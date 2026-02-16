Perú

El contundente mensaje que Youna envió a Samahara Lobatón por San Valentín: “no necesitas a un hombre para ser feliz”

El peluquero dio énfasis al poder de la maternidad y la autosuficiencia al dirigirse a la influencer, quien ha generado gran debate en redes sociales por su estilo de vida

Guardar
El barbero, desde Estados Unidos, envió a la influencer un cuadro familiar y unas declaraciones que pusieron en primer plano la independencia y la felicidad fuera de cualquier relación amorosa (Instagram / Instarandula)

Desde Estados Unidos, y por medio una emisión en TikTok, Youna sorprendió a Samahara Lobatón con un ramo de rosas y un obsequio especial: un cuadro donde aparece junto a sus tres hijos.

Sin embargo, más allá del detalle material, fueron sus palabras las que marcaron el momento. El barbero, quien enfrenta un tratamiento contra el cáncer, enfatizó que la influencer debe colocar a sus hijos como eje central de su vida y no tolerar situaciones que la hagan infeliz.

La conversación incluyó frases emotivas, bromas y un cierre inesperado cuando él decidió retirarse de la transmisión.

Un regalo simbólico con mensaje directo

En pleno en vivo, Youna
En pleno en vivo, Youna pidió mostrar el cuadro con sus hijos y afirmó que ese era su verdadero San Valentín, más importante que cualquier pareja. (Instagram / Instarandula)

La escena se desarrolló en tiempo real ante cientos de seguidores. Youna pidió a Samahara que mostrara el obsequio recibido y explicó el sentido del cuadro. “Enseña el cuadro, el cuadro es tu verdadero San Valentín, eso es para que no te olvides quién es tu verdadero San Valentín”, expresó durante la transmisión.

El retrato incluía a la influencer acompañada de sus tres hijos. Para el barbero, ese detalle representaba algo más profundo que una simple imagen. Subrayó que ella no necesita a ningún hombre para sentirse plena. “Es que ese cuadro significa eso y que no necesitas ningún hombre para ser feliz. Con los tres amores de tu vida, tú vas a ser feliz toda tu vida”, afirmó.

Sus palabras estuvieron cargadas de énfasis. Recordó que él tiene un solo motivo para darlo todo, mientras que ella cuenta con tres razones poderosas. El mensaje se centró en reforzar la idea de que los hijos deben ocupar el primer lugar en su escala de prioridades.

La declaración se produjo después de que Samahara recibiera un ramo de rosas enviado desde territorio estadounidense. El gesto romántico quedó en segundo plano ante la contundencia de sus expresiones.

Un intercambio entre bromas y tensión

La transmisión mezcló risas y
La transmisión mezcló risas y reclamos cuando Samahara bromeó con “funarlo” y Youna respondió que sus palabras no eran recíprocas. (Instagram / Instarandula)

La conversación no estuvo exenta de ironía. Tras escuchar el discurso, Samahara respondió en tono juguetón: “Hoy no te voy a funar pero mañana sí te voy a funar por lo que me has dicho hoy día”. La frase generó risas entre quienes seguían la transmisión.

Youna reaccionó de inmediato y dejó entrever cierta incomodidad. “Ven, uno le da unas palabras bonitas a Samahara y de Samahara no es recíproco”, comentó. Su intervención mostró una mezcla de afecto y susceptibilidad.

A pesar del cruce, la influencer optó por agradecer el detalle. “Gracias bebito lindo, gracias. Ya te he dicho que yo te voy a dar tu regalo cuando vaya”, respondió, en alusión a una futura visita a Estados Unidos.

El momento evidenció la dinámica particular entre ambos. Aunque ya no mantienen una relación sentimental, comparten una historia en común y una hija, lo que añade un matiz especial a cada intercambio público.

“Tienes tres motivos para no aguantar a nadie”

En la parte final del
En la parte final del en vivo, Youna insistió en que sus hijos son razón suficiente para no tolerar situaciones que no la hagan feliz. (Instagram / Instarandula)

En la parte final del en vivo, el barbero reforzó su postura con mayor intensidad. Insistió en que ningún hombre debe convertirse en el centro de la vida emocional de Samahara. “Ningún hombre es tu verdadero San Valentín como tus hijos, ¿okey?”, señaló antes de despedirse.

