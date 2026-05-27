Qué se celebra el 27 de mayo en el Perú: una fecha que entrelaza memoria histórica, derechos y diversidad cultural

La fecha registra nacimientos de figuras del feminismo y la literatura, la aprobación del Día de las Lenguas Originarias, una polémica libertad condicional y la muerte de una voz representativa de la poesía social (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 27 de mayo reúne en el Perú hechos vinculados a la cultura, el feminismo, la literatura y los derechos sociales. En 1842 nació Juana Alarco de Dammert, impulsora de la asistencia infantil; y en 1878 María Jesús Alvarado Rivera, referente del feminismo peruano.

Ese mismo día, en 1900, nació Magda Portal, poeta vanguardista y activista política. En 2008 murió Alejandro Romualdo, autor de una de las obras más representativas de la poesía social peruana.

Además, en 2010 Lori Berenson obtuvo la libertad condicional tras cumplir condena por terrorismo. La fecha también conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú.

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27 de mayo de 1842 - nace Juana Alarco de Dammert, pionera de la asistencia social infantil en el Perú

Recordada como “La abuelita de los niños”, Juana Alarco de Dammert impulsó desde Lima obras sociales pioneras para madres trabajadoras, huérfanos y niños en situación de pobreza. (I.E. Juana Alarco de Miraflores)

Juana Alarco de Dammert nació el 27 de mayo de 1842 en Lima y se convirtió en una de las principales benefactoras de la niñez peruana. Conocida como “La abuelita de los niños”, impulsó obras sociales destinadas a madres trabajadoras, huérfanos y menores en situación vulnerable.

Fundó la Sociedad Auxiliadora de la Infancia y promovió la creación de escuelas maternales, cunas infantiles y programas de alimentación escolar, considerados pioneros de la asistencia social en el país.

También participó en labores humanitarias durante la guerra civil de 1895. Su legado quedó ligado a la protección de la infancia y la solidaridad social.

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27 de mayo de 1878 - nace María Jesús Alvarado Rivera, pionera del feminismo y los derechos civiles en el Perú

La educadora María Jesús Alvarado Rivera impulsó la igualdad política y social de las mujeres, además de fundar una de las primeras organizaciones feministas del Perú en 1914. (BNP)

María Jesús Alvarado Rivera nació el 27 de mayo de 1878 en Chincha y se convirtió en una de las figuras más influyentes del feminismo peruano. Educadora, periodista y escritora autodidacta, promovió desde inicios del siglo XX la igualdad de derechos civiles y políticos para las mujeres.

En 1914 cofundó Evolución Femenina, considerada la primera organización feminista del Perú. También defendió causas vinculadas a trabajadores, indígenas y menores.

Sus ideas le costaron prisión y exilio durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Con el tiempo, su legado fue reconocido como fundamental en la lucha por los derechos de la mujer peruana.

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27 de mayo de 1900 - nace Magda Portal, pionera del feminismo y la poesía vanguardista peruana

Considerada la primera poeta vanguardista de América Latina, Magda Portal combinó literatura, activismo y militancia política junto al APRA durante dos décadas. (Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson)

Magda Portal nació el 27 de mayo de 1900 en Barranco y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la literatura y el activismo político peruano del siglo XX.

Integró la corriente vanguardista y fue considerada la primera poeta mujer de ese movimiento en América Latina. Militó durante dos décadas en el APRA junto a Víctor Raúl Haya de la Torre, aunque luego rompió con el partido por diferencias ideológicas.

También destacó por su defensa de los derechos civiles de las mujeres y por impulsar el feminismo militante en el Perú. Publicó poemarios, ensayos y la novela política La trampa.

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27 de mayo de 2008 - muere Alejandro Romualdo, poeta peruano de la Generación del 50 y voz social

Autor de Canto coral a Túpac Amaru, Alejandro Romualdo destacó por una poesía ligada a la identidad latinoamericana, la injusticia social y el compromiso político. (Baldomero Pestana)

Alejandro Romualdo falleció el 27 de mayo de 2008 en Lima y dejó una de las obras poéticas más influyentes de la literatura peruana contemporánea. Nacido en Trujillo en 1926, integró la Generación del 50 y destacó por una poesía de contenido social y político.

Ganó el Premio Nacional de Poesía en 1949 con La torre de los alucinados y alcanzó amplia difusión con Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad.

Además de poeta, fue periodista, profesor y dibujante. Su trabajo literario abordó temas vinculados a la injusticia social, la identidad latinoamericana y el compromiso político.

27 de mayo de 2010 - Lori Berenson salió en libertad condicional tras 15 años presa por terrorismo

La liberación de Lori Berenson generó un amplio debate político y social en el Perú tras la decisión judicial que le permitió abandonar el penal de Chorrillos. (AP)

La ciudadana estadounidense Lori Berenson salió en libertad condicional el 27 de mayo de 2010 luego de permanecer 15 años recluida por terrorismo en el Perú. Había sido condenada por colaborar con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y obtuvo el beneficio tras cumplir parte de su sentencia en el penal de Chorrillos.

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Su liberación generó un intenso debate político y social en el país, con reacciones a favor y en contra de la decisión judicial.

Berenson abandonó el establecimiento penitenciario junto a su familia y quedó obligada a cumplir reglas de conducta mientras permaneciera en territorio peruano.

27 de mayo - Día de las Lenguas Originarias

El Día de las Lenguas Originarias visibiliza la diversidad cultural del Perú y la necesidad de preservar idiomas ancestrales hablados por 55 pueblos indígenas. (Andina)

El Perú conmemora cada 27 de mayo el Día de las Lenguas Originarias, fecha creada en 1975 mediante el Decreto Ley N.º 21156, norma que también reconoció al quechua como lengua oficial de la República.

La celebración busca promover la preservación, difusión y valoración de las 48 lenguas indígenas que se hablan en el país, pertenecientes a 55 pueblos originarios.

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De ellas, 21 están en peligro de desaparición por la pérdida de transmisión generacional y el predominio del español. En los últimos años, el Estado impulsó alfabetos oficiales y políticas lingüísticas para fortalecer el uso y enseñanza de estas lenguas ancestrales.