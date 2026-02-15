Perú

Youna le declara su amor a Samahara Lobatón y ella responde: “Te amo”

El barbero sorprendió en TikTok al declararle su amor a la influencer y pedirle retomar la relación, generando debate entre sus seguidores.

Youna confesó sus sentimientos más profundos por Samahara, pero los problemas técnicos casi arruinan el momento. A pesar de los cortes, Samahara cerró la transmisión con un inesperado 'Te amo'.

La historia entre Samahara Lobatón y Youna vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras una inesperada declaración de amor en una transmisión en vivo por TikTok.

El barbero, quien atraviesa un delicado proceso de salud, sorprendió al confesar sus sentimientos a la influencer y pedirle una oportunidad para retomar la relación, generando debate sobre si se trata de un verdadero intento de reconciliación o solo de un reto viral.

Youna a Samahara: “Ya no te veo como una amiga”

El episodio tuvo lugar durante una de las frecuentes transmisiones que Samahara y Youna realizan juntos, inicialmente para promover la rifa solidaria que busca cubrir gastos médicos del barbero.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el tiktoker decidió abrir su corazón frente a cientos de espectadores conectados.

“Bueno, Samahara, la verdad es que todo ese tiempo que hemos estado conversando y todo el tiempo que estamos haciendo de batallas y desde que entré al hospital mis sentimientos hacia han cambiado demasiado y creo que me estoy confundiendo”, confesó, visiblemente nervioso y emocionado.

El momento más intenso llegó cuando Youna admitió: “Porque ya no te veo como una amiga, ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí. Por esa razón, quiero decirte que lastimosamente tenemos que dejar de hablar… porque tú te cierras en la posición de que no retomarías algo conmigo y seguir haciendo batallas contigo y seguir en este plan, lo único que me hace es daño. Me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar”.

La reacción de Samahara Lobatón no pasó desapercibida. La influencer sonrió con calidez, aunque algunos usuarios destacaron el nerviosismo del momento y la ambigüedad de sus respuestas.

Y de inmediato la influencer se despidió: “No bebito me tengo que ir, tengo que estar 10:30 am en Los Olivos. Te amo”, sorprendiendo a todos.

Youna se le declara a
Youna se le declara a Samahara y le pide que retomen su relación. TikTok.

¿Hubo beso en Estados Unidos?

Cuando Youna hizo referencia a un supuesto beso en Estados Unidos, Samahara aclaró entre risas y cierto desconcierto: “Él me agarró a la fuerza delante de toda la fiesta de mi hija”, dejando claro que la relación, pese a la cercanía, aún tiene matices y límites.

A pesar de la tensión y la emoción, hubo espacio para la complicidad y el humor, ingredientes que han marcado este reencuentro mediático entre ambos.

La influencer señaló que su prioridad es la salud de su hijo, pero confirmó que planea el viaje para que su hija pueda ver a su padre. * TikTok / @youna.

Samahara podría vivjar a Estados Unidos

En medio de la controversia mediática, Samahara confirmó que aceptó la invitación de Youna para viajar a Estados Unidos, siempre y cuando la salud de su hijo menor, actualmente en UCI, lo permita.

“Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. Llevo a mi hija para que vea a su papá”, explicó, matizando que la prioridad sigue siendo la familia y el bienestar de sus hijos.

Youna, por su parte, no ocultó su emoción ante la posibilidad de reencontrarse, no solo con su hija sino también con Samahara, en un contexto mucho más amigable y sereno que en el pasado.

Una relación marcada por altibajos y polémicas

La relación entre Samahara Lobatón y Youna ha estado marcada por episodios de tensión, denuncias y distanciamiento. Sin embargo, la situación actual—cruzada por la enfermedad de Youna y la colaboración familiar—ha propiciado un acercamiento que muchos seguidores interpretan como una oportunidad de reconciliación y superación.

Las transmisiones en vivo, donde ambos interactúan de manera espontánea y cercana, han servido no solo para recaudar fondos, sino para evidenciar una nueva dinámica de respeto y apoyo mutuo.

Entre los espectadores y usuarios de TikTok, la duda se instaló de inmediato. Algunos señalaron que la declaración de Youna podría responder a un reto propuesto por los seguidores en la transmisión, pero otros sostienen que el barbero habló desde el corazón, impulsado por la situación que atraviesa y la cercanía recuperada con Samahara.

Youna, sin embargo, cerró el live con un mensaje abierto: “Me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar”, dejando la puerta entreabierta a la reconciliación, aunque reconoció que la decisión no depende solo de él.

Samahara pone en aprietos a
Samahara pone en aprietos a Youna en TikTok y él admite que la quiere “muchísimo”. TikTok.

