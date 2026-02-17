Magaly Medina arremete contra ‘Esto sí es amor’ y admite que prefiere a Andrea Llosa: “Empiezo con un miserable 0.5”

La periodista habló sin filtros sobre el bajo arrastre de audiencia y pidió decisiones para mejorar la programación. ATV / Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina inició su programación la noche del 16 de febrero, cuando la periodista no solo respondió a sus críticos, sino que también lanzó duros comentarios sobre el programa que se emite antes de su espacio, el reality sentimental 'Esto sí es amor’, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani.

Desde el inicio de Magaly TV, la Firme, la presentadora adoptó un tono directo y confrontacional, fiel a su estilo, dirigiéndose tanto a sus detractores como al público que sigue su trayectoria desde hace años. En un discurso extenso, Medina hizo referencia a los comentarios que, según ella, circulan constantemente sobre su permanencia en televisión y sobre el desempeño de su programa en materia de rating, un indicador que en la industria televisiva peruana sigue siendo determinante para evaluar el éxito o fracaso de un espacio.

“Buenas noches, esto es Magaly TV: la Firme. Aunque ya todos los haters, los enemigos, los envidiosos, aquellos que proclaman mi desaparición de la tele hace quinientos mil años, que estoy acá y sobrevivo como los dinosaurios, aquí estoy enterita todavía, ¿no? Todos anunciando: ‘Magaly ya desapareció’. No, lo que ha desaparecido es el programa que me antecede (risas). Eso es lo que está desaparecido, ¿ya?”, expresó, dejando clara su postura frente a las críticas.

Magaly Medina lanza dura crítica al programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Empiezo con un miserable 0.5”. ATV / Magaly TV La Firme

0.5

A continuación, la conductora centró su comentario en los números de audiencia que recibe al iniciar su horario, insinuando que el bajo rating del espacio previo afecta el arranque de su programa. En ese contexto, cuestionó a quienes, según dijo, analizan su desempeño sin considerar las condiciones en las que comienza cada emisión.

“Y cuando tú inicias de un miserable cero punto cinco, de un miserable uno, que te demoras en ir subiendo poco a poco, hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados. No es, pero tampoco, claro, ah, no destrozan el programa anterior, los sabiondos, los que se creen críticos de televisión. Esos que me andan mirando con lupa no miran a otros, solo miran a este programa. Pero vayan a ver, pues, qué es lo que me dejan”, afirmó.

Sus palabras evidenciaron un malestar que no intentó disimular. Por el contrario, insistió en que la situación la incomoda, especialmente porque considera que su espacio es uno de los pilares de la programación del canal. En ese sentido, comparó la situación actual con etapas anteriores y recordó que incluso cuando recibía cifras más altas en el arrastre, ya manifestaba su inconformidad por no alcanzar los niveles que consideraba ideales.

¿Extraña a Andrea Llosa?

En esa parte de su intervención, la periodista también hizo alusión indirecta a la etapa en que el horario previo estaba ocupado por otro formato, mencionando que antes recibía mejores cifras y que aun así se mostraba exigente. Muchos interpretaron que se refería a la etapa en que el programa previo estaba conducido por Andrea Llosa, quien posteriormente dejó ese horario para asumir otros proyectos televisivos.

“Ya sobreviví a la otra (risas), ¿no?, a la otra, pero por lo menos a la otra hacía más. Y yo me quejaba porque me dejaba cuatro y yo me quejaba. Me quejaba porque, claro, yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más. A mí me gusta ganar, a mí no me gusta quedarme en la mediocridad”, señaló, dejando entrever que incluso un promedio de cuatro puntos de rating le parecía insuficiente, aunque superior al actual.

Medina continuó su discurso subrayando que su molestia no solo se debe a las cifras, sino también a lo que percibe como una falta de apoyo dentro de la estructura del canal. En su opinión, deberían tomarse decisiones estratégicas para fortalecer la programación previa y así beneficiar al conjunto de la franja horaria.

“Pero si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Yo hago esto público ahora, porque sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por la falta de, digamos, decisiones que deberían de tomarse en bien de este programa, que es el programa que, digamos, e-el, el, el, el buque, ¿no? El buque que, que remonta todo, todo este canal. Así que, ahí está mi queja pública, mi memorándum público. He dicho las cosas claras, así de frente, frontales, ya”, manifestó, en un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa a la gestión de la programación.

Tras ese momento, la conductora intentó distender el ambiente con bromas y comentarios en tono humorístico, aunque manteniendo su estilo irreverente y provocador.

“Muy bien, vámonos ahora. Mi público merece explicaciones, que es... Ay, estoy dando la vuelta al mundo (risas). Así quisiera dar la vuelta al mundo, me encanta (ríe). Nueve, nueve, cuatro, cuatro... Ah, hasta la luna. Ahora prácticamente estamos en la luna de Paita (risa y risas). Pero de peores lugares hemos regresado. Claro, de la cárcel, por ejemplo, cuando dijeron que ya la depresión había hecho presa de mí, que nunca más volvería a una televisora, que jamás volvería a hacer programa. Y acá estoy (besitos) inmortal. Munra, la inmortal (risa y aplausos). Gracias, gracias. No me ayudes, no me ayudes (risas)”, dijo, arrancando risas en el set.

