Peluchín cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya: especialista calcula que habría tenido 0.65 g/l al momento del accidente

‘Peluchín’ vuelve a encender la polémica tras poner bajo la lupa el procedimiento que se siguió luego del aparatoso accidente protagonizado por Laura Spoya en el distrito de Surco. En la última edición de ‘Amor y Fuego’, el conductor no solo presentó en exclusiva el documento oficial del dosaje etílico, sino que además invitó a un especialista en ciencia criminalística para analizar los tiempos y los resultados consignados en el parte policial. La interrogante que marcó el programa fue directa y sin rodeos: ¿estaba ebria Laura Spoya cuando ocurrió el choque?

El espacio televisivo compartió el informe oficial en el que se consigna que la conductora registró 0.20 gramos de alcohol por litro de sangre (0.20 g/l). A simple vista, esa cifra se encuentra por debajo del límite máximo permitido para conducir en el Perú, que es de 0.50 g/l. Sin embargo, el debate no giró únicamente en torno al número final, sino al tiempo transcurrido entre el momento del accidente y la realización de la prueba.

Rodrigo González leyó en vivo el documento donde se señala que el accidente se habría producido aproximadamente a las 4:20 a.m., mientras que la extracción de sangre para los exámenes toxicológicos se realizó a las 6:35 a.m.. Es decir, según ese reporte, habrían transcurrido poco más de dos horas. No obstante, el programa mostró imágenes de cámaras de seguridad que evidenciarían que el impacto ocurrió realmente a las 3:35 a.m., lo que ampliaría la brecha a tres horas exactas entre el choque y el dosaje.

Frente a esas inconsistencias, ‘Peluchín’ lanzó la pregunta que abrió el análisis técnico: “Han pasado un poco más de 3 horas de diferencia, ¿en ese tiempo puede disminuir considerablemente o no se altera un resultado?, ¿cuánto va bajando conforme pase el tiempo?”, cuestionó el periodista en plena transmisión, evidenciando sus dudas sobre la fiabilidad del resultado presentado.

Para responder a esa inquietud, el programa invitó al doctor Danny Humpire Molina, especialista en ciencia criminalística, quien explicó el procedimiento desde una perspectiva técnica. El perito señaló que existe lo que se conoce como el cálculo de regresión de Widmark, una fórmula utilizada en toxicología forense para estimar cuál habría sido la concentración de alcohol en sangre en un momento anterior, tomando en cuenta el metabolismo promedio del organismo.

“Hay un retraso. Basado al cálculo técnico de regresión de Widmark, si el accidente fue a las 03:35 a.m. y el dosaje se le practica a las 06:35 a.m., donde arroja 0.20. Entonces cuando se hace la regresión sería 0.20 más 0.15 por 3 igual nos arrojaría 0.65 g/l”, explicó el especialista frente a cámaras, detallando que el cuerpo humano elimina en promedio 0.15 g/l por hora.

Ese cálculo colocaría a Laura Spoya, presuntamente, en 0.65 g/l al momento del impacto, una cifra que supera el límite legal permitido para conducir y que encajaría dentro de un rango considerado como estado de ebriedad. El propio especialista lo precisó con contundencia: “¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos un mínimo de 0.50 y un máximo de 0.80, o sea, que estaría ebria (...) En otras palabras, desde el punto de vista de la ciencia forense, la han ayudado. Existe una probabilidad que haya estado con el margen de 0.65”.

La frase “la han ayudado” fue una de las más comentadas en el set, ya que sugiere que el tiempo transcurrido pudo haber beneficiado a la conductora, reduciendo naturalmente el nivel de alcohol en sangre antes de que se practicara la prueba. No obstante, el especialista habló en términos de probabilidad y cálculo técnico, no de una acusación directa.

Rodrigo González retomó la palabra tras escuchar el análisis pericial y enfatizó las aparentes inconsistencias en el informe. “Las horas no concuerdan, hay un vacío ahí también. Hemos visto las incongruencias, las condescendencias, parece que habría sido ayudada. Además de las horas que pasaron, vemos ahí más preguntas que respuestas”, sentenció el conductor, subrayando que el desfase horario resulta clave en la interpretación del resultado.

