Samahara Lobatón sorprende al aceptar viajar a EE. UU. con Youna tras polémica con Bryan Torres: “Llevaría a mi hija”

La situación personal de Samahara Lobatón vuelve a colocarse en el centro de la atención pública luego de que la influencer anunciara que dejará el Perú para viajar a Estados Unidos y reencontrarse con Youna, padre de su hija. La decisión llega en un momento especialmente delicado, marcado por la reciente polémica con Bryan Torres y por la complicada situación de salud que atraviesa el barbero, quien viene luchando contra el cáncer.

El anuncio no surgió de manera formal ni en una entrevista tradicional, sino durante las transmisiones en vivo que ambos vienen realizando para promover una rifa solidaria destinada a cubrir parte de los gastos médicos de Youna. Estos encuentros virtuales, que inicialmente tenían un fin benéfico, terminaron generando gran interés entre los seguidores al evidenciar una relación mucho más cercana y cordial entre ambos, muy distinta a la que mantuvieron en el pasado.

En medio de esos diálogos espontáneos, el público comenzó a intervenir con comentarios y propuestas, entre ellas la posibilidad de reunir dinero para que Samahara pudiera viajar y reencontrarse con el padre de su hija. Fue entonces cuando Youna trasladó la inquietud directamente a la influencer y planteó la opción de manera abierta.

Youna revela su emoción por la llegada de Samahara Lobatón: “Mi semblante cambia cuando mi hija está cerca”. TikTok / @Youna.

Espera que su hijo salga de UCI

“La gente ha preguntado si la gente hace una dinámica para comprarte tu pasaje. ¿Vendrías a Estados Unidos? (No es solo el pasaje, es la estadía, alquiler de carro). Te quedas en la casa de tu tía en Florida, no mientas, donde nos hemos quedado los 15 días”, expresó.

En un primer momento, Samahara tomó la propuesta con cierta ligereza, como si se tratara de un comentario más dentro del intercambio. Sin embargo, conforme avanzó la conversación, terminó confirmando que sí estaría dispuesta a realizar el viaje, aunque dejó claro que la prioridad absoluta es la salud de su hijo menor, quien se encuentra en UCI y requiere cuidados permanentes.

“Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. (Bueno respondió, sí vendría gente). Llevo a mi hija para que vea a su papá”, señaló, dejando claro que la decisión está condicionada a la recuperación del pequeño y a la organización del cuidado familiar necesario para poder ausentarse.

Youna emocionado por posible viaje de su hija y Samahara Lobatón

Las palabras de la influencer generaron una reacción inmediata en Youna, quien no ocultó su emoción ante la posibilidad de reencontrarse no solo con su hija, sino también con la madre de la menor, en un contexto muy distinto al de años anteriores, cuando la relación entre ambos estaba marcada por conflictos y tensiones públicas.

“Cuando bajes del avión paras en mis brazos para abrazar (...) Me sentiría feliz estando con mi hija, yo te juro que mi semblante cambia cada vez que Xianna está cerca (...) En el hospital, no llamaba a mi hija porque me iba a derrumbar”, confesó el barbero, visiblemente conmovido, al explicar cuánto significa para él la presencia de su hija en medio del difícil proceso médico que atraviesa.

Usuarios les gustaria volverlo a ver juntos

El diálogo continuó con detalles logísticos sobre el eventual viaje. Samahara mencionó que uno de los obstáculos era el traslado hacia el lugar donde reside Youna, lo que abrió un nuevo intercambio en el que él aseguró que buscaría facilitar todo lo necesario para que el encuentro se concrete.

“Escúchame, así yo viaje, no puedo ir a Virginia. Youna y yo tenemos problemas técnicos en ese viaje a Virginia, me quedo a la mitad del camino”, comentó ella, explicando las dificultades que implicaría ese trayecto.

Ante ello, él respondió con determinación: “Ella no va ir a Virginia, ella va ir a Florida y yo voy a ir a Florida”, dejando claro que está dispuesto a movilizarse para que el reencuentro sea posible.

El contexto en el que surge esta posibilidad es particularmente sensible. Hace pocas semanas, Samahara fue protagonista de titulares tras denunciar una agresión física, un episodio que generó gran impacto mediático y que, según muchos seguidores, ha influido en su necesidad de buscar un entorno más tranquilo para recuperarse emocionalmente.

En las transmisiones, varios usuarios expresaron su deseo de que la influencer encuentre paz y estabilidad, especialmente después de los momentos difíciles que ha atravesado en su vida personal. Algunos incluso manifestaron su disposición a colaborar económicamente para facilitar el viaje, gesto que sorprendió a los propios protagonistas.

