CNDDHH rechaza elección de José María Balcázar y advierte: “La defensa de la niñez es una obligación constitucional”

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por antecedentes del nuevo presidente encargado vinculados al matrimonio infantil.

José Balcázar anuncia la evaluación del gabinete ministerial y establece como prioridades el diálogo con todas las fuerzas políticas y la lucha contra la inseguridad. Además, se refiere a la situación del expresidente Pedro Castillo.

La reciente elección de José María Balcázar Zelada como presidente encargado de la República no solo reconfiguró el tablero político en el Congreso, sino que abrió un frente de cuestionamientos desde la sociedad civil.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó públicamente su rechazo a la designación y advirtió que la decisión genera “legítima alarma”, en alusión a antecedentes y declaraciones pasadas del ahora jefe de Estado.

El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial de la organización en la red social X, pocas horas después de que el Pleno del Congreso definiera la elección en segunda vuelta. En su mensaje, la CNDDHH no dejó espacio para ambigüedades:

CNDDHH: “Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos”. X/ @cnddhh.

La designación de José María Balcázar como presidente encargado genera legítima alarma”, señalaron al inicio del comunicado. La frase marcó el tono de una posición institucional que pone en el centro del debate la garantía de derechos fundamentales, en particular los relacionados con la niñez y la adolescencia.

La principal preocupación de la organización se sustenta en declaraciones emitidas por Balcázar en 2023, cuando se discutía una iniciativa legislativa destinada a anular el matrimonio infantil en el país.

En aquella ocasión, el hoy presidente expresó su rechazo a la propuesta y sostuvo que debía respetarse la “voluntad” de las menores de edad de sostener relaciones sexuales tempranas. Incluso afirmó que estas podrían “ayudar al futuro psicológico de la mujer”, un argumento que generó amplio rechazo en distintos sectores académicos, jurídicos y de defensa de derechos humanos.

CNDDHH: “Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos”. X/ @cnddhh.

Para la CNDDHH, esas afirmaciones no son un episodio menor ni aislado. Consideran que revelan una postura que contradice los estándares internacionales de protección de la infancia y la normativa constitucional vigente.

Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos. La defensa de la niñez es una obligación constitucional”, precisaron en su publicación. Con esta declaración, la organización subraya que el liderazgo del Ejecutivo implica una responsabilidad directa en la promoción y defensa de derechos fundamentales.

Hasta el momento, el presidente encargado no ha emitido una rectificación expresa ni ha manifestado un cambio de postura firme respecto a aquellas declaraciones. Ese silencio es uno de los puntos que incrementa la inquietud de la CNDDHH, que insiste en la necesidad de compromisos claros con la agenda de protección de la infancia. La organización recuerda que el Perú es signatario de tratados internacionales que obligan a prevenir prácticas que vulneren los derechos de niñas y adolescentes.

CNDDHH: “Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos”. X/ @cnddhh.

José María Balcázar fue elegido frente a María del Carmen Alva

La elección de José María Balcázar se produjo en un contexto político complejo, tras una sesión extraordinaria del Pleno en la que participaron 113 congresistas en la segunda vuelta —en la primera fueron 117—. Con 60 votos a favor, el legislador de Perú Libre superó a María del Carmen Alva, de Acción Popular, quien obtuvo 46 votos. La diferencia de 14 votos definió una jornada marcada por negociaciones y alineamientos estratégicos entre bancadas.

En la primera vuelta quedaron fuera de competencia Segundo Acuña Peralta, de Honor y Democracia, y Edgard Reymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular, lo que concentró la decisión final entre las dos candidaturas con mayor respaldo parlamentario. La votación mayoritaria a favor de Balcázar fue presentada por sus aliados como una muestra de consenso suficiente para asumir la conducción del Estado en esta etapa transitoria.

CNDDHH: “Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos”. X/ @cnddhh.

