Lluvias continuarán en la costa peruana hasta el 23 de febrero y mantienen en alerta a regiones desde Tumbes hasta Tacna

Composición: Infobae Perú / Juan José Santy

Las precipitaciones vuelven a marcar la agenda en el litoral peruano. El panorama climático en la franja costera muestra un comportamiento inestable que obliga a autoridades y ciudadanos a revisar planes y rutinas. Desde el extremo norte hasta el sur del país, el pronóstico mantiene en alerta a varias regiones.

El escenario no responde a un evento aislado. Se trata de un periodo continuo de lluvias que impacta tanto a ciudades cercanas al mar como a distritos ubicados hacia el interior. Las variaciones en intensidad y frecuencia forman parte de un mismo sistema atmosférico que se desplaza a lo largo de la costa.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advirtió que esta condición se extenderá durante los próximos días. El aviso oficial fija una fecha concreta para el término estimado del episodio.

Lluvias persistirán hasta el 23 de febrero

Calles inundadas en Zarumilla, Tumbes, tras las fuertes lluvias de la madrugada. - Crédito: Danny García

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que las lluvias en la costa del país persistirán hasta el 23 de febrero, afectando localidades desde Tumbes hasta Tacna.

En los departamentos de Tumbes y Piura se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad, con acumulados que podrían superar los 85 milímetros por día. Este nivel de lluvia implica riesgo de aniegos en zonas urbanas y aumento de caudales en quebradas.

Para la costa central y sur, el pronóstico señala lluvias de ligera a moderada intensidad. Estas se presentarán de forma intermitente y dispersa, principalmente entre la tarde y la madrugada. El Senamhi no descarta descargas eléctricas en distritos alejados del litoral, sobre todo en sectores donde la nubosidad muestra mayor desarrollo vertical.

Los especialistas explicaron que estas lluvias están asociadas al incremento de humedad generado por el ingreso de vientos del norte y del oeste con alta humedad. Esta situación figura en el aviso meteorológico N.° 054 sobre lluvias en la costa. Según el reporte, el flujo de aire húmedo favorece la formación de nubes con capacidad de producir precipitaciones intensas en periodos cortos.

Entre los episodios de lluvia se presentarán intervalos con brillo solar. Esta combinación elevará la sensación de bochorno en diversas zonas costeras, debido a la acumulación de humedad en superficie.

El Senamhi mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer la evolución del tiempo y tomar precauciones frente a posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones.

Recomendaciones ante riesgo de huaicos y aluviones

El IGP mantiene vigilancia permanente en las quebradas Huaycoloro y Río Seco, puntos críticos de la cuenca del río Rímac con antecedentes de huaicos. (Composición: Infobae)

El Indeci ha compartido una serie de recomendaciones dirigidas tanto a autoridades como a la población. Estas medidas buscan reducir el riesgo y proteger vidas ante la posible ocurrencia de huaicos o aluviones.

Evacuar de inmediato si se activa una alerta y dirigirse hacia zonas seguras, evitando cauces de ríos o quebradas.

Llevar consigo una mochila de emergencia con elementos básicos y mantener mascarillas a la mano.

Si no hay tiempo para evacuar, practicar la evacuación vertical : subir a pisos superiores o techos.

No grabar ni tomar fotos del huaico durante su paso.

Estar atentos a las comunicaciones oficiales del Senamhi, Indeci o COEN, y no difundir información no validada.

Tras el evento, revisar las instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.

Limpiar la vivienda, desinfectar superficies y mantenerse alerta ante síntomas de enfermedades infecciosas.

El Indeci también recomienda organizarse con vecinos para participar en las labores de limpieza y rehabilitación posterior. Las medidas de prevención pueden marcar la diferencia en un contexto donde las lluvias extremas ya están activando deslizamientos en diversas zonas del país