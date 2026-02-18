Perú

Magaly Medina cuestiona dosaje etílico de Laura Spoya tras accidente: “Si te ponen suero, estás limpiando todo tu sistema”

La conductora puso en duda la validez de la prueba realizada horas después del choque y criticó presuntas fallas en el protocolo policial

Además del dosaje, la conductora cuestionó el ingreso de un amigo de la modelo al vehículo siniestrado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica en torno al accidente protagonizado por Laura Spoya no solo ha generado titulares por el impacto del siniestro, sino también por las dudas que han surgido respecto al procedimiento posterior. En medio del debate público, Magaly Medina decidió abordar el tema en su programa y planteó cuestionamientos directos sobre el dosaje etílico practicado a la modelo, poniendo el foco en los tiempos y en la intervención médica previa a la prueba.

La conductora señaló que el examen se realizó recién a las 6:30 a.m., aproximadamente tres horas después del accidente. Ese lapso, según dejó entrever, podría resultar determinante cuando se trata de medir niveles de alcohol en sangre. Para sustentar su postura, recordó lo que ocurre en cualquier centro médico cuando una persona llega tras un accidente de tránsito.

Cuando llegas a un hospital, lo primero que hacen es rehidratarte”, afirmó con énfasis. La frase marcó el tono de su intervención. Para Medina, la aplicación de suero no es un detalle menor, sino un factor que podría influir en la lectura del examen. “Si te ponen suero, estás limpiando todo tu sistema rápidamente. Así no vale”, cuestionó la conductora, apoyándose en lo que describió como conocimiento general sobre la metabolización del alcohol y la aceleración que puede provocar la hidratación intravenosa.

Magaly Medina cuestiona a joven que ingresa a carro de Laura Spoya tras accidente

Pero el cuestionamiento no se limitó al aspecto médico. Medina también expresó su indignación por lo que consideró una evidente falta de protocolo en la escena del accidente. Según lo mostrado en imágenes difundidas, un amigo cercano de Spoya habría ingresado sin restricciones al vehículo siniestrado para retirar pertenencias personales. Ese detalle encendió aún más la crítica de la periodista.

¿Qué corona tenía este tipo para entrar como Pedro por su casa? Eso es una prueba que los peritos deben examinar”, lanzó visiblemente molesta. Para la conductora, el acceso libre a un automóvil involucrado en un siniestro representa una irregularidad que no debería pasar desapercibida. Subrayó que en accidentes con daños materiales y posibles lesiones personales, la ley exige que la zona sea acordonada y preservada para la labor pericial.

En su análisis, insistió en que el correcto levantamiento de pruebas es fundamental para determinar responsabilidades. La presencia de terceros manipulando objetos o ingresando al área restringida podría comprometer la investigación. Desde su perspectiva, no se trata de un detalle anecdótico, sino de un elemento central en la cadena de custodia de evidencias.

Abogada Karla Viso critica a Laura Spoya tras accidente: “Deben haber consecuencias penales”

La abogada Karla Viso se pronunció en Magaly TV, la Firme sobre el accidente que involucra a Laura Spoya y consideró que los hechos no pueden quedar sin sanción. Desde su perspectiva legal, lo ocurrido alrededor del siniestro evidenciaría situaciones que deben ser evaluadas por las autoridades competentes. “Deben haber consecuencias penales”, afirmó con firmeza.

Viso puso especial énfasis en lo que calificó como una posible vulneración del procedimiento, al señalar que la escena habría sido intervenida por una persona ajena que retiró objetos del vehículo sin que mediara un registro formal por parte de la Policía. Para la especialista, esa acción no solo resulta irregular, sino que podría constituir un delito al interferir con la labor pericial. En ese sentido, explicó que la manipulación de elementos sin inventario ni acta compromete la cadena de custodia y puede interpretarse como obstrucción a la justicia.

Esto es ilegal y contraproducente, se está violando la administración de justicia”, advirtió, al tiempo que exhortó al Ministerio Público a revisar lo sucedido y determinar si corresponde iniciar acciones.

Asimismo, recordó que la legislación peruana contempla sanciones específicas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol. Citó el artículo 124 del Código Penal, que prevé penas de hasta un año de prisión y la inhabilitación del brevete en casos de conducción en estado de ebriedad o con facultades alteradas, subrayando que la norma busca garantizar la seguridad en las vías y establecer responsabilidades claras.

