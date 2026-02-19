Perú

Avanza País critica a Rafael López Aliaga por la elección de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú

El comunicado advierte que la elección del nuevo mandatario reabre el debate sobre el rumbo económico, institucional y democrático del país en un contexto de creciente polarización

Avanza País subraya la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes y la plena independencia de los poderes del Estado - Créditos: Congreso de la República/Andina.

La reciente elección de José María Balcázar como presidente del Perú ha generado cuestionamientos en diversas bancadas del Congreso de la República, intensificando el debate sobre la estabilidad política e institucional del país. Entre las reacciones más críticas, la bancada de Avanza País emitió un comunicado en el que responsabiliza directamente al candidato presidencial Rafael López Aliaga por el clima de incertidumbre que atraviesa la nación.

En el documento, la organización política sostiene que el exalcalde de Lima “ha adoptado una posición política que, lejos de contribuir a la estabilidad institucional, ha incidido en la generación de un escenario de mayor incertidumbre en un momento particularmente crítico para el país”. Según el pronunciamiento, la actuación del dirigente en el proceso electoral habría facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo.

La bancada advierte que “su actuación en el marco del presente proceso ha tenido consecuencias políticas que han terminado facilitando el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo, tras la elección de José Balcázar. Este hecho reabre un debate legítimo sobre el rumbo que podría asumir el país en materia económica, institucional y democrática”.

La bancada de Avanza País responsabiliza a Rafael López Aliaga por contribuir a la incertidumbre política y facilitar el retorno de la izquierda al Poder Ejecutivo - Créditos: Avanza País.

Para Avanza País, la designación de Balcázar revive inquietudes sobre la orientación de las políticas públicas y el respeto a los principios democráticos en una coyuntura marcada por la polarización y la desconfianza ciudadana.

El comunicado enfatiza la necesidad de fortalecer las garantías democráticas y de preservar la independencia de los poderes del Estado: “En este contexto, la preocupación ciudadana se centra en la necesidad de garantizar procesos electorales transparentes, el respeto irrestricto al Estado de derecho y la plena independencia de los poderes del Estado”.

Además, señala que, ante la posibilidad de decisiones futuras que puedan beneficiar a figuras controvertidas del escenario político, la vigilancia sobre el cumplimiento del orden constitucional debe ser absoluta.

La designación de José María Balcázar como presidente ha provocado fuertes cuestionamientos en el Congreso y reavivado el debate sobre la estabilidad institucional del Perú. (Flickr / Congreso de la República)

En ese sentido, la bancada advierte sobre eventuales medidas como “posibles indultos o beneficios legales a figuras controvertidas como Pedro Castillo o Vladimir Cerrón”, y recalca que “asuntos que deben ser observados con estricto apego al orden constitucional”.

El pronunciamiento de Avanza País concluye señalando que, “en un escenario de creciente polarización, el Perú requiere firmeza institucional, equilibrio democrático y responsabilidad política. La defensa del orden constitucional y de la estabilidad económica debe situarse por encima de cualquier cálculo partidario”.

Keiko Fujimori cuestiona elección de José María Balcázar

La elección de José María Balcázar como presidente interino del Perú, tras la censura de José Jerí, provocó una dura reacción de Keiko Fujimori, quien advirtió que “la democracia está en peligro” y responsabilizó a sectores del Congreso, especialmente a Rafael López Aliaga, por el retorno de la izquierda al poder.

La lideresa de Fuerza Popular anunció que su partido asumirá una postura de confrontación política para defender la Constitución y la libertad ante lo que considera un retroceso institucional.

“Pero no podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación”, mencionó mediante la red social X.

