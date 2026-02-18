María del Carmen Alva cuenta con los votos necesarios para alcanzar la presidencia, asegura Víctor García Belaunde

Víctor García Belaúnde defiende la candidatura de Maricarmen Alva, destacando su perfil como una persona sin acusaciones de corrupción, un factor crucial en la actual coyuntura política peruana.

El Congreso de la República elegirá este 18 de febrero a su próximo presidente, quien además asumirá el liderazgo del Ejecutivo para dirigir la presidencia del Perú debido a la censura contra José Jerí quien ahora será investigado por la Fiscalía por presunta corrupción en el caso denominado ‘Chifagate’.

Entre los candidatos que se disputan el poder destaca María del Carmen Alva Prieto, expresidenta del Parlamento (2021-2022) y congresista del partido político Acción Popular. Según el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, Alva Prieto cuenta con los votos suficientes para alcanzar el cargo y ocuparlo hasta la entrega de la banda presidencial en julio próximo, con la elección del presidente de la República por votación popular.

En diálogo con Canal N, García Belaúnde aseguró la bancada de Acción Popular, del cual es militante, cuentan con un número importante de representantes en el Parlamento que podrán inclinar la balanza a favor de Alva. A ello podría sumarse, el partido de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, quienes cuentan con mayoría parlamentaria. “Ahí están los votos”, manifestó.

Sobre el mecanismo de elección, precisó que no se requiere mayoría calificada (66 votos), sino mayoría simple: “se gana por un voto más”. Además, recordó que la votación para elegir a la Mesa Directiva del Congreso es secreta y se realiza con cédula, no mediante el sistema electrónico del Pleno.

Alva cumple con el perfil para la presidencia, asegura García Belaunde

Consultado por las resistencias internas y el carácter de Alva Prieto —marcado por tensiones con la prensa entre 2021 y 2022—, el exparlamentario afirmó que el ejercicio del poder implica errores y aprendizajes. Sostuvo que lo fundamental en el actual contexto es contar con una figura “impoluta”, sin acusaciones ni sospechas de corrupción o tráfico de influencias.

En esa línea, defendió que Alva representa, a su juicio, una opción sin “rabo de paja” y contrastó su perfil con el de José Jerí quien —según señaló— terminó envuelto en escándalos que “denigraron el cargo” por no querer aclarar las acusaciones en su contra.

¿Quién es María del Carmen Alva y los otros candidatos para la presidencia?

María del Carmen Alva

Abogada y militante de Acción Popular, fue presidenta del Congreso (2021–2022) en un periodo de fuerte confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Se caracteriza por un liderazgo firme y frontal, que le ha generado tanto respaldo como críticas, especialmente por su estilo confrontacional. Sus defensores resaltan que no tiene acusaciones de corrupción y destacan su experiencia en la conducción parlamentaria como un punto a favor en el actual contexto político.

José Balcázar

Médico de profesión y congresista por Perú Libre en el periodo 2021–2026. Fue presidente de la Comisión de Constitución y ha tenido una línea política cercana a posturas de izquierda y a reformas estructurales impulsadas tras la elección de Pedro Castillo. Su trayectoria ha estado marcada por debates en torno a cambios constitucionales y cuestionamientos políticos dentro del Parlamento. Representa un sector más ideologizado del Congreso.

Edgard Reymundo

Ingeniero y político de trayectoria regional, vinculado a la izquierda peruana con el partido Honor y Democracia. Ha sido congresista en más de un periodo y es identificado con posiciones progresistas, especialmente en temas de descentralización y derechos laborales. Se le considera un perfil dialogante dentro de su bloque, aunque con firmeza en temas sociales y constitucionales.

Héctor Acuña

Empresario y congresista vinculado a Alianza para el Progreso. Hermano de César Acuña, líder de APP. Su perfil es más técnico y administrativo que ideológico. Ha mantenido una línea moderada dentro del Congreso y suele moverse en espacios de negociación parlamentaria. Su eventual candidatura dependería del respaldo orgánico de su bancada y de alianzas con otras fuerzas.