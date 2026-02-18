El Niño Costero podría intensificarse y causar mayores estragos en el Perú, advierte el Senamhi

El fenómeno de El Niño Costero incrementa la temperatura del mar hasta tres grados, afectando desde Tumbes hasta Arequipa según el Senamhi. Canal N

Una posible intensificación del fenómeno de El Niño Costero amenaza con agravar los daños en varias regiones de Perú, según advirtió la directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos.

Durante una conversación con Canal N, la funcionaria explicó que el fenómeno climático se mantiene activo en la vertiente occidental del país, con lluvias intensas desde Tumbes hasta Ica y Arequipa.

Ávalos subrayó que la situación responde a un incremento de la temperatura del mar, que se ubica entre dos y tres grados por encima de lo habitual. “Esto significa que toda la costa norte, la costa central, inclusive el mar adyacente, va a estar con dos o tres grados por encima de lo normal. Y cuando esto ocurre, las lluvias se intensifican”, afirmó la directora del Senamhi.

Proyecciones del fenómeno

La ingeniera detalló que, por ahora, los indicadores muestran un fenómeno de El Niño de intensidad débil. No obstante, advirtió que a partir de julio existe una probabilidad mayor de que el evento alcance un nivel moderado.

“Hasta el momento, los indicadores que nos permiten precisar justamente la intensidad de El Niño nos indican que es, hasta ahora, débil. Sin embargo, a partir de julio puede alcanzar una actividad moderada”, precisó. La funcionaria aclaró que en junio ya no se esperan precipitaciones relevantes, aunque el impacto se sentirá en las temperaturas del aire en las principales ciudades costeras.

La especialista del Senamhi remarcó que el periodo de mayor riesgo de lluvias corresponde a los meses de febrero y marzo, considerados críticos incluso en años sin presencia de El Niño. “Normalmente, las lluvias se presentan como máximo valor entre febrero y marzo. A esa condición, que es normal, sumémosle la condición Niño, que permite exacerbar estas precipitaciones”, explicó.

Senamhi advierte que la intensidad de El Niño Costero podría pasar de débil a moderada a partir de julio en la costa peruana.

Zonas en alerta

Ávalos advirtió que los departamentos del norte como Tumbes, Piura y Lambayeque enfrentan lluvias intensas, mientras que hacia el sur, en Lima (la parte sierra), Ica y Arequipa, las precipitaciones serán de menor intensidad aunque no exentas de riesgos.

“El pronóstico para Tumbes es lluvias intensas en estos próximos dos días, hacia la parte de Piura y Lambayeque. Hacia la parte sur, hacia la parte de Lima, inclusive hasta Ica, van a haber precipitaciones de menor intensidad respecto al norte del país”, señaló la directora de Meteorología.

El nivel de saturación del suelo en las regiones afectadas aumenta la probabilidad de activación de quebradas y deslizamientos, situación que ya se ha presentado en Ica, una zona caracterizada por condiciones desérticas. “No es normal que llueva en estas temporadas con esa gran intensidad. Y cuando ocurre eso en una zona que se caracteriza por ser seca, las quebradas también pueden activarse”, indicó Ávalos.

El Senamhi advierte sobre la persistencia de lluvias torrenciales en Piura hasta marzo, con riesgos de nuevos desbordes.

En Lima Metropolitana, los caudales de los ríos Chillón, Rímac y Lurín han incrementado notablemente. El pronóstico del Senamhi prevé que las precipitaciones continuarán, afectando principalmente las zonas media y baja, donde existe mayor riesgo de desbordes. “Cuando ya llega al nivel naranja y rojo, ya es inminente el desborde”, advirtió ávalos.

Avisos y recomendaciones

La institución meteorológica emite avisos diferenciados por colores: amarillo, naranja y rojo. El color rojo implica la necesidad de acciones inmediatas, como alejarse de las riberas y zonas vulnerables. “Rojo implica que las acciones tienen que ser inmediatas, y esto es alejarse de las riberas, alejarse de las zonas que son más vulnerables o sensibles al incremento de las precipitaciones”, indicó la especialista.

Asimismo, la entidad recomienda que las autoridades y la población organizada mantengan precauciones en las zonas donde se han reportado activaciones previas de huaicos. “La naturaleza retoma sus cauces naturales y si no se ha activado en un Niño anterior, eso no significa que nunca se va a activar”, puntualizó ávalos, en referencia al cambio climático y su influencia sobre el comportamiento de los fenómenos meteorológicos.

Rímac y Chillón: esto dice Senamhi sobre el aumento de caudal y posibles desbordes. (Foto referencial: Agencia Andina)

Impacto en el clima

El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta junio o julio, meses tradicionalmente secos. Según la directora del Senamhi, esto tendrá impacto en las temperaturas, generando un otoño y un invierno más cálidos de lo habitual.

“Un fenómeno del Niño que se extiende hasta junio, julio, que son meses que no llueve, incide definitivamente en las temperaturas. Es decir, vamos a tener un otoño cálido, un invierno cálido”, detalló.

Ávalos advirtió que este calentamiento podría afectar actividades económicas como la agricultura, la salud y la producción textil. “La agricultura, zonas agroexportadoras, la vertiente occidental, hay que estar bastante atentos”, agregó.

Lluvias extremas

En la región andina, el aviso del Senamhi da cuenta de precipitaciones importantes en Cajamarca y en la sierra media-alta, desde Lima hasta el sur de Ayacucho. El 21 de febrero fue identificado como el día más crítico para la parte sur. Para el fin de semana, se prevén lluvias de mayor intensidad en la parte media alta de Arequipa, lo que representa riesgos para la zona baja de la ciudad.

Foto: Juan José Santy

Sobre el volumen de las lluvias, la directora del Senamhi precisó que se han registrado más de cien milímetros en pocas horas en Piura, cantidad que equivale a aproximadamente un metro de agua sobre el terreno. En zonas desérticas, lo usual es hasta veinte milímetros en un día.

La funcionaria subrayó la gravedad de estos valores: “Un metro de agua, aproximadamente. Es fuerte porque lo normal en esta zona, que es desértica también, es a lo más veinte milímetros en un día. Pero cien milímetros en tres horas”.

El Senamhi mantiene tres avisos vigentes: lluvias en la costa, con énfasis en el norte; precipitaciones en el sur, especialmente en Arequipa; y actividad relevante en la región andina, donde los departamentos mapeados en color verde y naranja requieren mayor precaución. Las autoridades continúan monitoreando la evolución de las precipitaciones y los niveles de los ríos en el país.