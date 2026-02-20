Perú

Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación luego de un año fuera de la televisión: “Me han propuesta regresar a todas las novelas”

El popular actor peruano confirmó que está en conversaciones para sumarse a nuevas novelas, tras un difícil periodo alejado de las pantallas por una denuncia de abuso sexual que impactó su vida profesional y personal

Santiago Suárez, conocido actor de televisión y teatro peruano, atraviesa uno de los capítulos más desafiantes de su vida profesional y personal. Tras más de un año alejado de las pantallas a raíz de una grave denuncia de abuso sexual presentada en su contra en octubre de 2024, el intérprete anunció que ha recibido propuestas para volver a la actuación y que su retorno estaría cada vez más cerca.

A pesar de que el proceso judicial aún no se resuelve por completo, Suárez se muestra optimista y agradecido por el apoyo que ha recibido en los últimos meses, y asegura que está listo para retomar su carrera.

Un regreso esperado: “Me han propuesto regresar a todas las novelas”

Durante una reciente entrevista para Trome, Santiago Suárez confirmó que ha sido contactado para volver a varias producciones televisivas, aunque aún no hay una fecha exacta ni un proyecto confirmado. “Me han propuesto regresar a todas las novelas que han visto a lo largo de este año desde Nina de azúcar, Eres mi sangre, Los otros Concha 2 y la novela que pronto se estrena en Latina. Pero bueno, hay que esperar, tener paciencia y buen humor”, declaró el actor, quien en estos meses se ha reinventado trabajando en el grupo musical Qué Tal Cumbión y vendiendo marcianos en las calles de Lima.

Suárez también anunció el estreno de Qué Tal Cumbión: El musical en el Centro de Convenciones Maracaná, un espectáculo que combina música, humor y reflexiones sobre el amor y el desamor. Este proyecto lo ha mantenido activo y conectado con el público, mientras aguarda el desenlace del proceso judicial que cambió radicalmente su vida.

El actor agradeció el apoyo de colegas como Nicola Porcella, quien lo alentó públicamente a seguir adelante y le ofreció su respaldo para futuras oportunidades en México. “Estoy contento que te esté yendo bien, que te estés levantando. Avísame cuando vengas por México y te ayudo, para eso estamos, para apoyarnos”, le dijo el exchico reality.

La denuncia que cambió su vida: de la televisión a la reinvención personal

La denuncia de abuso sexual en contra de Santiago Suárez fue presentada en octubre de 2024 por una joven ciudadana estadounidense que llegó al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz. El caso, que rápidamente se volvió mediático, tuvo un fuerte impacto en la carrera y la vida personal del actor, quien perdió proyectos y amistades, y vio cómo se cerraban las puertas en el mundo artístico.

“Muchos amigos y colegas me dieron la espalda, pero no soy nadie para juzgarlo”, confesó Suárez en una entrevista previa, donde también relató que tuvo que vender su auto y alquilar su departamento para subsistir.

“Ya son varios meses en los que no tengo ningún tipo de ingresos. Mi familia depende de mí”, explicó, detallando que se mantuvo a flote gracias a trabajos ocasionales como vendedor en home centers, mesero, animador de eventos y, más recientemente, vendiendo marcianos artesanales.

El apoyo de su madre, doña Carmen, y de su expareja Raysa Ortiz y su familia, fue clave para superar los momentos más duros. Raysa le ofreció alojamiento y trabajo en su casa cuando la crisis económica y emocional se hizo insostenible. “Ellas fueron las que me levantaron de la cama”, contó entre lágrimas, agradecido por el respaldo recibido.

A pesar de la adversidad, Suárez ha mantenido una actitud proactiva y ha buscado demostrar su inocencia desde el primer momento. “Soy totalmente inocente y las pruebas están”, declaró, asegurando que ha colaborado activamente con las diligencias judiciales. El proceso, sin embargo, se ha extendido más de lo esperado debido a apelaciones y nuevas declaraciones, lo que ha retrasado su resolución definitiva.

El impacto en la salud emocional

Más allá de las consecuencias laborales, Santiago Suárez reconoció el impacto emocional y familiar de la denuncia: “Es un tema sumamente delicado, en el que está en riesgo tu libertad, y tu libertad no tiene precio. Es ahí donde empieza a jugar tu sistema nervioso. No duermes, entras en depresión, infinidad de cosas”, confesó en diálogo con la prensa.

El actor relató que su vida quedó en pausa tras el escándalo y que debió reinventarse para salir adelante. “Durante todo este año, he estado solo con mi perrito en mi casa. El primer mes solo me levantaba para ir a las diligencias a dar mi testimonio, no comía. Yo prefería estar durmiendo soñando que trabajaba, no quería levantarme”, compartió en una entrevista.

La venta de marcianos junto a su madre fue no solo un salvavidas económico, sino también una forma de recuperar la dignidad y el sentido del trabajo. Hoy, con el proceso judicial en sus fases finales y la esperanza de un fallo favorable, Suárez se muestra más sereno y maduro. “Ya no soy el Santiago de los 16 o 20 años, estoy en otra etapa de mi vida, con responsabilidades más grandes”.