Luego reiteró su idea principal con una frase que resumió su mensaje. “Te lo repito un millón de veces si es posible. Tienes tres motivos para no estar aguantando absolutamente a nadie, tienes tres motivos por los cuales salir adelante y tienes tres motivos por los que siempre tienes que estar fuerte”, manifestó.

También confesó su estado anímico en ese instante. “Me siento hasta las h...s ahorita. Te quiero mucho, me siento mal y aun así estoy mal y te lo repito un millón de veces si es posible”, dijo antes de abandonar la transmisión.

El retiro repentino marcó el cierre del intercambio. La escena dejó expuesta una mezcla de afecto, firmeza y vulnerabilidad. En cuestión de minutos, los fragmentos del en vivo circularon en distintas plataformas y generaron comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios destacaron el tono protector de Youna, otros centraron su atención en la reacción de Samahara y en la particular forma en que ambos gestionan sus conversaciones frente al público. El episodio volvió a colocar a la influencer y al barbero en el foco mediático durante la fecha asociada al amor y la pareja, aunque el mensaje principal giró en torno a la maternidad y la fortaleza personal.

Temas Relacionados

Samahara LobatónYounaperu–entretenimiento

Más Noticias

“Sí, por supuesto”: secretario de APP señala que César Acuña busca sacar a José Jerí de la presidencia, pero luego retrocede

El secretario ejecutivo Luis Valdez confirmó que el líder de APP impulsa la salida de José Jerí de la jefatura de Estado, aunque subrayó que cualquier decisión debe ajustarse a los procedimientos parlamentarios

“Sí, por supuesto”: secretario de

Joven que fue practicante de Jose Jerí afirma que el presidente le pagaba en efectivo: visitó 24 veces el despacho y no registra estudios

La joven, hoy residente en España, sostuvo que la remuneración era mensual y provenía del salario personal del entonces congresista

Joven que fue practicante de

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Pese a que el Tribunal de Contrataciones del Estado advirtió del impedimento, tres empresas vinculadas a los hermanos de una apepista ganaron contratos en el hospital Sabogal

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento

Rafael López Aliaga reitera apoyo a congresista Milagros Jáuregui: “Ya ha salido a pedir perdón, ¿qué más quieren?"

El líder de Renovación Popular reiteró su defensa a la congresista tras la difusión de imágenes de menores embarazadas por violaciones en su refugio que opera en Cieneguilla, un caso que derivó en una intervención fiscal

Rafael López Aliaga reitera apoyo

Keiko Fujimori reafirma su apoyo a José Jerí y tilda a Rafael López Aliaga de “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

La lideresa de Fuerza Popular defendió el respaldo de su partido al presidente interino en medio de un cruce con el exalcalde de Lima, quien la acusó de “avalar la corruptela”

Keiko Fujimori reafirma su apoyo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Keiko Fujimori reafirma su apoyo a José Jerí y tilda a Rafael López Aliaga de “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

Congreso gastará más de un millón de soles en renovar su flota con 10 vehículos de lujo: 5 sedán y 5 pick-up doble cabina

La defensa del premier a José Jerí: menciona que habría usado capucha porque “tenía frío” y que “también se quedaron varones a dormir en Palacio”

Ernesto Álvarez defiende requisa a expresidentes, pero exige conservar su dignidad: “No son reos peligrosos”

ENTRETENIMIENTO

Muñeco gigante de Jorge Luna

Muñeco gigante de Jorge Luna causa furor en los Carnavales de Cajabamba por su increíble parecido

Lis Padilla se conmueve hasta las lágrimas tras serenata con mariachis de Tania Pinedo: “nuestro primer San Valentín juntas”

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”

Laura Spoya agradece apoyo de familia y amigos tras accidente pero olvida a Brian Rullán: “han estado desde el primer día”

Las Cazadoras K-Pop regresan a Lima con su show internacional: fecha, lugar, entradas y más del evento

DEPORTES

Alianza Lima derrota a Géminis

Alianza Lima derrota a Géminis 3 sets a 1 en la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos tras final de la fecha 7 - Fase 2

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Barbara Frangella comparte la ambición de Regatas para el Sudamericano de Clubes: “¿Por qué no pensar en semifinales?”