Perú

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Pese a que el Tribunal de Contrataciones del Estado advirtió del impedimento, tres empresas vinculadas a los hermanos de una apepista ganaron contratos en el hospital Sabogal

Denuncian copamiento de Alianza para el Progreso
Denuncian copamiento de Alianza para el Progreso. | Municipalidad de Bellavista

Mientras los pacientes del hospital Alberto Sabogal denuncian el desabastecimiento de insumos básicos, un grupo de proveedores vinculados a funcionarios de confianza y al partido Alianza para el Progreso (APP) habría facturado sumas astronómicas bajo modalidades sospechosas.

El epicentro de la denuncia reportada por Punto Final se encuentra en una pareja de hermanos trujillanos que lograron mimetizarse en la estructura del seguro social. Alejandro Lozano Amaya, un ingeniero de 53 años, figura como el nexo principal detrás de tres empresas: Anfuri Perú S.A.C., E y E Ingeniería y Bioingeniería y Servicios Hospitalarios. Entre el 2024 y lo que va del 2025, estas compañías obtuvieron órdenes de compra por más de 6 millones de soles, principalmente por servicios de mantenimiento y reparación de equipos en el hospital Sabogal.

Lo escandaloso del caso es que su hermana mayor, Ivonne Cecilia Lozano Amaya, militante de APP, se desempeña como jefa de la Unidad de Tesorería y Presupuesto de la Red Asistencial de La Libertad. Aunque el Tribunal de Contrataciones del Estado advirtió desde 2021 que Alejandro Lozano estaba impedido de contratar con el Estado por este parentesco, los filtros de EsSalud fallaron sistemáticamente. Al visitar las sedes declaradas de estas empresas, el equipo periodístico solo halló un chifa frente al hospital Sabogal y departamentos familiares en Lince donde nadie conocía a las firmas.

La Contraloría General de la República, tras intervenir el Hospital Sabogal, confirmó un perjuicio económico de S/ 3.4 millones debido a las “compras delegadas”. Bajo esta modalidad, la sede central de EsSalud permite que los hospitales compren directamente de forma “extraordinaria”, lo que anula las economías de escala de una licitación pública y dispara los precios. Por ejemplo, en el caso de la inmunoglobulina, el hospital pagó un sobrecosto de S/ 900 mil.

La revisión de la Contraloría
La revisión de la Contraloría incluye aspectos logísticos, además del impacto de la infraestructura hospitalaria. - Crédito: Contraloría

Sin embargo, el hallazgo más alarmante fue el estado de las instalaciones. Durante la inspección en la farmacia del Sabogal, se encontraron trozos de jamón, azúcar y mantequilla dentro de las refrigeradoras destinadas exclusivamente a la conservación de medicamentos. Este cuadro de negligencia se suma a una deuda de S/ 6 millones con proveedores y al desabastecimiento crítico de 155 productos farmacéuticos indispensables para los asegurados. Para miles de pacientes que esperan una operación o una dosis, EsSalud dejó de ser un derecho para convertirse en un botín administrativo.

La sombra de Alianza para el Progreso

La investigación también documenta un presunto copamiento político por parte de Alianza para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña. Además de Lozano, se reportó que la actual gerenta de la Red Asistencial de La Libertad, Claudia Holguín Armas, es militante de APP desde octubre de 2024. Su jefa directa hasta hace poco era Tania Rodas Malka, excongresista y actual candidata al Senado por el mismo partido, quien ocupaba la Gerencia Central de Operaciones de EsSalud, el órgano encargado de supervisar la capacidad operativa de todos los hospitales a nivel nacional.

Este control administrativo coincide con la proliferación de proveedores con domicilios fiscales cuestionables. Se detectó el caso de Servicios Generales Diefran EIRL, empresa que ganó S/ 156 mil en contratos y cuya dueña es, presuntamente, una vendedora de verduras en un mercado de Comas. Asimismo, otra proveedora de medicamentos figura con un domicilio que pertenece a un mototaxista y un ambulante en San Martín de Porres.

