

Dudas sobre el dosaje etílico y la cadena de custodia

Las imágenes de Gálvez sacando objetos del auto de Laura Spoya han generado cuestionamientos adicionales sobre la cadena de custodia y el levantamiento de pruebas tras el accidente. Magaly Medina fue una de las primeras en cuestionar el procedimiento policial, señalando que la intervención de un tercero en el vehículo siniestrado podría haber comprometido la investigación.

“¿Qué corona tenía este tipo para entrar como Pedro por su casa? Eso es una prueba que los peritos deben examinar”, criticó Magaly en su programa Magaly TV, la Firme, recordando que en accidentes con daños materiales y posibles lesiones, la ley exige que la zona sea acordonada y preservada para la labor pericial.

La abogada Karla Viso, entrevistada en Magaly TV, la Firme, fue aún más clara: “Esto es ilegal y contraproducente, se está violando la administración de justicia”. La especialista insistió en que la manipulación de elementos sin inventario compromete la cadena de custodia y podría interpretarse como obstrucción a la justicia.

El debate se suma a las dudas sobre el tiempo transcurrido entre el accidente y la toma del dosaje etílico a Spoya. Según un especialista consultado por Amor y Fuego, el nivel de alcohol en sangre registrado (0,20 g/l) podría haber sido considerablemente mayor al momento del choque, considerando las horas que pasaron antes de la extracción de sangre.

Además del dosaje, la conductora cuestionó el ingreso de un amigo de la modelo al vehículo siniestrado. ATV/ Magaly TV La Firme.

Laura Spoya, su recuperación y las reacciones tras el accidente

Mientras la polémica sigue creciendo, Laura Spoya se mantiene enfocada en su recuperación, tras haber sido sometida a cirugía por lesiones en la columna vertebral. En una reciente llamada al programa La Manada, la conductora agradeció el apoyo recibido y aseguró que el proceso de rehabilitación será largo, pero que se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, Brian Rullan, padre de los hijos de Spoya, se mostró aliviado y le llevó un ramo de flores tras conocer la gravedad del accidente. “Tiene suerte que está viva, tiene suerte que no le pasó peor. Tiene suerte que no le pasó nada a nadie, pero mira, está bien”, expresó.

Las dudas sobre la intervención de terceros en la escena, la exactitud de los resultados del dosaje etílico y la transparencia del procedimiento siguen en el centro del debate mediático. Ni Laura Spoya ni Sebastián Gálvez han dado declaraciones detalladas sobre los objetos retirados del auto o sobre su relación personal.