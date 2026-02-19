Lluvias intensas provocan activación de quebradas, desbordes de ríos y huaicos en Lima y otras regiones de Perú

Las intensas lluvias y huaicos en Lima e Ica provocan daños en cultivos, viviendas e infraestructuras viales clave.

Una serie de lluvias intensas vienen causando la activación de quebradas, desbordes de ríos y huaicos en Lima y otras regiones del país, generando daños en zonas agrícolas, viviendas y vías de comunicación. Los efectos de estas precipitaciones afectan a miles de personas y mantienen en alerta a las autoridades.

La región de Ica figura entre las zonas más afectadas. Durante las últimas horas, el caudal del río alcanzó un nivel considerable de doscientos metros cúbicos por segundo, lo que provocó zozobra en la población local.

En Buenos Días Perú, Hernández informó que, en el distrito de Ocucaje, los deslizamientos y huaicos arrasaron noventa hectáreas de cultivos, mientras que en Yauca, en el caserío de Tingue, aún no existe un balance de los daños debido a la distancia y la falta de información oficial.

Las lluvias intensas en Perú provocan inundaciones y el aislamiento de comunidades en diversas regiones del país. (Andina)

La situación afecta también la infraestructura vial de la región. Tres tramos de la carretera Panamericana Sur se encuentran interrumpidos, específicamente en el kilómetro 337 (sector Ocucaje) y en los kilómetros 366 y 368, estos últimos en la provincia de Palpa.

El tráfico permanece restringido y un bus fue arrastrado por las aguas durante la noche, lo que obligó al rescate de los pasajeros. No se reportaron heridos, aunque los ocupantes sufrieron un fuerte susto.

Alerta por el fenómeno

El experto Jonathan Cárdenas, consultado en el mismo espacio televisivo, explicó que este ciclo de lluvias, común durante los meses de enero, febrero y marzo, presenta este año ingredientes adicionales asociados al calentamiento del mar.

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) elevó el 13 de febrero el sistema de alerta a “alerta del Niño costero”, lo que indica una probabilidad muy alta de que la situación persista y se agrave durante las próximas semanas y meses.

Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.

Cárdenas señaló que el fenómeno de El Niño Costero se traduce en condiciones más cálidas y lluviosas, afectando principalmente la zona costera. “Lo que estamos teniendo es un calentamiento del mar que va a seguir o va a continuar en las próximas semanas y meses. Esto nos va a dar, pues una condición más cálida y seguramente también más lluviosa, sobre todo en la zona de costa”, indicó el especialista.

Mayor riesgo

Entre las zonas más propensas a sufrir el impacto de las lluvias y la activación de quebradas, el experto identificó al norte del país, específicamente Tumbes, Piura y Lambayeque. Estas regiones suelen registrar los mayores daños, como ya ocurrió durante los fenómenos de 1997-98, 2017 y 2023.

Cárdenas recordó que en el presente año hidrológico, las lluvias comenzaron con un déficit de precipitaciones, pero desde mediados de enero se observó una tendencia al alza impulsada por el calentamiento del mar.

El especialista precisó que la alerta de El Niño Costero significa que “la probabilidad de que esto siga evolucionando es muy alta”. El ENFEN extendió la advertencia sobre el calentamiento del mar, que podría persistir hasta noviembre, lo que incrementa el riesgo para la costa peruana.

El ENFEN elevó la alerta por el Niño costero, aumentando la probabilidad de lluvias intensas y calor en la costa peruana.

Falta de prevención

Cárdenas también subrayó la falta de prevención y planificación en la respuesta de las autoridades. Agregó que los monitoreos y alertas no llegan a las autoridades locales con la rapidez necesaria para implementar medidas distintas a las reactivas.

Además del impacto social, el fenómeno afecta a sectores productivos clave. Cárdenas, quien trabaja en la empresa privada Ambiental Andina, explicó que “el hecho de que tengamos un calentamiento durante la temporada de otoño-invierno va a afectar la producción agrícola; en la pesca, lo mismo, el hecho que tengamos agua caliente seguramente va a limitar la temporada de pesca, porque nosotros pescamos mayoritariamente anchoveta, que es la mayor producción que tenemos para harina de pescado, y depende de que el mar tenga las condiciones frías que normalmente tiene el mar peruano”.

El especialista también mencionó que los caudales elevados de los ríos pueden comprometer la infraestructura de las centrales hidroeléctricas. “Tenemos una afectación. El hecho que tengamos incrementos importantes de los caudales de los ríos, también de alguna manera puede afectar la producción de energía, porque se puede ver comprometida la infraestructura de estas centrales hidroeléctricas”, detalló en el programa.