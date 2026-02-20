Reventa, fraude, descentralización e infraestructura: los desafíos del boom de conciertos en Perú, según Ticketmaster

El gerente general de Ticketmaster Perú, Luis “Hippie” González, sostuvo que la expansión de conciertos en regiones dependerá de incentivos fiscales y políticas públicas que faciliten la inversión privada.

El mercado de conciertos en Perú experimenta actualmente una expansión sostenida, con sold out frecuentes y una cantidad creciente de artistas internacionales que incorporan al país en sus giras. Aunque el sector muestra un crecimiento a doble dígito, persisten desafíos estructurales que, según Ticketmaster Perú, deben ser superados para garantizar la consolidación de la industria: la reventa informal, las estafas, la necesidad de descentralizar la oferta y la falta de infraestructura especializada.

Luis ‘Hippie’ González, director manager de la compañía, explicó a Infobae Perú que uno de los problemas principales es la venta de entradas fuera de los canales oficiales. Aunque la reventa de boletos no está penalizada específicamente en Perú, crea un circuito informal que, según González, termina perjudicando a los fans.

Reventa y fraude: el riesgo fuera del canal oficial

“El problema no es que clonen entradas, el problema es que las compran en sitios no oficiales”, explicó González. El ejecutivo recordó que algunos usuarios reportaron supuestas “clonaciones” en conciertos pasados, aclarando que, en realidad, adquirieron boletos reutilizados o inválidos en redes sociales o en los alrededores de los estadios.

Ticketmaster Perú implementa mecanismos de seguridad como códigos dinámicos y la posibilidad de transferir entradas digitalmente a través de su aplicativo Quentro. El ejecutivo precisó que cuando un usuario transfiere un ticket, el original se invalida automáticamente en el sistema y se emite uno nuevo para el destinatario. Estos mecanismos solo garantizan seguridad cuando la compra se realiza en los canales oficiales.

Luis González Orellana, conocido como Hippie González, sonríe mientras discute el panorama de Ticketmaster Perú y los conciertos en el país. (Paula Elizalde)

El ejecutivo lamentó que la reventa no esté regulada con mayor firmeza y recordó casos de jóvenes que perdieron más de S/1.000 por confiar en ofertas informales para el concierto pasado de Bad Bunny. “Juegan con la emoción del fan”, sostuvo.

Descentralizar el entretenimiento

Otro reto pendiente es llevar el boom de conciertos más allá de Lima. Ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura tienen potencial, pero enfrentan mayores costos logísticos.

Según González, organizar un evento fuera de la capital puede costar hasta 40% más debido al transporte de equipos, montaje e infraestructura, mientras que el poder adquisitivo promedio suele ser menor que en Lima. En ese contexto, consideró que el Estado podría evaluar incentivos tributarios o medidas que faciliten la expansión regional.

“El impacto económico es enorme: transporte, seguridad, catering, comercio, turismo. Son generadores de economía”, afirmó.

Infraestructura: la pieza pendiente

Concierto de Bad Bunny en Lima

Otro punto crítico es la falta de recintos adecuados para espectáculos de gran formato. González reconoció que, si bien la industria ha crecido, aún faltan espacios especializados que permitan ofrecer experiencias más completas y atraer producciones de mayor exigencia técnica.

El desarrollo de nuevos conciertos podría cambiar el panorama, según explicó. Contar con infraestructura moderna no solo mejoraría la experiencia del público, sino que ampliaría el abanico de artistas que consideran a Perú en sus giras, atraería más turistas y generaría mayor inversión y desarrollo económico en la industria. Por ejemplo, González señaló que artistas como Rosalía no vienen al Perú debido a la falta de espacios adecuados para sus shows de gran formato.

Cómo se preparan para eventos de alta demanda

Luis 'Hippie' González, gerente general de Ticketmaster Perú, explica cómo se prepara su equipo para la venta de entradas para conciertos de artistas con gran demanda | Video: Infobae Perú

En paralelo, surgieron acusaciones hacia otras sucursales de la ticketera sobre un desafío tecnológico para eventos de alta demanda. González detalló que la empresa opera en 37 mercados a nivel mundial, lo que le permite anticiparse a problemas identificados previamente en otros países. “Si hubo alguna falla en otro país, se corrige antes de que pase aquí”, manifestó.

De cara a los conciertos de convocatoria global que se realizarán en el país este año 2026, se activan equipos especiales de coordinación conocidos como war groups, integrados por áreas de sistemas, marketing, comunicaciones y bancos.

González informó que han registrado picos de hasta 400.000 personas en una sola cola virtual y especificó que el sistema puede soportar hasta 10.000 transacciones por minuto, aunque prefieren modular el flujo para no llevarlo al límite.

Para González, el crecimiento del entretenimiento en Perú refleja dinamismo económico. Sin embargo, advirtió que el desarrollo sostenido del sector dependerá de una mayor formalización, mejor infraestructura regional y una experiencia de compra segura en eventos cada vez más masivos.