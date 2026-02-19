Perú

Martha Moyano furiosa ante elección de José María Balcázar y advierte posible indulto a Pedro Castillo

La bancada fujimorista votó en bloque y rechazó la elección del nuevo presidente, alertando sobre un posible indulto a Pedro Castillo

La congresista Martha Moyano cuestionó duramente la llegada de José María Balcázar a Palacio y aseguró que el país podría enfrentar un nuevo escenario favorable al castillismo. ATV/ Ocurre ahora.

La congresista Martha Moyano lanzó duras críticas tras la elección de José María Balcázar, de Perú Libre, como presidente de la República, y calificó lo ocurrido como “un acto de irresponsabilidad” motivado —según dijo— por el ego y el cálculo político.

En declaraciones públicas, la legisladora fujimorista responsabilizó directamente a sus adversarios de haber propiciado un escenario que, a su juicio, abre la puerta al eventual retorno del ‘castillismo’ al poder y a un posible indulto para Pedro Castillo.

Un acto de irresponsabilidad, solo por su ego, solo por querernos llevar a esta situación”, expresó con evidente molestia. En su intervención, sostuvo que el país vuelve a colocarse en una coyuntura delicada por decisiones políticas que, en su lectura, no fueron debidamente evaluadas.

“Un acto de irresponsabilidad”

Señores, ustedes son testigos ahora que en Palacio nuevamente llega Perú Libre con el señor Balcázar y él prometió indultar a Castillo”, afirmó, en alusión a la posibilidad de que el exmandatario pueda ser beneficiado con una medida de gracia.

Para Moyano, el escenario actual obliga a una reflexión más profunda sobre las consecuencias de las decisiones parlamentarias y los pactos políticos. “Tienen que aprender a tener evaluación de lo que va a suceder en este país ahora”, advirtió, señalando que lo ocurrido no es un hecho aislado sino el resultado de una cadena de acciones que —según remarcó— terminaron favoreciendo el retorno de figuras vinculadas al gobierno anterior.

La parlamentaria defendió el papel desempeñado por el Congreso en la salida de Pedro Castillo del poder y reivindicó la actuación de su bancada. “Todo el trabajo que se hizo nosotros, este Congreso de la República, lo que hizo fue que el señor Castillo termine donde está”, sostuvo, enfatizando que fue el Legislativo el que, en su opinión, permitió restablecer el orden constitucional tras la crisis política.

Martha Moyano contra Rafael López Aliaga

Sin embargo, también arremetió contra quienes, desde su perspectiva, habrían actuado con ligereza o con fines electorales. En esa línea, dirigió críticas al líder político Rafael López Aliaga, a quien responsabilizó de haber generado el escenario actual. “Gracias a esa irresponsabilidad de ese partido y del señor Aliaga, que sigue sacando irresponsablemente, acusándonos a nosotros, ¿de qué? De su propia irresponsabilidad, de su patinada, porque creía que con esto podía tener más votos”, manifestó. Para Moyano, el cálculo político terminó por volverse en contra del país.

La legisladora fue enfática al defender la coherencia de su agrupación. Recordó que su bancada votó en contra de la censura del entonces titular del Congreso, Alejandro Jerí, y que mantuvieron una posición firme. “Nosotros nos opusimos y ayer votamos en contra de la censura del señor Jerí, en contra. Lo votamos y nos mantuvimos firmes como hasta ahora”, precisó.

Asimismo, detalló que su grupo parlamentario anunció con anticipación su respaldo a María del Carmen Alva como candidata a la presidencia de la República. “Hoy día tuvimos una reunión y anunciamos que votaríamos por la señora María del Carmen Alva. Nuestro partido y nuestra bancada, ustedes son testigos. Cuando tomamos una decisión, lo hacemos en bloque y cumplimos firmemente lo que prometemos”, aseguró.

En medio de la tensión política, Moyano dejó abierta la posibilidad de nuevas consecuencias en los días siguientes. “Y por si acaso, le vamos diciendo lo que va a ocurrir mañana o pasado, será responsabilidad de quienes nos trajeron a esta situación”, advirtió, en un mensaje que pareció anticipar nuevos enfrentamientos o decisiones que podrían impactar el panorama político nacional.

Durante la cobertura periodística, también se escucharon otras voces que reforzaron la postura crítica del fujimorismo. Desde la bancada, se reiteró el rechazo a la elección de Balcázar. “En contra de la elección del nuevo presidente de la República, el señor José María Balcázar, de Perú Libre”, señaló uno de los congresistas, marcando distancia frente al nuevo mandatario.

Otro legislador, el congresista Alejandro Aguinaga, lamentó el resultado y responsabilizó a lo que denominó una actitud “inecuánime”. “Que hoy día lamentamos. Esa situación inecuánime de esta persona es lo que ha producido todo ello, de llevar nuevamente a los castillistas al Gobierno. Y esperemos, pues, qué va a pasar, porque anda diciendo que van a indultar al señor Castillo”, expresó.

